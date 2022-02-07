В Нижнем Тагиле инвалид-колясочник через прокуратуру наказал спа-салон за отсутствие пандуса

В Нижнем Тагиле инвалид-колясочник Александр Богомолкин через прокуратуру наказал спа-салон DAR DARY на улице Пархоменко за отсутствие пандуса. Как рассказал тагильчанин АН «Между строк», в декабре 2021 года он приехал в салон, чтобы попросить руководство взять его супругу обратно на работу. Но самостоятельно заехать на коляске в салон мужчина не смог: у заведения не было пандуса для колясочников и кнопки вызова персонала. Мужчине пришлось просить помощи у прохожих. Но, когда горожане начали поднимать Александра, он упал с коляски и ударился спиной о землю.



2ГИС / Виктория Круглова / фрагмент фото



«Ситуация с доступной средой у нас в Нижнем тагиле ухудшилась. Студия DAR DARY открылась в июне 2021 года и предприниматели могли подумать про доступную среду для инвалидов: сделать кнопку, пандус. Когда наши предприниматели будут заботиться об инвалидах?» — рассказал «Между строк» Александр Богомолкин.

Мужчина отмечает, что после инцидента сотрудники студии не извинились перед ним за предоставленные неудобства. 10 января тагильчанин написал обращение в прокуратуру Ленинского района, которая в ходе проверки выявила нарушения законодательства о социальной защите инвалидов. По итогу ведомство потребовало компанию установить пандус.



Александр Богомолкин / ответ от прокуратуры



«Мы с прокуратурой связались. Договорились, что они напишут нам все требования и сроки. Как только мы получим письмо, мы устраним нарушение и установим кнопку для вызова персонала. Отмечу, что администраторы, которые сидели в тот день на ресепшене, не видели, что Александр упал с коляски», — рассказала директор DAR DARY Юлия Петрова.