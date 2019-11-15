В Нижнем Тагиле из реки выловили труп мужчины (ВИДЕО)

Сегодня, 15 ноября, в районе дома № 1 по улице Лебяжинской в реке был обнаружен труп 41-летнего мужчины. По информации АН «Между строк», погибший числился пропавшим без вести. Источник агентства отметил, что мужчина проживал на ВМЗ и неделю назад ушёл из дома в неизвестном направлении. В настоящее время на месте работают спасатели ЦЗНИТ и сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, следов насильственной смерти нет, при мужчине был обнаружен сотовый телефон и около 100 рублей.