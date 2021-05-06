В Нижнем Тагиле и пригороде за сутки потушили 12 пожаров

Сегодня, 6 мая, в 2:35 возле дома № 13 на улице Правды сгорел Ford Focus. На площади 4 кв. м повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Как сообщает отдел надзорной деятельности МЧС, предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ещё один пожар произошёл вчера, 5 мая. В подъезде на шестом этаже 10-этажного дома на улице Булата Окуджавы, 13 на площади 2 кв. м горел мусор. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, виновное лицо устанавливается.

Также за последние сутки в Нижнем Тагиле и пригороде на 10 участках общей площадью 58 000 кв. м пожарные ликвидировали горение сухой травы и мусора. Самым крупным стал пожар на улице Шевченко на площади 30 000 кв. м.

Из-за сухой ветреной погоды на территории Нижнего Тагила и пригорода сохраняется угроза лесных и ландшафтных пожаров. Специалисты МЧС просят соблюдать осторожность, не использовать открытый огонь в лесах, коллективных садах, на территории частных домов и землях общего пользования. В случае возникновения пожара нужно незамедлительно покинуть опасную зону и сообщить о случившемся по телефону 101 или 112.