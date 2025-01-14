В Нижнем Тагиле и пригороде за 2024 год в ДТП погиб 21 человек

В 2024 году на территории Нижнего Тагила и Муниципального округа Горноуральский зарегистрировано 273 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 21 человек погиб и 359 человек получили травмы, сообщает городской отдел пропаганды Госавтоинспекции.

Основными причинами ДТП стали:

Несоответствие скорости конкретным условиям движения – 92 ДТП, в результате которых 11 человек погибли, 122 получили травмы;

Выезд на полосу встречного движения – 31 ДТП, 10 человек погибли и 60 получили травмы различной степени тяжести;

Нарушение правил проезда перекрёстков – 56 ДТП, 1 человек погиб, 76 получили ранения;

Управление автомобилем водителем в состоянии опьянения – 34 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 51 ранены;

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, – 34 ДТП, в которых 1 человек погиб и 44 получили травмы различной степени тяжести;

Управление автомобилем водителем, отказавшимся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, – 6 ДТП, 2 человека погибли и ранены 8;

Нарушение правил дорожного движения пешеходами – 22 ДТП, 2 человека погибли, 20 человек получили ранения;

Нарушение правил проезда пешеходных переходов – 15 ДТП, в которых травмированы 16 человек;

Неправильный выбор дистанции – 23 ДТП, ранены 34 человека;

Проезд на запрещающий сигнал светофора – 10 ДТП, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

«В целях сохранения жизни и здоровья граждан Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. При управлении автомобилем необходимо руководствоваться дорожными знаками и выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям. При проезде мест скопления людей, а также при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость своего транспортного средства. Перед выездом на полосу встречного движения, убедитесь в безопасности маневра. Запрещается управлять автомобилем в состоянии опьянения, а также лицом, не имеющим права управления транспортным средством. Берегите себя и своих близких!» — напоминают в дорожной полиции.