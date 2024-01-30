В Нижнем Тагиле и пригороде с 31 января по 29 февраля будут отключать электричество (СПИСКИ ДОМОВ)

В Нижнем Тагиле с 31 января по 29 февраля АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» будет проводить плановое отключение электроэнергии для проведения работ. Ограничения также коснутся посёлков Черноисточинск, Антоновский, Висим, Висимо-Уткинск и села Покровское. Свой адрес, число и время отключения можно посмотреть в таблице на сайте администрации города https://ntagil.org/news/aktualno.php?ELEMENT_ID=266031.



Получить уточняющую информацию можно по телефону: 8 (3435) 36-33-50, доб. 3086 или 3092.