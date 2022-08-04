В Нижнем Тагиле из-за июльской жары сгорели 23 мусорных бака

В Нижнем Тагиле в июле сгорели 23 евробака. Также от огня пострадали 14 контейнерных площадок. Во всех случаях причинами пожара стала летняя жара, сообщает пресс-служба компании «Рифей».

18 из 23 повреждённых баков были установлены региональным оператором, три — управляющими компаниями и два — юридическими лицами. Рекорд месяца по сгоревшему оборудованию был установлен на площадке по адресу Карла Маркса, 1, где огонь уничтожил четыре контейнера, установленные региональным оператором, и один контейнер юридического лица.