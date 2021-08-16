В Нижнем Тагиле из окна ЦГБ № 1 выпал пациент и разбился насмерть

Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила проводит проверку по факту гибели пациента ЦГБ № 1. Вечером 12 августа из окна туалета на 5-м этаже медучреждения выпал 81-летний мужчина. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

«Это произошло около 5 часов вечера. Мы узнали о случившемся, когда к маме пришли ритуальные агенты. Но в ЦГБ № 1, где он лежал, нам ничего не сказали», — рассказала Е1 родственница погибшего.

Пожилой мужчина лежал в больнице с подозрением на коронавирус. До выписки, по словам родственников, оставалось буквально несколько дней.