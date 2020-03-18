В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменили молодёжный форум «Я выбираю успех»

В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменили третий образовательный молодёжный форум «Я выбираю успех», который должен был пройти 19 и 20 марта в центре «Мой бизнес». Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Арды.

По словам организаторов, мероприятие всё-таки планируют провести после того, как снимут запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.

«Регистрацию мы временно приостановили 15 марта, на тот момент у нас было зарегистрировано по 50 человек на каждый из дней форума, и от четырёх делегаций ещё ждали участников», — добавил Дмитрий.

Первый день был посвящён теме бизнеса. Спикеры подготовили выступления об инвестициях, производстве и о том, как начать своё дело с нуля. Во второй день участников форума хотели познакомить со сферой молодёжной политики, гостей ждали лекции и интерактивы о том, как стать депутатом и как привлечь инвестиции в свой проект.