В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на снос недостроенной детской многопрофильной больницы на Гальянке

В Нижнем Тагиле начали поиск подрядчика, который бы занялся обследованием и сносом детской многопрофильной больницы на Гальянке. Соответствующий тендер был опубликован 7 февраля на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 56 млн рублей. На эти деньги до 30 августа 2024 года подрядчик должен обследовать территорию, а затем снести недостроенные блоки лечебно-диагностического корпуса, стационара, а также здание гаража, трансформаторной подстанции и подпорную стенку. Общая площадь незавершённого строительства составляет более 25 тысяч квадратных метров.

Согласно опубликованной проектно-сметной документации, перед началом работ подрядная организация также должна заменить ограждение стройплощадки. Вдоль улицы Булата Окуджавы новое ограждение должно быть оборудовано сплошным защитным козырьком высотой 2 метра.

Снос будет осуществляться силами экскаваторной техники последовательно сверху вниз. Весь строительный мусор с места стройки будет вывезен на полигон ТБО. Отметим, что вырытые под нужды больницы колодцы согласно проекту подлежат засыпке строительным мусором, а котлован, оставленный после демонтажа фундамента, должен быть засыпан щебнем из доменных шлаков и утрамбован.

Согласно письму администрации Нижнего Тагила, приложенному к проекту, после окончания работ по сносу недостроенной больницы на указанном земельном участке планируется дальнейшая застройка многоквартирными жилыми домами. При этом согласно этому же документу, датируемому 2020 годом, в мэрии города прорабатывался вопрос о строительстве на этом месте нового корпуса ГБ № 4. Насколько эта информация актуальна сегодня, в 2024 году, неизвестно. В адрес пресс-службы администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» направило запрос с уточнением опубликованной информации.

Напомним, строительство детской многопрофильной больницы Нижнего Тагила началось ещё в 90-е годы прошлого века, однако тогда его реализацию приостановили из-за недостатка финансирования. Проект много раз безуспешно пытались продолжить. Депутаты ЗакСо из Нижнего Тагила неоднократно поднимали вопрос о выделении из бюджета области денег на возведение долгожданной больницы. Летом 2017 года Евгений Куйвашев сообщил, что расскажет о проблеме президенту Владимиру Путину. В том же году из планового бюджета на 2017 год власти выделили 1,5 млрд рублей на достройку детской больницы, но в 2019 году чиновники решили, что долгострой проще снести и возвести новое медучреждение в районе госпиталя Тетюхина.