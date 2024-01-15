В Нижнем Тагиле инструктора автошколы «Авангард» отстранили от вождения за пьяную езду. Как сообщили в Госавтоинспекции, автомобиль организации марки Hyundai i20 с 26-летней женщиной-водителем за рулём 14 января около 03:30 был остановлен экипажем ДПС.

«В ходе областного спецмероприятия “Безопасная дорога” внимание сотрудников Госавтоинспекции привлёк автомобиль Hyundai i20 с цветографическими рисунками и включённым фонарём одной из автошкол города. Транспортным средством управляла 26-летняя женщина, у которой имелись явные признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала 0,607 мг/л в выдыхаемом воздухе, состояние опьянения установлено», — сообщили в Госавтоинспекции.

В отношении водителя автоинспекторы составили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Женщине грозит лишение права управления транспортным средством на срок от 18 месяцев, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Автомобиль помещён на штрафстоянку, водителя в ближайшее время ждёт суд.