В Нижнем Тагиле и пригороде с 9 по 29 декабря будут отключать электричество (СПИСКИ ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 06.12.2022 23:00 по 09.12.2022 07:00 (2 раза по 30 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 13, 14, 16, 16-9, 16б, 18, 18 а, 18а, 18б, 20, 20 а, 20а, 22, 22 а, 22а, 24, 26, 7-9; Дзержинского 40, 40-1, 40-9, 42, 44; Коминтерна 35, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48а, 49, 51; Орджоникидзе 37, 37 а, 37А, 37а, 39; Энтузиастов 11, 13, 3, 3-43, 5, 7, 7-21, 9; центр универсального образования Вагоностроителей 14 (пл. бывш. кв. 14,25); Офис Вагоностроителей 18, кв.64; магазин Вагоностроителей 18а -2; офис Вагоностроителей 20, кв.64; нежилое помещение Вагоностроителей 22 кв. 43; Магазин "Салон цветов" Вагоностроителей 24, (быв. кв 34,33,26; нежилое помещение Вагоностроителей 26 (бывш. квартира 33); Магазин промтоваров Вагоностроителей 26-18; Магазин "Клев" Вагоностроителей 26-20; Реклама Вагоностроителей у дома № 19; Магазин промышленных товаров Дзержинского 40, кв.2; Магазин "Юлия" Дзержинского 40-10; Магазин "Екатерина" Дзержинского 40-19; Нежилое помещение Дзержинского 42 (поэтажный план 1-4); Магазин "Элита" Дзержинского 44-33; светофорный объект Т7 Коминтерна 47 (МАОУ Гимназия № 86); Офис Коминтерна 51- 9,10,11; Парикмахерская "Алекс" Коминтерна 51/46; СПД № 081,СКТ Орджоникидзе 37/38; Магазин "Маячок" Орджоникидзе 37/38; Жилой дом Орджоникидзе 37/38; Интернет Орджоникидзе 37/38; точка доступа к сети интернет Орджоникидзе 37/38; магазин промышленных товаров Орджоникидзе 37/Коминтерна 38; нежилое помещение Энтузиастов 3 пом.1042; наружное освещение ТП-2062 ; наружное освещение ТП-2046

2 с 07.12.2022 23:00 по 10.12.2022 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Авиационная 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60; Балакирева 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30; Вагоностроителей 38, 40, 42, 44, 54, 56; Коминтерна 67, 69; Тимирязева 50, 54, 85, 87; Чайковского 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 90, 92, 93, 95, 97, 99; Энтузиастов 63, 65, 67, 69; Торгово-офисный центр Вагоностроителей /Чайковского; комплекс АФН ПДД Вагоностроителей /Чайковского; магазин промышленных товаров Вагоностроителей 40 (бывш. кв. 62, 71, 72); ГРП-30 Вагоностроителей 40,44; Магазин "Приоритет" Вагоностроителей 44-46; БССС № 1250 Вагоностроителей 50/Чайковского,91; светофорный обьект Вагоностроителей Чайковского; Установка катодной защиты Вагоностроителей район ж/д № 40; автостоянка "Зенит" Мечникова (квартал 45); Офисное помещение Тимирязева 87-3,7; временное ТП на период строительства Тимирязева в районе д.85; наружное освещение ТП-2013

3 с 07.12.2022 23:00 по 11.12.2022 07:00 (2 раза по 30 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Белявского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5г, 6, 6-1, 7, 9; Вагоностроителей 2, 4, 4(1), 4-25, 4-4, 6, 6-15, 6-2, 6-3, 8, 8-27; Докучаева 15, 19, 21; Коминтерна 15, 16; Юности 1, 1Б, 1а, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5; Холкина 10, 11, 12, 13, 13г, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9; нежилое помещение Вагоностроителей 2 пом.28; Магазин "Цветы" Вагоностроителей 4 (бывш. кв. 13); магазин Вагоностроителей 6 (бывш. кв. 27,28,13); магазин промтоваров Вагоностроителей 8 (бывш.кв.3); трамвайный остановочный комплекс Вагоностроителей в районе дома № 2; нежилое помещение Вагоностроителей д.8 пом.1026; Реклама Восточное шоссе - Юности ( у кафе "Огни Вагонки"); Реклама Восточное шоссе 2 У аварийно-дисп службы; Наружное освещение ТП-2082 Восточное шоссе Вагоностроителей; рекламная конструкция Восточное шоссе после путепровода; рекламная конструкция Северное шоссе Восточное шоссе; нежилое помещение Юности 3 корп.2; Наружное освещение ТП-2085 Холкина Белявского; наружное освещение ТП-2085 ; Гаражи (88 боксов) Салдинская

4 с 09.12.2022 09:00 по 09.12.2022 12:00 г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 24; 3 Декабрьская 14, 15, 17, 24, 5; жилой дом 2-ая Апрельская участок 22

5 с 09.12.2022 09:00 по 09.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Школа 24 (Сланцевая 13А)

6 с 09.12.2022 09:30 по 09.12.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Береговая 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35

7 с 09.12.2022 09:30 по 09.12.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Кирпичная 48; Свободы 11, 15, 17, 21, 23, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 5а, 7, 9

8 с 09.12.2022 10:00 по 09.12.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Больничная 22, 22 Б, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 36 Г, 36*, 44, 45, 50, 51; наружное освещение от ТП-5034 ; база отдыха (п. Черноисточинск) Черноисточинск; База отдыха в п. Черноисточинск Больничная; Наружное освещение ТП-5036 Больничная

9 с 09.12.2022 10:00 по 09.12.2022 15:00 п. Висим: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9; Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7, 7 А; Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71; Красных Партизан 17, 4, 6; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 6А, 8, 8 А; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 46 А, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 7, 7А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 36, 36а, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; строительный вагончик с.Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры ); ЩУО - 0,4 кВ Гагарина автодорога с. Сулём - д. Илим; трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20; ПУ-6120А с. Сулем; ШУО-0,4 кВ от ТП-6116 Чапаева

10 с 09.12.2022 14:30 по 09.12.2022 15:30 п. Чащино: Таёжная 2А; Лесная 15; Таежная 10А, 11, 12, 12А, 13, 16, 18, 20, 22, 2А, 7; Мкр "Зеленая горка" 2, 4, 5, 6, уч.8; Болотная 3 Б; Зеленая горка 9; нежилое помещение Таежная 15 пос.Чащино; жилой дом Мкр "Зеленая горка" УЧ. 1; Времянка на период строительства жилого дома в п. Чащино Мкр "Зеленая горка" уч №8; строительство жилого дома Мкр "Зеленая горка" уч. 7; Строительство жилого дома (п. Чащино) Мкр "Зеленая горка" уч.10; Строительство жилого дома Болотная 10 (кв. 1)

11 с 11.12.2022 23:00 по 14.12.2022 07:00 (ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Проезжая 21 (ГПТУ-31)

12 с 12.12.2022 09:00 по 12.12.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Дружинина 69, 71, 71а; Черноисточинское шоссе 1, 3, 3-1, 5, 7/2; Киоск Дружинина /Черноисточинское ш; аптека Черноисточинское шоссе 3 (пл. бывш. кв. №111); Магазин промышленных товаров Черноисточинское шоссе 3-112; н/о ТП-1674 ; Светофор "Оптовый рынок" Черноисточинское шоссе; киоск №45 Черноисточинское шоссе; Повысит.насос. ст. № 19 Черноисточинское шоссе

13 с 12.12.2022 09:00 по 12.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Алмазная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 9; Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30В, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 9; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 7, 9; Голый Камень .; Гараж Малахитовая 14гар; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; сооружение связи (многофункциональная опора) Малая; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова; ШУО-0,4кВ от ТП-1527 Голый Камень

14 с 12.12.2022 09:00 по 12.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 41а, 43а; н/о от ТП-1063 Красногвардейская 41а, 43а, 45а

15 с 12.12.2022 09:00 по 12.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 53а, 53б

16 с 12.12.2022 09:30 по 12.12.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Береговая 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Красногвардейская 37, 39, 46, 48, 48/2, 48а, 50, 52, 53а, 53б, 55, 55/4; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35; Паровозный пер. 1, 2, 3; н/о ТП-1072; АЗС № 3 Красногвардейская

17 с 12.12.2022 11:00 по 12.12.2022 12:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98; скважина Ломоносова 96 скваж

18 с 12.12.2022 11:30 по 12.12.2022 15:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

19 с 12.12.2022 15:00 по 12.12.2022 16:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98; скважина Ломоносова 96 скваж

20 с 13.12.2022 09:00 по 13.12.2022 12:00 п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Демьяна Бедного 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Б, 16А, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 2А, 3, 30, 32, 36, 4, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2Б, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 7А, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8 А, 9; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 9, 9-2; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 6; Октябрьская 1; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 75-2, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 87 А, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9, уч.4; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; пер. Демьяна Бедного 1, 2; жилой дом Демьяна Бедного участок 42; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв.1; жилой дом Пролетарская участок 14; Базовая станция п. Висим ; Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим) ; Уличное освещение ТП-101 ; Уличное освещение ТП-111 ; Уличное освещение ТП-113 ; Уличное освещение ТП-114; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина; базовая станция сотовой связи 8 Марта

21 с 13.12.2022 09:00 по 13.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 3, 5, 7, 9; Пиритная 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; Ульяновская 48, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Ярославская 10; Гаражи Жданова; базовая станция сотовой связи Ульяновская; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

22 с 13.12.2022 09:00 по 13.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Береговая 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35

23 с 13.12.2022 09:00 по 13.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 32, 36, 38; Кулибина 34, 34а, 36/1, 36/2; Кулибина проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2; Кушвинская 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 27, 28, 29, 30, 31; светофорный объект Кулибина /Кушвинская; Торгово-остановочный комплекс Кулибина

24 с 13.12.2022 09:00 по 13.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Кулибина 19, 21, 23, 31, 31а, 33; Садовая 99; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25 с 13.12.2022 09:00 по 13.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 72, 73, 74; Компасная 52; Красногвардейская 56а, 58, 58а, 60, 60а; Менделеева 50, 61; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9; гараж Тургенева 20 гар

26 с 13.12.2022 09:00 по 13.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вогульская 48, 52, 54, 56, 58, 58-1; Космонавтов 26

27 с 13.12.2022 09:00 по 13.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Красногорская 13; Береговая-Краснокаменская 32а-38, 44; Гаражи N109, 110

28 с 13.12.2022 09:00 по 13.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кулибина 39, 41, 43, 45; Кушвинская 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50а, 51, 53, 55, 57; Менделеева 55

29 с 13.12.2022 09:00 по 13.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Чехова 7-31, 6-32; Путейская 13; Кулибина 49-55; Менделеева 22/49

30 с 13.12.2022 10:00 по 13.12.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Мельникова 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1а, 25, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 42, 48, 50, 5гар, 9; Проселочная 25

31 с 13.12.2022 10:00 по 13.12.2022 13:00 с. Покровское: Бондина 30, 31, 33; Советская 109; Совхозная 30А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39; Советская (Покровка) 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125

32 с 13.12.2022 13:00 по 13.12.2022 15:00 п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Демьяна Бедного 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Б, 16А, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 2А, 3, 30, 32, 36, 4, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2Б, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 7А, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8 А, 9; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 9, 9-2; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 6; Октябрьская 1; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 75-2, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 87 А, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9, уч.4; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; пер. Демьяна Бедного 1, 2; жилой дом Демьяна Бедного участок 42; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв.1; жилой дом Пролетарская участок 14; Базовая станция п. Висим ; Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим) ; Уличное освещение ТП-101 ; Уличное освещение ТП-111 ; Уличное освещение ТП-113 ; Уличное освещение ТП-114; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина; базовая станция сотовой связи 8 Марта

33 с 13.12.2022 14:00 по 13.12.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Сиреневый бульвар 33, 39, 41; Черничная 11, 13, 14, 16, 18, 7; дачный дом Черничная уч.12

34 с 13.12.2022 15:00 по 13.12.2022 16:00 п. Висим: Калинина 19; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 9, 9-2; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29; Октябрьская 1; Первомайская 1; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина

35 с 13.12.2022 23:00 по 14.12.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Захарова 1, 1а; Октябрьский просп 11, 13, 15, 17, 7, 9, 9-3; Уральский пр. 66; Магазин продуктов "Золотая рыбка" Октябрьский просп 15-1,2,пристрой; Магазин промтоваров Октябрьский просп 15-181,182; Магазин "Соблазн" Октябрьский просп 15-183,217; Магазин продовольств. товаров Октябрьский просп 15-219,220; аптека Октябрьский просп 15-38; Магазин промтоваров Октябрьский просп 15-4,3; Парикмахерская Октябрьский просп 9-108; Торговый павильон Октябрьский просп р-н ж/д №15; БССС "Фаберлик" Октябрьский просп

36 с 13.12.2022 23:00 по 15.12.2022 07:00 (ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 37; Крупской 3; Орджоникидзе 1 а, 1 б, 1а, 1б, 9; светофорный объект Восточное шоссе ул.Орджоникидзе; Здание склада Крупской 3 (литера ДД1); Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под.1; наружное освещение ТРП-2008 ; автомобильная газозаправочная станция Восточное шоссе

37 с 14.12.2022 08:00 по 14.12.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 3, 30, 3а, 4 А, 5, 6, 7, 8, 9; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7

38 с 14.12.2022 08:00 по 14.12.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирпичная 21, 23, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50; Луговая 26, 33; Северная 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

39 с 14.12.2022 08:00 по 14.12.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Некрасова 32, 36; Степана Халтурина 1-11, 2-18

40 с 14.12.2022 08:00 по 14.12.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Подгорная 10, 10а, 10б, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 6а, 8; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Подгорная в районе д.38

41 с 14.12.2022 08:00 по 14.12.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Семенова 10/1, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 24а, 26а, 26аа, 4, 5, 6, 8; Сурикова проезд 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 17, 19, 21, 23, 25, 25-2, 27, 29-2, 29-4, 29а, 31-3, 33-2, 39; Финансовый 24, 26, 26а, 5, 7, 8; катодная станция Красногвардейская на территории котельной УПИ; Дом Семенова 24/2верх2; Дом Семенова 24/2низ2; Дом Тагильская 29/31

42 с 14.12.2022 09:00 по 14.12.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Боровая 31, 35, 37, 39, 41; Проезжая 11, 13, 15, 17, 19; Советская 22, 24, 26; Трикотажников 1, 3а; наружное освещение ТП-2433 ; СТП-63кВА для электроснабжения производственной площадки складирования металлолома Автомобилистов

43 с 14.12.2022 09:00 по 14.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 15; Матросова 10, 12, 12а, 14, 4, 4/14, 6, 8; Металлургов 12, 14; Техническая 5, 7, 9; Торговый киоск Металлургов 14 / Матросова 2

44 с 14.12.2022 09:00 по 14.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большевистская 18, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Константина Заслонова 101, 103, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 77; Монтажников 36, 37, 42, 43; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59

45 с 14.12.2022 09:00 по 14.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дальняя 49, 51, 51-1, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Садоводов 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Зеленстроевская 69, 71, 73; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар

46 с 14.12.2022 09:00 по 14.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Каспийская 25

47 с 14.12.2022 09:00 по 14.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

48 с 14.12.2022 09:00 по 14.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Сцепщиков 1а-17, 4-20; Кондукторская 1, ГРП-25; Заслонова 1-21, 4-14

49 с 14.12.2022 09:00 по 14.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Янтарная 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30

50 с 14.12.2022 09:00 по 14.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висимо-Уткинск: Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; Карла Либкнехта 2, 4, 6; Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В

51 с 14.12.2022 12:00 по 14.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Захарова 2; Октябрьский просп 1, 3, 5; Удовенко 11; Черноисточинское шоссе 49, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 71, 73, 75, 77; наружное освещение от ТП-1344 Нижнетагильский пруд; РК NTG 011 GGBB Октябрьский просп /Захарова; РК NTG 037 GGBB Октябрьский просп 150м после ул. Захарова; РК NTG 008 GGBB Октябрьский просп 200м после Ч/ш; Торгово-офисное помещение Октябрьский просп 5 (252-255); узел связи Октябрьский просп 5 (4подъезд); Магазин "Винная карта" Октябрьский просп 5-181,182; Аптека Октябрьский просп 5-217, 218; киоск "Мороженое" Октябрьский просп район ТЦ "Кит"; н/о ТРП-1018 ; Киоск по ремонту обуви (в районе автостоянки) Захарова; электроснабжение комплексной застройки автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд Октябрьский просп; АЗС № 11 Черноисточинское шоссе

52 с 14.12.2022 15:00 по 14.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Бауманская 28-36, 46-50, 13-19; Проходчиков 32-46, 52-64, 35-47, 53-63; Полуденская 3, 14-26

53 с 14.12.2022 23:00 по 15.12.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 15, 15Б, 15а, 17, 19, 21, 23а, 35А, 68; УКЗ Черноисточинское шоссе 19 р-н п/о №49; магазин Черноисточинское шоссе

54 с 14.12.2022 23:00 по 15.12.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Захарова 1-39, 1а; Октябрьский просп 13, 15, 17, 7; киоск "Мороженое" Захарова район здания 1А; Магазин продуктов "Золотая рыбка" Октябрьский просп 15-1,2,пристрой; Магазин промтоваров Октябрьский просп 15-4,3; салон красоты Октябрьский просп 15-75; Магазин промтоваров Октябрьский просп 9-39,40; Магазин промтоваров "Новая Заря" Октябрьский просп 9-4,38; Торговый павильон Октябрьский просп р-н ж/д №15; киоск "Мороженое" Октябрьский просп район жилого дома 15; н/о ТП-1301

55 с 14.12.2022 23:00 по 16.12.2022 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Авиационная 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60; Балакирева 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30; Вагоностроителей 38, 40, 42, 44, 54, 56; Коминтерна 67, 69; Тимирязева 50, 54, 85, 87; Чайковского 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 90, 92, 93, 95, 97, 99; Энтузиастов 63, 65, 67, 69; Торгово-офисный центр Вагоностроителей /Чайковского; комплекс АФН ПДД Вагоностроителей /Чайковского; магазин промышленных товаров Вагоностроителей 40 (бывш. кв. 62, 71, 72); ГРП-30 Вагоностроителей 40,44; Магазин "Приоритет" Вагоностроителей 44-46; БССС № 1250 Вагоностроителей 50/Чайковского,91; светофорный обьект Вагоностроителей Чайковского; Установка катодной защиты Вагоностроителей район ж/д № 40; автостоянка "Зенит" Мечникова (квартал 45); Офисное помещение Тимирязева 87-3,7; временное ТП на период строительства Тимирязева в районе д.85; наружное освещение ТП-2013

56 с 15.12.2022 09:00 по 15.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Мартеновская 20; Металлургов 40, 58а; Попова 17, 19; кафе Металлургов

57 с 15.12.2022 09:00 по 15.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Воеводина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 6, 7, 8, 9; Кирпичная 1а; Некрасова 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 3ч/с, 5, 7, 9, 9 А; Полюсный 1, 3, 5, 7, 9; Полярная 27

58 с 15.12.2022 09:00 по 15.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Фестивальная 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; светофорный объект Фестивальная д.59 ж/д переезд; антенно- мачтовое сооружение связи Фестивальная

59 с 15.12.2022 09:00 по 15.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ягодная 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 3а; Вторая Ягодная 3А; 2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 5, 6; скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики

60 с 15.12.2022 09:00 по 15.12.2022 23:00 (2 раза по 30 минут для перевода нагрузки) д. Усть-Утка: Береговая 1, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 12Г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 27а, 3, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Заречная 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 8, 9; Зеленая 2; Кирова 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 32, 40, 5, 6, 8; Лесная 1; Мамина-Сибиряка 1, 10, 11, 13, 16, 17, 17А, 2, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 29, 29а, 31, 31-2, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 7, 9; Набережная , 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1Б, 2, 20, 24, 25, 25А, 27, 29, 3, 30, 32, 32А, 33, 34А, 35, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 8, 9, 9 А; Новая 1; Октябрьская 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б; Советская ., 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 28 А, 3, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23 А, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 3А, 4а, 6-1, 8; (НЕТ) , ---, 1, 2, 3, 4, 6, 8; Чекановская 1, 10, 12, 14, 5, 6; д.Харенки 9; жилой дом Береговая 3 (п.Ёква); Таксофон д. Баронская Заречная в районе жилого дома № 5; Дом Набережная 27(5); Дом Набережная СТ. КОН.; Группа жилых домов в д.Харенки ( ул. Набережная 1, 1а, 1г, ул. Чекановская 3, 4) Набережная ТП 6126; индивидуальный жилой дом Новая 5 (Ёква); жилой дом Советская 39 кв.1; базовая станция сотовой связи Центральная п.Ёква; Дом Чекановская 1 нов. кон.; Базовая станция д. Харёнки ; Базовая станция д. Усть-Утка ; Пилорама д.Усть-Утка ; Уличное освещение ТП-6119 д. Харенки ; Водокачка п.Усть-Утка ; Подворье в п. Харенки; ШУО-0,4 кВ от ТП-6125 д. Усть-Утка Советская

61 с 15.12.2022 09:00 по 23.12.2022 17:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 55, 59, 61, 71; Ольховская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 25/2, 25а, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 31, 31а, 32, 34, 35а, 36, 36а, 37, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69 А, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 8, 82, 83, 85, 9; Партизанская 45, 54, 58, 62; Серная 8; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 14-1, 14-2, 15-2, 15а, 15б, 16-1, 16-2, 18А, 19-1, 19-2, 1А, 1Б, 2 Е, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2, 21а, 22-2, 23, 26, 2Г, 2в, 3, 4Б, 5-2, 5-4, 5-8, 6, 9а-1; Большая Кольцевая 115, 21, 23, 31, 86; Малая Кольцевая 22, 29, 51; Дружбы народов 11; улица 11 уч.5; Инженерная 22; садовый дом СТ "Ольховский" улица 9, участок №14; ТП-3860 Ольховская -Продснаба; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; садовый дом Серная 8 уч.12; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18; садовый дом улица 11 уч.№23; садовый дом улица 11 участок 3; садовый дом улица 10 участок 18; садовый дом улица 12 участок 21; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; К/сад "Медик - 2" Ольховская; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная

62 с 15.12.2022 09:30 по 15.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9

63 с 15.12.2022 09:30 по 15.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Некрасова 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 55, 57, 59; Свободы 18, 20, 22, 24; Ст. Халтурина 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

64 с 15.12.2022 10:00 по 15.12.2022 11:00 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 102, 119, 130, 138

65 с 15.12.2022 10:00 по 15.12.2022 13:00 с. Покровское: Советская 90-112; Школьная 34-40, 21, 23; Бондина 16-28, 19-29; Победы 25, 27; Совхозная 20-30, 19-29; Садовая 26, 28

66 с 15.12.2022 10:00 по 15.12.2022 14:00 п. Чащино: Таёжная 2А; Лесная 15; Таежная 10А, 11, 12, 12А, 13, 16, 18, 20, 22, 2А, 7; Мкр "Зеленая горка" 2, 4, 5, 6, уч.8; Болотная 3 Б; Зеленая горка 9; нежилое помещение Таежная 15 пос.Чащино; жилой дом Мкр "Зеленая горка" УЧ. 1; Времянка на период строительства жилого дома в п. Чащино Мкр "Зеленая горка" уч №8; строительство жилого дома Мкр "Зеленая горка" уч. 7; Строительство жилого дома (п. Чащино) Мкр "Зеленая горка" уч.10; Строительство жилого дома Болотная 10 (кв. 1)

67 с 15.12.2022 11:00 по 15.12.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Береговая 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35

68 с 15.12.2022 13:00 по 15.12.2022 14:30 п. Черноисточинск: Пионерская 39 Г, 39А, 41Б, 43, 49Б, 49Г, 49Ж, 49К, 50 Г, 50Д, 50Е, 51, 55, 55А, 56, 57, 81А, 83Б, 89 А, 91А; Таежная 63; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 39 Б

69 с 15.12.2022 13:30 по 15.12.2022 15:00 г. Нижний Тагил: п.Ключики; Лыжная база ул. станция Старатель, лыжная база "Ключики"; Коллективный сад "Радуга"; Агробиостанция Ключики; ТП- 6/0,4кВ для электроснабжения СНТ "Старатель-3" п.Старатель

70 с 15.12.2022 14:00 по 15.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Береговая 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35

71 с 16.12.2022 09:00 по 16.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 127, 43, 43а, 45А, 64; Дарвина 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Керамиков 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 9; Хохрякова 54, 58, 62, 65, 67, 69, 71, 73; Широкая , 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9; Светофорный объект (вводное устройство) Балакинская -Черноморская; Гараж Балакинская на территории ГЭК "Мебельщик"; РСПД Дарвина 34 подъезд 2; РСПД Дарвина 36 подъезд 3; РСПД Дарвина 36 подъезд 7; ШУО-0,4 кВ от ТП-3856 Широкая -Дарвина-Хохрякова-Балакинская; ГСК Балакинская; площадка для обучения вождению курсантов автошколы Балакинская; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-3856 Дарвина

72 с 16.12.2022 10:00 по 16.12.2022 14:00 п. М. Галашки: Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7, 7 А; Чапаева 51

73 с 17.12.2022 13:00 по 17.12.2022 15:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; базовая станция сотовой связи 8 Марта

74 с 18.12.2022 23:00 по 19.12.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Мира 49, 53, 55, 57, 57А, 57а, 61; Новострой 21, 23; Циолковского 20, 22; Гаражный бокс №35 Мира /Циолковского; техникум "Самородок" Мира 49,57; гаражный бокс № 21 Мира 52, бокс №21 ГЭК "Мечта-1"

75 с 18.12.2022 23:00 по 19.12.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленина 62; Садовая 19а; офис Карла Маркса 66, кв. 55

76 с 19.12.2022 09:00 по 19.12.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Зари 67, 77, 83, 85

77 с 19.12.2022 10:00 по 19.12.2022 12:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 100, 101, 104, 105, 106А, 109, 110, 110А, 111, 112, 112Б, 116, 122, 126, 128, 128а, 52, 58, 58Б, 71в, 75Б, 93А, 96, 97Б, 99; Фрунзе 42А; Пионерская 84Б, 84Г, 84Д, 84ж, 86А, 87; индивидуальный жилой дом Октябрьская 112 А; жилой дом Октябрьская 124 А; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 86 Г

78 с 19.12.2022 11:00 по 19.12.2022 12:00 п. Черноисточинск: Бажова 26Б, 30Б, 32Б, 36А, 38а; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Куйбышева 113, 117

79 с 19.12.2022 23:00 по 20.12.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Захарова 10а, 11а; Удовенко 16, 18

80 с 19.12.2022 23:00 по 20.12.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Мира 57а, 61; РК крышная установка NTG 006 GGRT Мира 49/Циолковского 24; учебный корпус Циолковского 24/49

81 с 19.12.2022 23:00 по 22.12.2022 07:00 (ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Володарского 1; Ленинградский проспект 30Б; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Володарского в районе д.5

82 с 20.12.2022 09:00 по 20.12.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Мира 14; Октябрьской Революции 17; Пархоменко 26; Строителей проспект 12, 16, 20; парикмахерская Мира 16 (бывш.кв. 1); салон оптики Строителей проспект 12 (бывш. кв. 21); салон оптики Строителей проспект 12 (бывш. кв. 23); Аптека Строителей проспект 12 -1,2,3; магазин промышленных товаров Строителей проспект 12 кв. 61,62; парикмахерская Строителей проспект 12(площадь бывшей квартиры 41); магазин Строителей проспект 12-43,44; Офис Строителей проспект 20-20; РК NTG 127 GGBB Строителей проспект 20/ Окт. рев. 17; РК NTG 038 GGBB Строителей проспект рядом с Ока-центр; Светофор Октябрьской революции Строителей проспект

83 с 20.12.2022 09:00 по 20.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 43, 43а, 64; Грузчиков 10/1, 10/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дарвина 34; Джапаридзе 23; Землячки 52; Камнетесов 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 29, 31, 33, 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 76; Софьи Перовской 24; Хохрякова 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 61; Шамотная 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шаумяна 23, 25, 31, 31 а, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Широкая 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 86; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2; Дом Шаумяна 27/36; Дом Шаумяна 30/31; Дом Шаумяна 34/38; ШУО-0,4 кВ от ТП-3856 Широкая -Дарвина-Хохрякова-Балакинская; ТП-3612; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-3856 Дарвина

84 с 20.12.2022 09:00 по 20.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 43, 43а, 64; Дарвина 34; ШУО-0,4 кВ от ТП-3856 Широкая -Дарвина-Хохрякова-Балакинская; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-3856 Дарвина

85 с 20.12.2022 09:00 по 20.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 38а, 38б, 40; Верескова 18а; Краснодонская 11; Пришвина 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46

86 с 20.12.2022 09:00 по 20.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Восточная 1, 16, 2, 3, 5, 6, 9; Дарвина 52; Керченская 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 38; Курская 17; Подсобная 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Самотечная 17, 19, 25, 27, 29; Фрезеровщиков 10, 11, 12, 13, 13-1, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6; Мичурина 73; Садовый дом ( на территории к/с "Северный -1") уч.№10; садовый дом Восточная 10 к/с "Северный-1"; жилой дом (Керч.1) Дарвина 40 в СТ "Северный-1"

87 с 20.12.2022 09:00 по 20.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Железорудная 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32а, 33, 34; Штурмовая 59, 61, 61 Б, 61а, 63, 67, 67а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а

88 с 20.12.2022 09:00 по 20.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Новаторов 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 152а, 153, 155, 157; Совхозная 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134

89 с 20.12.2022 09:00 по 20.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9; Сиреневый бульвар 47, 49, 53, 55, 57; Малиновая 10, 11, 15, 9; дачный дом Рябиновая участок 10

90 с 20.12.2022 09:00 по 20.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Сиреневый бульвар 61, 63, 65; Клюквенная 10, 2, 3, 4, 5; дачный дом Жасминовая уч.45; дачный дом Клюквенная участок № 8

91 с 20.12.2022 09:00 по 20.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 124, 145, 153, 154, 159, 167

92 с 20.12.2022 09:00 по 20.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Зеленая 24, 26, 28; Мира 32, 33, 34, 35; Пушкина 23, 25, 27, 29; Советская 74, 74А, 76 а, 83 в, 83а, 83б; Уральская 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33г, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Школьная 13; Советская (Покровка) 72, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+206; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г.Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+348

93 с 20.12.2022 10:00 по 20.12.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Калиновая 1; Жасминовая 35, 37 А, 39, 43; индивидуальный жилой дом Калиновая участок № 3; дачный дом Жасминовая участок 41; дачный дом Жасминовая участок № 27; дачный дом Жасминовая участок № 33; индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 37

94 с 20.12.2022 10:00 по 20.12.2022 12:00 с. Покровское: Зеленая 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; Мира 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Чапаева 12, 13, 14, 15, 15аа; 8 Марта 10, 12, 21, 23

95 с 20.12.2022 10:30 по 20.12.2022 12:00 с. Сулём: Гагарина 1А, 1Б-31; База ЖБИ-2; Ленина 2-14; Пульт управления Н.О.

96 с 20.12.2022 15:00 по 20.12.2022 16:00 с. Покровское: Бондина 30, 31, 33; Советская 109; Совхозная 30А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39; Советская (Покровка) 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125

97 с 21.12.2022 09:00 по 21.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 127, 43, 43а, 45А, 64; Дарвина 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Керамиков 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 9; Хохрякова 54, 58, 62, 65, 67, 69, 71, 73; Широкая , 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9; Светофорный объект (вводное устройство) Балакинская -Черноморская; Гараж Балакинская на территории ГЭК "Мебельщик"; РСПД Дарвина 34 подъезд 2; РСПД Дарвина 36 подъезд 3; РСПД Дарвина 36 подъезд 7; ШУО-0,4 кВ от ТП-3856 Широкая -Дарвина-Хохрякова-Балакинская; ГСК Балакинская; площадка для обучения вождению курсантов автошколы Балакинская; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-3856 Дарвина

98 с 21.12.2022 09:00 по 21.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Садоводов 38; Узкая 44, 49, 51; Зеленстроевская 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"

99 с 21.12.2022 14:00 по 21.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Зари 67а; Насосная холодной воды Парковая 17 /Зари 67

100 с 22.12.2022 09:00 по 22.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Брусничная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 5, 7, 9; Вишневая 43; Космическая 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47; Красной Звезды 10, 12, 14; Ракетная 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 8; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская

101 с 22.12.2022 09:00 по 22.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камская 2, 4, 6, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9

102 с 22.12.2022 10:00 по 22.12.2022 13:00 с. Покровское: Бондина 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Зеленая 14, 21, 25, 8; Мира 22; Победы 25, 27; Садовая 28; Совхозная 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30; Школьная 17 А, 21, 23, 25, 28, 34, 36, 38, 40; Советская (Покровка) 100, 102, 104, 110, 112, 114, 90, 92, 94, 96

103 с 23.12.2022 09:00 по 23.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140; Братьев Худояровых 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45; Волгодонская 100, 95, 96, 97, 98; Долинная 24, 26, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 73, 75, 77; Мурманская 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; Отечественная 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Перова 153, 155; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых

104 с 26.12.2022 09:00 по 26.12.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Белявского 8; Докучаева 3, 9; Коминтерна 10, 10г, 12г, 20, 21г, 3, 4, 9; Репина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салдинская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6, 8; Гаражные боксы Докучаева; Гаражи (88 боксов) Салдинская

105 с 26.12.2022 14:00 по 26.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Зари 67а; Парковая 17; Насосная холодной воды Парковая 17 /Зари 67; наружное освещение ТП-2093

106 с 26.12.2022 15:00 по 26.12.2022 16:00 п. Черноисточинск: Кирова 14; Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9

107 с 27.12.2022 09:00 по 27.12.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Зари 11, 21, 33, 5, 5а; Реклама Вагоностроителей - Зари (у универсама "Пихтовые горы"); Усилитель Зари 5 (5под); магазин продовольственных товаров Зари в р-не ж/д № 11; наружное освещение ТП-2094

108 с 27.12.2022 09:00 по 27.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вишневая 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ленская 64, 66, 72, 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9; Дом Долинная 29/68; ТП-3859

109 с 27.12.2022 10:00 по 27.12.2022 13:00 с. Покровское: Садовая 2-8, 10-24; 3-15, 1а; Космонавтов 9, 9а, 11, 16, 14, 18; Победы 20, 21; Мира 1-29, 2

110 с 27.12.2022 13:30 по 27.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Мира 67, 69, 71; Победы 20, 20а, 22; магазин промышленных товаров Мира 71 (бывш. кв. 3); Магазин "Светлана" Мира 71-43; Магазин "Нефертити" Мира 71-59,74; РСПД (Распред. сеть передачи данных) Мира 71/18; нежилое помещение Победы 22 пом. 1072; Магазин "Ткани" Победы 22-73,74

111 с 27.12.2022 23:00 по 28.12.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: спортивно-оздоровительный комплекс Тагилстроевская ГГМ, район парка Победы

112 с 28.12.2022 09:00 по 28.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Металлургов 13, 15, 17 А, 46, 7а; гараж Металлургов квартал 20; гаражный бокс Металлургов литер А 1; нежилое здание (гараж) Металлургов; Диспетчерский пункт Металлургов

113 с 28.12.2022 11:00 по 29.12.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) с. Сулем: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЩУО - 0,4 кВ Гагарина автодорога с. Сулём - д. Илим; ПУ-6120А с. Сулем

114 с 29.12.2022 09:00 по 29.12.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Зари 11, 19, 21, 21 Б, 21а, 3; Усилитель Зари 11 (1 под.); Ситилаб Зари 11-181; Ломбард Зари 11-75; Усилитель Зари 3(1 под); офис Зари 3, кв.4; магазин продовольственных товаров Зари в р-не ж/д № 11; установка катодной защиты Зари в районе жилого дома № 5