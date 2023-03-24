В Нижнем Тагиле иномарка сбила женщину, перебегавшую дорогу на красный свет

Сегодня, 24 марта, в 11:00 в Нижнем Тагиле у дома № 1 на улице Металлургов ​произошло ДТП. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 39-летний водитель Toyota Camry, следуя по улице Индустриальной в сторону улицы Металлургов, сбил 48-летнюю женщину, перебегавшую дорогу на ​запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую с тяжёлыми травмами госпитализировали в ГБ № 2.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобилем управлял мужчина с 21-летним стажем вождения, он был трезв. Автомобилист пояснил, что двигался по правой полосе, затем, подъезжая к пешеходному переходу, услышал сигнал от машины, проезжавшей по левой полосе. После чего со стороны автомобиля слева на дороге появилась женщина, которая перебегала проезжую часть. Мужчина попытался притормозить, но избежать аварии не смог.

В Госавтоинспекции напомнили, что пешеходы, как и водители, должны выполнять требования сигналов светофора: пешеходы должны выходить на проезжую часть только на зелёный сигнал и только после того, как убедятся в отсутствии рядом проезжающих машин. Водители, в свою очередь, подъезжая к пешеходному переходу, должны быть готовы вовремя притормозить.