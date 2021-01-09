В Нижнем Тагиле из окна выпал мужчина с татуировками

В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна и разбился насмерть. Трагедия произошла около 23 часов 8 января на Гальянке.

«Между 11 и 12 часами ночи из окна верхнего этажа дома № 78 по улице Уральский проспект выпал мужчина. Предположительно, отмечал Новый год. Упал он прямо в сугроб, но, по всей видимости, неудачно», — сообщили очевидцы изданию «Уральский меридиан».

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе СКР по Свердловской области, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Сейчас следственный отдел по Тагилстроевскому району опрашивает очевидцев, устанавливает детали происшествия.