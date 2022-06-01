В Нижнем Тагиле из аварийного дома переселили только половину жильцов (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле половина жильцов аварийного трёхэтажного дома № 2 на улице Хохрякова на Тагилстрое по-прежнему ждёт расселения. Оставшиеся жители жалуются, что дом «расходится по швам», а по стенам квартир разрастается чёрная плесень. В мэрии Нижнего Тагила сообщили «Вести Урал», что жильцам второго подъезда предлагалось жильё маневренного фонда, но они отказались.

Этот трёхэтажный дом был построен в середине прошлого века без фундамента. И теперь, спустя почти 70 лет, здание буквально расходится по швам. В подъезде по стенам пошли трещины, в квартирах сыро и холодно.

«Угол промерзает, дует, как будто я на улице нахожусь. Батареи перекосило, пол проваливается», — говорит жительница аварийного дома Людмила Полева.

В квартирах под линолеумом — прогнившее дерево, по стенам разрастается чёрная плесень. Вместе с ней появились и мокрицы.

«Дом стоит без фундамента, на земле. То есть ни подвала, ни фундамента у дома нет. Из-за этого такая влажность. Крысы нас одолели: мы замазываем, заделываем дыры, они всё равно со всех сторон лезут», — жалуется жительница дома Наталья Енотова.

Дом признали аварийным ещё в 2018 году. Его обещали снести, а людей должны были расселить как можно скорее: находиться в ветхом здании небезопасно. Но расселили лишь один подъезд. Сейчас в него попасть невозможно. После того как люди покинули свои квартиры, там обосновались бездомные, которые едва не сожгли строение. После этого дверь в подъезд заварили.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила заявили, что мэрией проводятся «мероприятия для расселения» жильцов второго подъезда дома. По графику переселить всех должны до 2026 года. Однако столько лет люди ждать не готовы и намерены обратиться в прокуратуру.