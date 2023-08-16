В Нижнем Тагиле из окна третьего этажа выпал малолетний ребёнок

Накануне, 15 августа, в Нижнем Тагиле полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего этажа общежития на улице Окунева. Ребёнок получил множественные травмы и был госпитализирован.

«Мать оставила трёх своих детей, старшим из которых 10 и 11 лет, отлучившись оплатить проживание. Оставшись без присмотра, малыш вышел на кухню, где у окна стоял табурет, забрался на него, оперся на москитную сетку и вывалился из окна. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 17 из медицинского учреждения, куда доставили пострадавшего ребёнка», — рассказали Е1 в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По данным полиции, в этом общежитии семья живёт чуть больше полугода. Они переехали из пригорода, где мать состояла на учёте за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На женщину составлен административный протокол. Семья будет находиться под контролем сотрудников полиции. Дальнейшая судьба детей будет решаться совместно с органами опеки.