В Нижнем Тагиле иномарка протаранила дорожный знак и врезалась в столб

Утром 17 декабря в дежурную часть ГИБДД Нижнего Тагила поступило сообщение об автомобильной аварии у дома № 10 по Восточному шоссе. Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что около 8:45 50-летний водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и врезался в дорожный знак «Ограничение скорости 40 км/ч», после чего машина по инерции отлетела в дерево. В результате ДТП пострадали 17-летние юноша и девушка, пассажиры автомобиля. Оба подростка с ушибами рук и ног были доставлены в ЦГБ № 4, но после осмотра медиками отпущены домой.

«Водителю автомобиля было предложено пройти процедуру медосвидетельствования, так как у него имелись признаки опьянения, но мужчина отказался. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлен административный протокол», — пояснили в дорожной полиции.