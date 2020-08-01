В Нижнем Тагиле иномарка сбила ребёнка, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В Нижнем Тагиле на Руднике 31 июля автомобиль Toyota Caldina под управлением 36-летнего мужчины сбил 10-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть в неположенном месте.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, ДТП произошло у дома № 50 по улице Ульяновской. Иномарка двигалась со стороны улицы Перова в сторону улицы Жданова. Водитель пояснил, что ехал со скоростью 60 км/ч и видел, как во встречном направлении двигался автомобиль, из-за которого на проезжую часть выбежала девочка. Он сразу стал тормозить, но столкновения избежать не удалось. Школьница ударилась о капот и упала на землю. Ребёнка госпитализировали в детскую городскую больницу с предварительным диагнозом «тупая травма живота».

«В момент ДТП пострадавшая несовершеннолетняя вместе с младшей трёхлетней сестрой находилась в гостях у своей бабушки. Семья пошла в продуктовый магазин, который расположен через дорогу. Во время движения младшую трёхлетнюю внучку бабушка держала за руку, а старшая двигалась самостоятельно впереди, в связи с чем бабушка не успела среагировать, так как внучка стала перебегать дорогу первая», — пояснили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что тормозной путь водителя составил 27 метров. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП мужчина был трезв. Автомобиль получил технические повреждения.

В ведомстве напомнили, что с начала 2020 года на дорогах Нижнего Тагила зарегистрировано 19 ДТП с участием детей, в результате которых 21 ребёнок получил травмы различной степени тяжести.