В Нижнем Тагиле из окна 3-го этажа выпал ребёнок

Вечером 19 мая из окна 3-го этажа дома № 44 по улице Зари на козырёк магазина «Пятёрочка» выпал трёхлетний мальчик. По словам очевидцев, в это время в квартире из родителей находился только отец ребёнка. В паблике «Инцидент Нижний Тагил» свидетели происшествия заявили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

«Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на сообщение о выпавшем из окна ребёнке по ул. Зари, 44а. В ходе проверки инспекторы ПДН установили, что семья, где произошло несчастье, полная, благополучная, супруги воспитывают трёх сыновей. В момент инцидента мама была на собрании в школе, где обучается старший сын, с младшими оставался отец. В комнате, откуда выпал ребёнок, окно было прикрыто, но ручка не доведена до закрытия. На окне установлена москитная сетка и имеется фиксатор. Происшествие произошло, когда отец отлучился к полугодовалому ребёнку, чтобы поменять подгузник. Услышав плач, он тут же выбежал в комнату и спрыгнул на козырек магазина, где находился сын, которому в июле исполнится 4 года. Отец сразу вызвал скорую. Ребёнок находится под наблюдением врачей. Информация так называемых очевидцев о нетрезвом состоянии родителя абсолютно беспочвенна. Проверка продолжается», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает, уточнили в полиции.