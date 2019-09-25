В Нижнем Тагиле иномарка сбила 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

Во вторник, 24 сентября, в 15 часов автомобиль Daewoo Nexia с 49-летней тагильчанкой за рулём возле дома № 6а по ул. Металлургов наехал на 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина рассказала, что не заметила ребёнка.

В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что подросток получил закрытый перелом левой голени.

Медосвидетельствование показало, что владелица Daewoo Nexia на момент аварии была трезва. Водительский стаж женщины — пять лет, в 2019 году она не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.