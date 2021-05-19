В Нижнем Тагиле из-под земли забил гейзер (ВИДЕО)

Гейзер высотой около 20 метров в высоту сегодня утром наблюдали жители Тагилстроя. Как сообщают очевидцы, около дома № 2 на улице Попова из-под земли в районе пешеходного перехода забил фонтан. Как сообщили АН «Между строк» в мэрии, во время плановых работ, производимых МУП «Тагилэнерго» в рамках подготовки к отопительному сезону 2021/2022 (гидроиспытания), не выдержала давления труба диаметром 426 мм вблизи дома по адресу Попова, 19. Специалисты предприятия утечку закрыли. Сейчас на месте ведутся ремонтные работы.