В Нижнем Тагиле и пригороде с 7 по 21 сентября будут отключать электричество (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 02.09.2021 09:00 по 02.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Фестивальная 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

2 с 06.09.2021 09:00 по 07.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

3 с 06.09.2021 09:30 по 07.09.2021 14:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Никитина 11, 9; Степная 12, 14; Фестивальная 15

4 с 06.09.2021 10:00 по 16.09.2021 17:00 (ежедневно 2 раза по 15 минут) д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4; наружное освещение д. Заречная

5 с 06.09.2021 23:00 по 07.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 75, 77; Мира 55; Пархоменко 19, 21, 23, 27, 35, 35-2; Циолковского 11а, 13; Магазин "Лужники" Пархоменко 19 - 52,53; гаражный бокс № 3 Пархоменко в квартале 11/17; гаражный бокс № 5 Пархоменко в квартале 11/17; гараж Пархоменко квартал № 11-17; киоск-автомат по продаже питьевой воды Пархоменко у дома № 21; нежилое помещение Циолковского 11 А-1 А; Мастерская Циолковского 11а-1б

6 с 06.09.2021 23:00 по 07.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 57, 59, 59/1, 59/2

7 с 07.09.2021 09:00 по 07.09.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 110, 114; киоск "Мороженое" Пархоменко / Красная; светофорный объект Т7 Пархоменко 109 (МБОУ СОШ №58); Магазин промтоваров Пархоменко 110-63; Магазин "Автоленд" Пархоменко 114-2,3,4; Магазин "Катрин" Пархоменко 114-23; Магазин промтоваров "Новый дом" Пархоменко 114-61,62; Магазин промтоваров "Новый дом" Пархоменко 114-63

8 с 07.09.2021 10:00 по 07.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Мира 52, 54, 56 б; Новострой 31, 33, 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 34-2, 36; Салон бытовых услуг Мира 52 (подвал); нежилое помещение Мира 52 бокс №1; гаражный бокс № 2 Мира 52 бокс №2; гаражный бокс № 15 (условно) Мира 52, бокс №15; Торговое помещение Мира 52-кв с 3 по 9; Офис №232/0114 Мира 52/Циолковского,26; Офис Новострой 31-18; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Победы напр. "Альфабанка"; РК NTG 095 GGBB Циолковского /Мира; Гараж Циолковского 20-10; Офис Циолковского 28-10,11,14,15; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; Гараж Циолковского 30-22; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин "Стройматериалы" Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин "Электрошок" Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

9 с 07.09.2021 10:00 по 07.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 19, 21, 28, 29, 3, 35, 3а, 47, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; нежилое здание (офис и фруктохранилище) Индустриальная 33 строение 2; РК NTG 017 GGBB Индустриальная Мелькомбинат; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-280 ; н/о ТП-1160 ; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции; распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

10 с 07.09.2021 10:00 по 07.09.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Ключики 3"А"; Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7; Свердловское шоссе 14 А, 16; Горзеленхоз 1; Связная 11, 11 А, 12, 2, 4, 6; Старые Ключики 1, 1 Б, 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 2, 3/2, 3/4; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 2.1 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.1 ТП-2520; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 4.2 ТП-2520; дачный дом № 3 литер Б Ключики №3 литер Б; Дачный дом (Старые ключики) Ключики помещение 1 дача 3; Светофор ТП-2520 Свердловский тракт Зеленстрой (Суперстрой); нежилое помещение Свердловское шоссе (питомник Горзеленхоза); наружное освещение к ТП-2520 Свердловское шоссе Питомник Горзеленхоз; К/сад им. Тимирязева Все; КНС № 27 Красногвардейская; ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения строительного вагончика для строительства автодорожного мостового перехода через нижнетагильский пруд Октябрьский просп; Линия наружного освещения от ТП-2520 Садоводов; КНС-26 Старатель; наружное освещение ТП-2528 Окружная; Автоцентр по продаже автомобилей Свердловское шоссе

11 с 07.09.2021 10:00 по 07.09.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Заслонова 23-59, 16-40; Большевистская 2-8, 1-7; Дальняя 37, 48, 50, 54

12 с 07.09.2021 23:00 по 08.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 75, 77; Пархоменко 25, 29, 31а, 33, 35, 35-1; Циолковского 11, 7, 9; магазин Пархоменко 25, кв. 44; магазин Пархоменко 29 (бывш кв. 2а); М-н "Радуга" Пархоменко 29-2а; Парикмахерская Пархоменко 29-62

13 с 07.09.2021 23:00 по 08.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 59, 59/1; н/о ТП-1675

14 с 08.09.2021 09:00 по 08.09.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Демьяна Бедного 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Б, 16А, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 2А, 3, 30, 32, 36, 4, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2Б, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 7А, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 5А, 6а, 9; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 6; Октябрьская 1; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; пер. Демьяна Бедного 1, 2; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв.1; КТП в пос. Висим ТП- 6026 Рабоче-Крестьянская п.Висим; жилой дом Пролетарская участок 14; Базовая станция п. Висим ; Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим) ; Уличное освещение ТП-101 ; Уличное освещение ТП-111 ; Уличное освещение ТП-113 ; Уличное освещение ТП-114 ; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина

15 с 08.09.2021 09:00 по 09.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

16 с 08.09.2021 09:00 по 08.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 22, 28, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 1, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 21, 26; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12; ТП-3804

17 с 08.09.2021 09:00 по 08.09.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 18; Раисы Никитиной 13, 17, 25, 6

18 с 08.09.2021 13:00 по 08.09.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Дарвина 29, 30; Керамиков 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 4, 9; Хохрякова 54; Светофорный объект (вводное устройство) Балакинская -Черноморская

19 с 08.09.2021 23:00 по 10.09.2021 23:50 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 83, 85, 87, 89; Чайковского 131, 131а, 133; Магазин Ленинградский проспект 83 -19; Магазин Ленинградский проспект 85 - 59,60 кв.; Магазин промышленных товаров ("Ткани") Ленинградский проспект 85, кв.19; Магазин "Элеганс" Ленинградский проспект 85, кв.42; Магазин "Подиум" Ленинградский проспект 85-39,40.41; Магазин Ленинградский проспект 85-78; Магазин "Сэконд-хэнд" Ленинградский проспект 85-98,99; трамвайный остановочный комплекс Ленинградский проспект в районе дома № 83; СКТ №049-1 Чайковского 131 а

20 с 08.09.2021 23:00 по 09.09.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ильича 39, 41; Тельмана 42, 46, 48а, 54

21 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 13:30 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 55, 55-1, 57А, 57а, 59, 61, 63а, 65; Ломоносова 50А, 50, 51, 53; Первомайская 54, 56; Офис Карла Маркса 57А(бывш.кв. 2); магазин Карла Маркса 57а-1; офис-магазин Карла Маркса 63А (бывш.кв.39); парикмахерская Карла Маркса 63а (пл. бывшей кв. 18); Офисы Карла Маркса 63а-1,2; Офис Карла Маркса 63а-19; Гараж Ломоносова

22 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 10:00 г. Нижний Тагил: Фестивальная 2, 5Д, 7; Чехова 10, 4; автомойка Фестивальная 5 Б, строение 4; Стр-во торгового центра ул.Садовая-пер.Школьный Бондина; Автозаправочная станция №81 Фестивальная

23 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Горбуновская 25, 29, 31; Пригородная 45, 49; Просторная 1, 11, 13, 15, 1А, 3, 5, 7, 8, 9; Рассветная 1, 2, 4; Светлая 2, 4, 5, 6, 8

24 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Большая Кольцевая 21, 23; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; К/сад "Медик - 2" Ольховская; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная

25 с 09.09.2021 09:30 по 09.09.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 20; Береговая-Краснокаменская 35, 37, 38, 44, 50-1, 52-1, 52а, 54, 54-2, 56-1, 56-2, 58; Жуковского 17, 17а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Западная 33, 34, 35, 43; Карла Либкнехта 36, 38, 40, 41; Красногорская 1-1, 1-2, 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13/ч, 14-1, 14-2, 16-1, 16-2, 21, 21-2, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 25-1, 25-2, 26, 27-2, 29, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2; Розы Люксембург 10-1, 10-2, 10а, 11-1, 11-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2; Гараж Береговая-Краснокаменская ГСК "Южный" бокс №24; Гараж (р-н ГЭК "Южный") Береговая-Краснокаменская бокс № 44 ГЭК "Южный"; ЛЭП-0,22 кВ ВРУ-0,22 кВ светофорный объект Жуковского /Красногорская; ПУ-1468 н.о. ;

26 с 09.09.2021 10:00 по 09.09.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8; Ленина 29, 31, 33А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Пионерская 22

27 с 09.09.2021 11:00 по 09.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Тупиковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

28 с 09.09.2021 15:00 по 09.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

29 с 10.09.2021 09:00 по 10.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 42, 44; Индивидуальная 17; Попова 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Черноморская 15, 19; парикмахерская Попова 16 кв.16; нежилое помещение Попова 16/ Гвардейская 46; МКД Попова 16/46; СКТ-075 Попова 16/46; магазин Попова 16/46; Магазин "Промтовары" Попова 16/46-24; гаражный бокс Попова в квартале 35; ТП-3636

30 с 10.09.2021 10:00 по 10.09.2021 15:00 п. Висим: Розы Люксембург 1, 1а; Юбилейная ., 1, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г

31 с 10.09.2021 11:00 по 10.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Подгорная 11, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29, 3, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 41 Б, 41а, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55а, 7, 7г, 9

32 с 10.09.2021 13:15 по 10.09.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Кирпичная 1, 2, 4, 4а, 6; Льва Толстого 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Некрасова 14а, 16, 18, 20, 22, 29, 33, 35, 37, 39

33 с 10.09.2021 14:30 по 10.09.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 62, 62 А, 62Г, 62а, 62в; Менделеева 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 69; Осипенко 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1гар, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 2а, 3, 31, 34, 4, 5а, 6, 7, 8; Шиловская 3, 5

34 с 13.09.2021 09:00 по 13.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 2

35 с 13.09.2021 09:00 по 13.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 2а; Металлургов 25, 25А

36 с 13.09.2021 09:00 по 13.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 20, 22, 24, 26; Волгодонская 14, 16; Карпинского 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Лермонтова 26; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2

37 с 13.09.2021 09:00 по 13.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Декабристов 2; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Штурмовая 31, 31а

38 с 13.09.2021 09:00 по 16.09.2021 18:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское

39 с 13.09.2021 09:30 по 13.09.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Восточная 11, 13, 15, 17а, 9, 9/1; Восточный проезд 3, 3-1, 5, 7, 9, ул.; Жуковского 2/17, 3, 4, 6, 8; н/о ТП-1228 ; Рекламные конструкции по акту № 3 от 18.11.03.

40 с 13.09.2021 09:30 по 13.09.2021 10:30 п. Черноисточинск: Октябрьская 26А; Фрунзе 23 А, 29А, 32; Пионерская 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20А, 22, 24А, 2а, 3, 30, 32, 32А, 34, 4, 5, 6, 7, 8; индивидуальный жилой дом Фрунзе уч.25 Г

41 с 13.09.2021 09:30 по 13.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

42 с 13.09.2021 11:00 по 13.09.2021 12:00 п. Черноисточинск: Ленина 106Б, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76 А, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 84А, 88, 88а

43 с 13.09.2021 11:00 по 13.09.2021 12:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 179б; жилой дом Ломоносова 179 А

44 с 13.09.2021 13:30 по 13.09.2021 14:30 п. Черноисточинск: Калинина 100, 104, 106, 108, 69А, 69В, 71, 71а, 73А, 75, 77А, 79, 81, 83, 83Ж, 87, 90, 92, 94, 94А, 96, 98; Ушкова 10Г, 18 Г, 39, 6В

45 с 13.09.2021 15:00 по 13.09.2021 16:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 38А, 38а; Фрунзе 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 2 Б, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 25В, 25Д, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 30А, 30Б, 31, 32Б, 33, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 36А, 37, 38А, 4, 40, 6, 7, 8, 8А, 9; Пионерская 34А, 84; строительство жилого дома Фрунзе 39 (кад.№ 339)

46 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 74, 74 А, 84; ВЛ-10кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения ТК "Лента" Уральский /Октябрьский; ЛЭП-10кВ, СТП-100кВА для электроснабжения рекламной конструкции Уральский пр. /Октябрьский пр.; База на г. Паленая ; База отдыха "Высотник" (р-н г. Паленая) ; База отдыха "Высотник" Все; КНС №31 Горбуново; КНС № 23 Запрудный; Станция катодной защиты ( на мкр. "Александровский") Мкр "Александровский"

47 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Кирова 19, 25; Коммунальная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5; Промышленный 31; Рудянская 2; Семенова 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-1, 17-2, 18, 19, 20, 23, 24, 24а, 25, 26а, 26аа, 27, 27а, 3, 30, 30а, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8; Сурикова проезд 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 17, 19, 21, 23, 25, 25-2, 27, 29-2, 29-4, 29а, 31-3, 33-2, 35, 39; Финансовый 24, 26, 26а, 5, 7, 8; катодная станция Красногвардейская на территории котельной УПИ; Дом Семенова 24/2верх2; Дом Семенова 24/2низ2; Дом Тагильская 29/31; ШУО-0,4 кВ от ТП-1013 Тагильская пер.Промышленный, пр.Сурикова

48 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Деревообрабатывающее производство Максима Горького

49 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: ООО "Пластос" (Максима Горького 1)

50 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тяговая ПС-3 (ул. Космонавтов).

51 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 7, 9; Сланцевая 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная

52 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Грунтовая 31, 39, 43, 54; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 18; Фаины Шаруновой 25, 31, 49, 57, 58, 59, 68; Раисы Никитиной 13, 17, 25, 6; Дружбы народов 1; Академика Павлова 40; Грунтовый пер. 6; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

53 с 14.09.2021 09:30 по 14.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Геодезистов 1, 10, 13, 5, 7, 9; Краснознаменная 100, 102, 102А, 102б, 104, 104б, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 94 В, 94/1, 94/2, 98, 98а, 98б; Геодезистов проезд 14, 2, 3, 4, 6

54 с 14.09.2021 11:00 по 14.09.2021 12:00 с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Космонавтов 11, 13, 14, 16, 18, 20, 9, 9аа; Победы 20, 21, 22, 23, 24, 26; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 9Б

55 с 14.09.2021 13:30 по 14.09.2021 14:30 п. Висимо-Уткинск: Розы Люксембург 36, 38, 40, 42, 44, 44 А

56 с 14.09.2021 13:30 по 14.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Красногвардейская 62г; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 7; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Гараж Шиловская 27гар

57 с 15.09.2021 09:00 по 15.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Красная 10, 11, 13, 15, 17, 9; Пархоменко 112

58 с 15.09.2021 09:00 по 15.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 95; Рекламная конструкция Ленинградский проспект 95 у минирынка; Реклама Ленинградский проспект 95 (напротив); Магазин "Жаклин" Ленинградский проспект 95 - 22; Магазин промтоваров Ленинградский проспект 95 - 4, 21; Аптека Ленинградский проспект 95-1,2,3; Магазин товары для дома "БимБом" Ленинградский проспект 95-36,37,38; Пиво Ленинградский проспект 95-51; Магазин "Статус" Ленинградский проспект 95-52,53; дет. магазин "Золушка" Ленинградский проспект 95-66; Магазин промышленных товаров Ленинградский проспект 95-67.68

59 с 15.09.2021 09:00 по 17.09.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Авангардная 11, 13, 15, 17, 19, 2В, 2а, 2б, 9; Гайдара 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64; Дом Авангардная 2В, кв. 3; Дом Авангардная 2В, кв.2

60 с 15.09.2021 09:00 по 15.09.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Свердлова 46; Тельмана 46, 48 а, 48а, 52, 52 а, 52а; ПУ-ЛЭП 0,4кВ наружного освещения ТП-2025 Тимирязева от ул. Свердлова до пр. Вагоностроителей

61 с 15.09.2021 09:00 по 15.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Шевченко 2, 25, 4, 6, в ТП; КЛ-0,22кВ для электроснабжения поста видеонаблюдения Шевченко в районе жилого дома № 19; ГЭК "Черемушкины горки" Шевченко

62 с 15.09.2021 09:00 по 16.09.2021 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Кондукторская 12, 7; Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Локомотивная 110; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Минская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 54, 59, 60; Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 11, 110, 111, 12, 13, 138, 14, 140, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 1, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 11, 110, 111, 112, 12, 120, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б, 99, 99А; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 98; Сцепщиков 15; Узкая 17, 30, 32, 39, 41, 43, 44, 49, 51; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 8, 9; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2550 Монтажников Садоводов, Зеленстроевская; магазин продовольственных товаров Монтажников на пересечении с ул. Садоводов; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар; Наружное освещение ТП-2530 ; Наружное освещение ТП-2526 ; Наружное освещение ТП-2529 ; АЗС №8 Фестивальная Садоводов; Автосервис Садоводов; АЗС Свердловский тракт; АЗС № 87 Свердловский тракт; АГЗС Свердловское шоссе

63 с 15.09.2021 09:00 по 15.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Джапаридзе 23; Землячки 52; Керамиков 29, 31; Хохрякова 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 61; Шаумяна 23, 25, 32; Дом Шаумяна 27/36; Дом Шаумяна 30/31; Дом Шаумяна 34/38

64 с 15.09.2021 09:00 по 15.09.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Декабристов 2; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 114, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 16, 18, 18а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Штурмовая 31, 31а; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; Пост "Южный" Голый Камень

65 с 15.09.2021 09:00 по 15.09.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Носова 88, 90, 92, 94; Трудовая 15а; Штурмовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 5, 6а, 7, 8, 8А, 9; Дом Штурмовая 20 кв.1; Дом Штурмовая 20 кв.2; Дом Штурмовая 27а-1; Дом Штурмовая 27а-2

66 с 15.09.2021 10:00 по 15.09.2021 15:00 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 19, 20, 21, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47; Красных Партизан 17; Чапаева 3, 5

67 с 15.09.2021 10:00 по 15.09.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Ангарская 0, 2, 7; Байдукова 10, 11, 17, 6, 7, 8а; Всеобуча 3, 4, 5; Джамбула 8; Магистральная 1, 3; Жилые дома Всеобуча 3,4,5; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2500 1-ая Линия ,ул.Байдукова; Наружное освещение ТП-2552 ; пункт охраны плотины на р. М. Кушва ; Гаражи Все

68 с 15.09.2021 13:00 по 15.09.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 17, 21; Кулибина 70; гаражный бокс Индустриальная напротив гаража УВД; административное здание (авторынок "Кушвинский") Кулибина 68 (участок 2); ГСК "Кедр" Все

69 с 16.09.2021 09:00 по 16.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Красная 15, 17; Пархоменко 110, 112, 112А, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124; киоск "Мороженое" Пархоменко / Красная; светофорный объект Т7 Пархоменко 109 (МБОУ СОШ №58); Магазин промтоваров Пархоменко 110-63; Магазин "Автоленд" Пархоменко 114-2,3,4; Магазин "Катрин" Пархоменко 114-23; Магазин промтоваров "Новый дом" Пархоменко 114-61,62; Магазин промтоваров "Новый дом" Пархоменко 114-63; Магазин "Лидер" Пархоменко 124-1,2,3,6; Салон красоты Пархоменко 124-16,17; Магазин "Золушка" Пархоменко 124-18,31; Магазин промтоваров Пархоменко 124-32,33; Магазин "Лидер" Пархоменко 124-46,47,48

70 с 16.09.2021 09:00 по 16.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 103, 109; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Каховская 15; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Жилой дом Ленская 52-2а

71 с 16.09.2021 09:00 по 16.09.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Носова 130, 134, 134а, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194; Дом Носова 152-1; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; Пост "Южный" Голый Камень

72 с 16.09.2021 09:00 по 16.09.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91; Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 77а, 77б; Тихий 2, 3; Челюскинцев 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар

73 с 16.09.2021 09:30 по 16.09.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 32а, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Штурмовая 59, 61, 61а, 63, 63а, 67, 67а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная

74 с 16.09.2021 09:30 по 16.09.2021 10:30 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 21, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 16, 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

75 с 16.09.2021 10:00 по 16.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; Авиационная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вагоностроителей 49; Маяковского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чайковского 67, 69, 71, 73, 73г, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89; Реклама Вагоностроителей ( у сбербанка); Реклама Вагоностроителей 59 - Зари (у кольцевого дв-я); наружное освещение ТП-2078

76 с 16.09.2021 13:00 по 16.09.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; Строителей проспект 1, 1 А, 1А, 1а, 3, 5, 5-62, 7; Строителей 1А; Магазин промтоваров Горошникова 70 (кв.2); Офис "Пять звезд" Горошникова 70-62; магазин промышленных товаров Горошникова 72 (цокольный этаж); Магазин Горошникова 76-48; нежилое помещение/киноцентр Ленина 57/Строителей, 2; офис Строителей проспект 1 (бывш. ж/д кассы); Офис Строителей проспект 1а-21; нежилое помещение Строителей проспект 5 (бывш. кв. 19); Магазин промтоваров "Презент" Строителей проспект 5-42,6А; Магазин "Лидер" Строителей проспект 5-59,60;

77 с 16.09.2021 15:00 по 16.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Верхняя 1, 11, 13, 3, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 9, 9а; Дружинина 21, 25, 25 В, 28, 31, 3а, 5а; Малый тупик 1, 2; Нагорная 43

78 с 20.09.2021 09:00 по 03.10.2021 18:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское

79 с 20.09.2021 09:00 по 21.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

80 с 20.09.2021 09:00 по 20.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2 Запрудная 1, 1 Б, 11, 13, 15, 17, 3, 4Б, 5, 7А, 8, 9; 1 Запрудная 1, 2, 3, 4, 5; Дом 1 Запрудная шлагб

81 с 20.09.2021 10:00 по 20.09.2021 12:00 п. Висимо-Уткинск: Комсомольская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 32, 33, 35, 37, 4, 7а, 8; Малая 1, 2, 4; Окраинная 10; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 53, 6, 7, 8, 9; Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Рабоче-Крестьянская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 8; Скважина (п.Висимо-Уткинск) Октябрьская 16скважина; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.;

82 с 20.09.2021 13:30 по 20.09.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Жуковского 13, 15, 9; Пархоменко 135, 137; М-н "Весна" Пархоменко 135 кв.

83 с 20.09.2021 23:00 по 21.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зерновая 14, 14., 20, 20.; Лебяжинская 11, 3, 3 Б, 3а; Гараж Красноармейская 80гар; гаражный бокс № 5 Лебяжинская 3Б, бокс№5; Гаражи Зерновая; Овощехранилище Зерновая; Гаражи Лебяжинская; гаражи Лебяжинская

84 с 21.09.2021 09:00 по 21.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А

85 с 21.09.2021 09:30 по 21.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 50, 50А; жилой дом Черноисточинское шоссе 50 п. 2; СТК 001 Черноисточинское шоссе 50(1); СКТ 001 Черноисточинское шоссе 50(2)