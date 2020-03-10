В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД подозреваются в превышении полномочий при задержании (ВИДЕО)

Следственное управление СК по Свердловской области проводит проверку по факту применения силы двумя сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила. Как сообщает Е1.ru, инцидент произошёл 11 января на улице Коммуны в Нижнем Тагиле. По словам потерпевшего Кирилла Махрина, его автомобиль остановил наряд ДПС, после чего его и пассажира заковали в наручники. Одного из мужчин полицейский сбил с ног подсечкой, второй через некоторое время упал на колени. По словам Махрина, полицейские не объяснили причин для остановки.

«Я просто ехал, меня остановили гаишники и спросили документы, — описал обстоятельства Кирилл Махрин. — К моменту, когда я вышел из машины, мои пассажиры уже были в наручниках. Я потянулся за телефоном, но инспектор меня по рукам бьёт и говорит: “Сейчас я тебе позвоню”. Потом несколько полицейских обыскивают машину. При этом нет понятых или ещё кого-то из обычных людей».

Махрин уверяет, что был трезв, но сотрудники Госавтоинспекции якобы заставили его отказаться от медосвидетельствования. Адвокат мужчины считает, что полицейские превысили свои полномочия. С юристом согласны в управлении собственной безопасности областного полицейского главка, куда мужчины подали жалобу на действия инспекторов.

«По результатам рассмотрения обращения обнаружены данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)», — говорится в ответе УСБ.

После задержания автомобиль Махрина был эвакуирован на штрафстоянку, а двоих пассажиров увезли в отдел полиции для медицинского освидетельствования на предмет опьянения.

В пресс-службе управления СК России по Свердловской области изданию сообщили, что о результатах проверки сообщат позднее.