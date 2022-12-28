В Нижнем Тагиле иномарка сбила школьника, спешившего на трамвай

Накануне около 19:15 в Нижнем Тагиле у дома № 26а на Ленинградском проспекте произошло ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 25-летний водитель Daewoo Nexia, двигаясь прямо в сторону Дзержинского проспекта, сбил 12-летнего подростка, перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Врачи диагностировали у ребёнка закрытый перелом правой стопы.

Прибывшие на место аварии госавтоинспекторы установили, в течение этого года водитель иномарки 7 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Сам автолюбитель пояснил, что, проезжая на зелёный свет светофора, не смог избежать наезда на мальчика, так как ребёнок резко выбежал на проезжую часть. На момент ДТП мужчина был трезв. Пострадавший школьник рассказал полицейским, что решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора, чтобы успеть на трамвай. Мальчик видел, что на светофоре загорелся красный сигнал, но подъезжающий автомобиль не заметил.

Полицейские проведут обследование школы, в которую ходит подросток, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.

ГИБДД обращается к родителям и напоминает о необходимости ежедневных профилактических бесед с детьми о правилах дорожного движения. Госавтоинспекторы напоминают, что, увидев трамвай, подъезжающий к остановке, необходимо дождаться, когда все автомобили остановятся и только после этого переходить дорогу к месту посадки, соблюдая сигналы светофора.