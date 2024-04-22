В Нижнем Тагиле из окна многоквартирного дома выпал 6-летний ребёнок

В Нижнем Тагиле из окна второго этажа дома № 14 на улице Ильича выпал 6-летний ребёнок, инцидент произошёл 21 апреля.

«Выпавшего из окна второго этажа малыша заметила продавщица из соседнего магазина, которая тут же бросилась к нему и вызвала скорую. Медики — молодцы, тут же примчались. Осмотрели малыша и увезли в больницу. С виду ребёнок был цел, явных видимых повреждений мы не заметили на нём», — написал подписчик паблика во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

По факту случившегося в отделе полиции № 17 была организована проверка. В ходе неё установлено, что мальчик находился в квартире со своей старшей сестрой, которая не заметила, как младший брат залез на окно и выпал.

«Установлено, что мама пострадавшего уехала в сад, оставив ребёнка со взрослой дочерью. Та не заметила, как брат забрался на окно и выпал. По результату осмотра медицинских работников ребёнок не получил травм и отпущен домой», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».