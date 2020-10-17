В Нижнем Тагиле из горящего общежития спасатели вывели 9 человек

Вечером 16 октября в Нижнем Тагиле горело общежитие по улице Щорса. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области, около десяти часов вечера на последнем, пятом этаже здания горело домашнее имущество.

На место происшествия выехали 6 спецмашин и 20 спасателей. По лестничным маршам сотрудникам МЧС удалось вывести 9 человек, в том числе троих спасли с помощью спасательных устройств. Обошлось без пострадавших. В 22:22 огонь локализован, в 22:23 открытое горение ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:44.