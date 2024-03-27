В Нижнем Тагиле из окна выпал трёхлетний ребёнок

В Нижнем Тагиле из окна первого этажа дома № 91 на Ленинградском проспекте выпал трёхлетний ребёнок. Как пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил», ЧП произошло 25 марта 2024 года. Очевидцы сообщили, что мальчик ударился о железобетонную конструкцию и пробил голову.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мальчика госпитализировали в больницу Екатеринбурга для оказания необходимой медицинской помощи и обследования в целях установления тяжести причинённый травм.

«Установлено, что трёхлетний ребёнок воспитывается в полной семье. Мама занималась уборкой, отвлеклась и не заметила, как он забрался на подоконник», — прокомментировали АН «Между строк» в ведомстве.

В отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по факту инцидента проводится проверка.