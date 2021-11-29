В Нижнем Тагиле ищут пропавшего в начале лета 32-летнего вахтовика 

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 32-летнего Виктора Репина, который 15 июня уехал из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сестра Виктора, которая проживает в Екатеринбурге, обратилась в полицию только 15 сентября.

«В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что мужчина не имеет постоянного места жительства, постоянно уезжая на заработки вахтовым методом. В июне некоторое время проживал в Дзержинском районе у друзей. Установлено, что в последний раз его видели 15 июня по адресу Известковая, 15, куда он заскочил к приятелю, взял 200 рублей и ушёл в неизвестном направлении», — рассказали в полиции.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Виктора Репина, позвонить в дежурную часть ОП № 16 по телефону: 8 (3435) 97-64-02 или 02.

Рост пропавшего — около 180 см, волосы тёмно-русые с проседью, глаза карие, на правой щеке родинка. Был одет в красную футболку, серые спортивные штаны и чёрные кеды. Чаще всего мужчина носит одежду тёмного цвета.