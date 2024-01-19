В Нижнем Тагиле из пятиэтажки на улице Энтузиастов во время пожара эвакуировали 7 человек

Накануне, 19 января, произошёл пожар в пятиэтажном доме на улице Энтузиастов. Сообщение о возгорании поступило в 04:29. По данным МЧС, на площади 10 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 2-м этаже.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников 30-й пожарно-спасательной части двумя звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательной маски было спасено семь человек, из них двое детей. Эвакуировано 11 человек. Пострадавших нет», — сообщают в МЧС.

На место происшествия выезжали 5 единиц техники и 14 человек личного состава. Пожар потушен в течение 19 минут.