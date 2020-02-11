В Нижнем Тагиле из-за гриппа и ОРВИ закрыли на карантин 2 школы и 35 групп в детских садах

В Нижнем Тагиле из-за роста заболеваемости жителей гриппом и ОРВИ закрыли на карантин 35 групп в 28 детских садах и 56 классов в 16 образовательных учреждениях. Временно прекратили работу также школы № 50 и № 80. Там количество заболевших детей превысило отметку в 25%. Об этом замглавы города по соцполитике Валерий Суров сообщил на заседании штаба по гриппу и ОРВИ в мэрии.

Только за прошлую неделю в Нижнем Тагиле было выявлено 3129 случаев заболевания ОРВИ. Это, по словам замначальника нижнетагильского Роспотребнадзора Ольги Котовой, на 48% выше по сравнению с предыдущей семидневкой, но в 1,6 раза ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Пороговый уровень заболеваемости вирусными инфекциями превышен только среди школьников — у детей от 7 до 14 лет. Также за неделю было подтверждено 15 случаев заражения гриппом и 65 — пневмонией, сообщают в пресс-службе тагильской мэрии. Специалисты считают, что рост числа заболевших связан с запоздалой зимой и смещением сроков начала эпидемиологического периода.