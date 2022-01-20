В Нижнем Тагиле и пригороде за 2021 год в ДТП погибли 29 человек

В 2021 году на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 203 ДТП, в которых погибли 29 человек, ещё 285 получили травмы различной степени тяжести.

По вине водителей с признаками состояния опьянения зарегистрировано 74 ДТП, из которых 59 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, 15 — с пострадавшими, в результате которых погибло 8 человек и пострадало 22. По вине водителей, не имеющих водительского удостоверения, произошло 67 дорожно-транспортных происшествий. Зарегистрировано 56 ДТП с материальным ущербом, 11 — с пострадавшими, в результате которых 15 человек получили травмы.

В период с 13 по 16 января на территории Нижнего Тагила и пригорода силами сотрудников ГИБДД и полиции было выявлено 948 нарушений ПДД: 7 водителей управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 1 — в состоянии наркотического опьянения, 4 водителя отказались от прохождения процедуры освидетельствования, 7 человек управляли автомобилем, не имея права управления, 1 управлял транспортным средством, будучи лишённым права управления.

ГИБДД рекомендует сообщать обо всех лицах, находящихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения либо не имеющих права управления. Информацию о нарушениях можно передавать в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 47-70-01.