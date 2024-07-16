В Нижнем Тагиле из пожара спасли женщину

15 июля в 10:59 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на первом этаже дома № 31а на улице проспект Мира в Нижнем Тагиле. Горело домашнее имущество в квартире. 15 человек самостоятельно покинули горящий подъезд до прибытия спасателей. Помощь спасателей потребовалась одной женщине. На ликвидацию возгорания были направлены 3 спецавтомобиля и 7 человек личного состава дежурных караулов. За 5 минут пламя удалось потушить.

«В результате пожара повреждено домашнее имущество. На данный момент ущерб устанавливается. Предположительная причина возгорания неосторожное обращение с огнём», — пояснили журналисту АН «Между строк» в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.