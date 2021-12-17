В Нижнем Тагиле и пригороде с 17 по 31 декабря будут отключать электричество (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 09.12.2021 09:00 по 17.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 49, 51, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Садоводов 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Зеленстроевская 69, 71, 73; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар

2 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Первомайская 1, 10, 12, 14, 16, 16А, 1А, 1Б, 1Д, 3, 4, 4 а, 4а, 5, 7, 8; бытовка-контейнер для ремонта стенок подводящего канала донного водопуска гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища Первомайская; плотина ЧГУ Черноисточинск; Черноисточинское гидротехническое сооружение (кап. ремонт) п. Черноисточинск

3 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 10, 12, 16; Набережная 1, 2; Первомайская 37, 39, 41, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66; жилой дом Мамина-Сибиряка участок 10 А

4 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 17А, 17Б, 17Д, 18, 20, 20Б, 20Г, 20Д, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29б, 30, 32, 33А, 34; Первомайская 85, 87, 89, 91

5 с 13.12.2021 09:00 по 17.12.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) п. Черноисточинск: Набережная 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34А; Первомайская 128, 130, 130А, 131, 132, 133

6 с 14.12.2021 08:00 по 18.12.2021 20:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Пиритная 8А, 8Б

7 с 14.12.2021 08:00 по 18.12.2021 20:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горняка 25; Кольцова 20, 23, 25; Московская 36

8 с 14.12.2021 08:00 по 18.12.2021 20:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Балакинская 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161; Волгодонская 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92; Каховская 17, 19, 20/1, 20/2, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52; Лермонтова 78, 84, 86; Перова 138, 142, 143, 145, 147, 148; Дом Перова 140-1; жилой дом Перова 140-2; Дом Перова 144-1; Дом Перова 144-2; Дом Перова 146-1; Квартира Перова 146-2; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Перова в районе д.135

9 с 14.12.2021 08:00 по 18.12.2021 20:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горняка 22-1, 22-2, 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 33, 34-1, 34-2, 38-1, 38-2, 42, 44, 46; Жданова 21, 29; Ульяновская 44, 46; Ярославская 12, 22; ШУО-0,4кВ от ТП-3821 Жданова -пер.Малый, ул.Рудничная; Насосно-повысительная № 5 Ярославская /Жданова; Салон красоты Ярославская 12-11; жилой дом Рудник III Интенационала на территории нефтебазы; Базовая станция Жданова; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

10 с 14.12.2021 08:00 по 18.12.2021 20:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горняка 5, 7, 9;

11 с 15.12.2021 09:00 по 17.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Вересовая 12, 13, 17-1, 17-2, 18; Голубая 15, 17; Горняка 1, 1 Б, 10, 18, 1а, 1б; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 58, 64; Жданова 22, 28, 33, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Кольцова 111, 112, 148, 162, 163, 164, 26-1, 26-2, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48-1, 48-2, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Московская 19, 21; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1а, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Перова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Спартака 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 45, 5, 6, 7, 9; Сталеваров 16; Ульяновская 50, 52, 54, 54А; Шмидта 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 17, 17а, 18, 22, 22Т, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а; Интернациональная 10, 18, 8; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 49, 5, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 8; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Грунтовый пер. 6; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловая-Мраморная-Ульяновская; нежилое помещение Рудный 10-12; ПУ-3825 н.о. Сланцевая -Шмидта-Горняка; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; Гараж Ульяновская в районе жилого дома 54; ТП-3801 ; ТП-3802 ; ТП-3804 ; ТП-3815 ; ТП-3816 ; ТП-3826 (ШР-11) ; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; ; Гаражи (386 шт) Ульяновская; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

12 с 15.12.2021 09:30 по 24.12.2021 15:30 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Алтайская 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 148; Калужская 103, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 140, 155, 97; Урожайная 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160

13 с 17.12.2021 09:00 по 17.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13, 17-1, 17-2; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а; Забойщиков 1; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1

14 с 17.12.2021 09:30 по 17.12.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Красногвардейская 62г; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 7; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Гараж Шиловская 27гар

15 с 17.12.2021 10:00 по 17.12.2021 13:00 п. Черноисточинск: Совхозная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; 2-я Советская 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 7Е, 7Ж, 8, 8А, 8Б, 9, 9В, 9Г; 1-я Советская 37; ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная; гараж ЧГУ Черноисточинск

16 с 17.12.2021 10:00 по 17.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Им. 3 Интернационала 10, 7, 8; Днепровская 1, 2

17 с 17.12.2021 13:00 по 17.12.2021 16:00 п. Черноисточинск: Больничная 22, 22 Б, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 36 Г, 36*, 44, 45, 50, 51; база отдыха "Чайка" за п. Черноисточинск; наружное освещение от ТП-5034 ; база отдыха (п. Черноисточинск) Черноисточинск; База отдыха в п. Черноисточинск Больничная; Наружное освещение ТП-5036 Больничная

18 с 17.12.2021 13:15 по 17.12.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 150а; Верескова 137, 139, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2

19 с 17.12.2021 14:30 по 17.12.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39, 5; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

20 с 20.12.2021 09:00 по 20.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ермака 27, 37

21 с 20.12.2021 09:00 по 20.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

22 с 20.12.2021 09:30 по 20.12.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Космонавтов 31б; Магазин "Шалунишка" Космонавтов 31Б-52; Игровые автоматы Космонавтов 31б (бывш. кв. 11); магазин "Сказка" Космонавтов 31б (кв. 13,30); магазин "Крепеж" Космонавтов 31б (кв. 31,32,51); Агенство недвижимости "Новый мир" Космонавтов 31б-10; нежилое помещение Космонавтов 31б-12

23 с 20.12.2021 10:00 по 20.12.2021 12:00 с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское

24 с 20.12.2021 10:00 по 20.12.2021 16:00 п. Еква: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 6-1, 8; (НЕТ) 1, 2, 3, 4, 6, 8

25 с 20.12.2021 14:00 по 20.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ангарская 2; Байдукова 10, 11, 17, 6, 7, 8а; Всеобуча 3, 4, 5; Джамбула 8; Магистральная 1, 3; Жилые дома Всеобуча 3,4,5; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2500 1-ая Линия ,ул.Байдукова; Наружное освещение ТП-2552 ; пункт охраны плотины на р. М. Кушва ; Гаражи Все

26 с 20.12.2021 14:00 по 20.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Циолковского 10, м-н "Мотодор", Д/сад №146

27 с 20.12.2021 15:00 по 20.12.2021 16:00 п. Черноисточинск: Кирова 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58

28 с 21.12.2021 08:00 по 21.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Нагорная 2а; Новаторов 1, 2, 3, 4; Совхозная 1, 10, 12, 14, 16, 1а, 2б, 3, 4-1, 6, 6а, 6б, 8

29 с 21.12.2021 08:00 по 21.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Подгорная 10, 10а, 10б, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 6а, 8; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Подгорная в районе д.38

30 с 21.12.2021 08:00 по 21.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бригадная 128а, 128б; Дальневосточная 16; Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84б, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99; Гараж Малая Гальянская 67а/гара; Гараж Малая Гальянская 71гар; ШР-7 Малая Гальянская опора № 43

31 с 21.12.2021 08:00 по 21.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кушвинская 11, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 5, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Студеная 4, 6; Школьный переулок 22, 23, 24, 26

32 с 21.12.2021 08:00 по 21.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кушвинская 11, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 5, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Студеная 4, 6; Школьный переулок 22, 23, 24, 26

33 с 21.12.2021 09:00 по 21.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Большая Кольцевая 21, 23; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; К/сад "Медик - 2" Ольховская; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная

34 с 21.12.2021 09:00 по 21.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 20, 22, 24, 26; Волгодонская 14, 16; Карпинского 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Лермонтова 26; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2; жилой дом Лермонтова участок 16

35 с 21.12.2021 09:00 по 21.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 9; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23; Карпинского 11, 12, 13, 14, 15, 16; Перова 65, 71, 73; Рабкоров 30, 32, 34, 36, 51, 53, 55

36 с 21.12.2021 09:00 по 21.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Серная 23а, 249, 259, 26, 28, 29, 30, 30б, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42а, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 57

37 с 21.12.2021 09:00 по 21.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Украинская 1-13, 2-14; Пирогова 1, 4-10; Яблочкова 1-10, Никитина 1-25, Степная 1-3, 3а, 9-13

38 с 21.12.2021 09:00 по 21.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Степная 5, 7, 15, 17, 14-40; Фестивальная 3-20; Линейный проезд 3, 5, 4-8; Украинская 1а, 2а

39 с 21.12.2021 09:00 по 21.12.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Кирпичная 1, 10, 10А, 10б, 2, 4, 4а, 5, 6; Краснознаменная 1, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 27, 33, 35, 4, 5, 6, 6-1, 9; Льва Толстого 1, 10, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Некрасова 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 45А, 47, 49; Подгорная 57, 57а; Свободы 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; ШУО-0,4 кВ от ТП-1019 Краснознаменная

40 с 21.12.2021 10:00 по 21.12.2021 11:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 66А; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; зона отдыха п. Висим

41 с 21.12.2021 10:00 по 21.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79-1, 81, 83; Алтайская 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 138, 140, 148, 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Гайдара 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 90, 92, 92г, 94, 96, 98, 99; Калинина 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85; Калужская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 140, 153, 155, 156, 158, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 226а, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 236, 241, 248, 250, 252, 252а, 97, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 141, 143, 197, 197а, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217, 229, 231, 233, 235, 237, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Коровина 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 5, 7, 9; Котовского 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 68, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95; Красноярская 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 7, 9; Курганская 3, 4, 5, 6, 7; Омская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салтыкова-Щедрина 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Тобольская 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Урожайная 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; Юннатов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5-7, 6, 7-1, 8, 9; Круговая 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 96, 98; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП--2037 Алтайская -Киевская; светофорный объект Алтайская -Юности; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина; Дом Калинина 66-68; часть жилого дома,представляющая собой четырехкомнатную квартиру № 1 Калинина 71-73; Дом Коровина 30, кв. 1; ПУ-2017 н.о. Котовского -Челябинская; Дом Котовского 105-2; наружное освещение ТП-2034 Котовского 70,101; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203); жилой дом Юннатов 12 кв.2; КНС-8 б 3 совхоз

42 с 21.12.2021 14:00 по 21.12.2021 15:00 п. Висим: Розы Люксембург 1, 1а; Юбилейная 1, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г;

43 с 21.12.2021 14:00 по 21.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Добролюбова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Калинина 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 61, 63; Коровина 1, 10; Котовского 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 53, 6, 7, 8, 9; Салтыкова-Щедрина 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 5, 7, 9; Челябинская 10, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 6, 8; Добролюбова проезд 5; Писарева проезд 1, 3, 5; светофорный объект (светоточка) Калинина - ул.Коровина (пед.колледж); пост видеонаблюдения Салтыкова-Щедрина Котовского- Калинина; ПУ-2059 н.о. ; Гараж Калинина; Базовая станция сотовой связи Коровина

44 с 21.12.2021 14:00 по 21.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Волгоградская 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27; Восточная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 4, 6; Зеленый 11, 5а, 7, 8, 8а, 9; Победы 27, 27-2; Цветочная 1, 10, 3, 3а, 4, 4/1, 4гар, 6, 8, 8а; Гараж Волгоградская 18гар; Гараж Восточная 16гар; Гараж Цветочная 10гар

45 с 21.12.2021 15:00 по 21.12.2021 16:00 п. Висим: Розы Люксембург 1, 1а; Юбилейная 1, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8Г

46 с 22.12.2021 08:00 по 22.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Горбуновская 17Б, 17а; Пригородная 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 16, 16д, 18, 2 В, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 2А, 31, 33, 35, 4, 44, 44а, 46, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г

47 с 22.12.2021 08:00 по 22.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: пер. Сенной 5,7,9; ул. Верховая 1,3,5,7,9,11,13; ул. Тупиковая 10А

48 с 22.12.2021 08:00 по 22.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 1-2; Мельникова 15, 17а, 2, 22, 23, 26, 27, 28, 40, 7; Парковая 3; Проселочная 1, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9А; пост ДПТП Проселочная в р-не д.14

49 с 22.12.2021 08:00 по 22.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Висимская 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радиальная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 9

50 с 22.12.2021 08:00 по 22.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Красногвардейская 62г; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 7; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Гараж Шиловская 27гар

51 с 22.12.2021 08:00 по 22.12.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Кулибина 19, 21, 23, 31, 31а, 33; Садовая 99; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

52 с 22.12.2021 08:00 по 22.12.2021 19:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А; Жданова 18; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 31; Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Красной Звезды 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31А; Лермонтова 26, 3, 3-1, 6; Мраморная 75; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73, 94, 96, 98; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; жилой дом Лермонтова участок 16; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская

53 с 22.12.2021 09:00 по 22.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Алябьева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Волгодонская 64, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 83; Волочаевская 18а, 20, 20 А, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48; Лермонтова 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72; Пермская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; Тропинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Задорожная 10, 11, 12, 15, 21, 6, 9; 1-ая Задорожная 3; нежилое здание ( гаражный бокс) Волгодонская в районе жилого дома № 63; ШУО-0,4кВ от ТП-3615 Каховская -Балакинская-Лермонтова-Волгодонская

54 с 22.12.2021 09:00 по 22.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дальняя 60; Локомотивная 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 2а, 3, 30, 32, 39, 4, 40, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Песчаная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Степная 89; Узкая 27

55 с 22.12.2021 09:00 по 22.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дальняя 60; Локомотивная 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 2а, 3, 30, 32, 39, 4, 40, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Песчаная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Степная 89; Узкая 27

56 с 22.12.2021 09:00 по 22.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дальняя 60; Локомотивная 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 2а, 3, 30, 32, 39, 4, 40, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Песчаная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Степная 89; Узкая 27

57 с 22.12.2021 09:30 по 22.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гаева 121; Декабристов 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 9, 90, 92; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Доменная 100, 101, 102, 104, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 А, 49а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лисогорская 114, 116, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 120а, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 83, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1б, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9; Торфяная 1, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 9; Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 74, 75, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Штурмовая 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а; Гараж Декабристов 21гар; ШУО-0,4 кВ от ТРП-4036 Носова / Союзная; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; Н/о ТП-4059 Союзная /Гаева (у лакокрасочного завода); Гараж Торфяная 27гар; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов; ПУ-4029А Н.О. Декабристов; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; ЛЭП-10 кВ ТП-10/0, 4 кВ для строительства объекта тонского отвала для производства строительного щебня Трудовая; Пост "Южный" Голый Камень

58 с 22.12.2021 10:00 по 23.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 53, 55; Энтузиастов 25, 29

59 с 22.12.2021 11:00 по 22.12.2021 15:00 п. Висим: Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

60 с 22.12.2021 12:00 по 22.12.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вересовая 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 1, 10, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 7, 8, 9, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 18; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 31; Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Каховская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16, 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31А; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Лермонтова 26, 3, 3-1, 6; Мраморная 75; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73, 94, 96, 98; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ракетная 37; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; жилой дом Лермонтова участок 16; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская; ТП-3859; КНС № 5 Перова

61 с 22.12.2021 14:00 по 22.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Зари 20, 22; Ленинградский проспект 100а, 102, 104, 106, 108; Реклама Ленинградский проспект ( у кафе "Отдых"); СКТ №045 Ленинградский проспект 100 а; здание торгового комплекса Ленинградский проспект 104 А; Реклама Ленинградский проспект 108 - Зари; 2 усилителя Ленинградский проспект 108(под3); нежилое помещение Ленинградский проспект 108/ул. Зари,18; наружное освещение ТП-2074

62 с 23.12.2021 09:00 по 23.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Космонавтов 31б; Магазин "Шалунишка" Космонавтов 31Б-52; Игровые автоматы Космонавтов 31б (бывш. кв. 11); магазин "Сказка" Космонавтов 31б (кв. 13,30); магазин "Крепеж" Космонавтов 31б (кв. 31,32,51); Агенство недвижимости "Новый мир" Космонавтов 31б-10; нежилое помещение Космонавтов 31б-12

63 с 23.12.2021 09:30 по 23.12.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Обороны 40-51; Заречная 61-69, 77-89, 58б-88г; Зеленая 47А;

64 с 23.12.2021 10:00 по 23.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 37; Крупской 3; Орджоникидзе 1б, 9; Здание склада Крупской 3 (литера ДД1); Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под.1; наружное освещение ТРП-2008

65 с 23.12.2021 10:00 по 23.12.2021 15:00 п. Еква: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 6-1, 8; (НЕТ) 1, 2, 3, 4, 6, 8

66 с 23.12.2021 11:00 по 23.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 35, 5, 6, 7, 8; Отрадная 17, 3, 5, 7; Родная 2, 4, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

67 с 24.12.2021 09:00 по 24.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161; Волгодонская 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92; Каховская 17, 19, 20/1, 20/2, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52; Лермонтова 78, 84, 86; Перова 138, 142, 143, 145, 147, 148; Дом Перова 140-1; жилой дом Перова 140-2; Дом Перова 144-1; Дом Перова 144-2; Дом Перова 146-1; Квартира Перова 146-2; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Перова в районе д.135

68 с 24.12.2021 09:00 по 24.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гагарина 8; магазин промтоваров Гагарина 8 (подвальное помещение №1)

69 с 24.12.2021 09:00 по 24.12.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Азовская 4

70 с 24.12.2021 09:30 по 24.12.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Коммуны 117, 117а, 118, 118а, 119, 120, 122, 122а, 123а, 124а, 125, 125а, 126, 127, 127а, 130, 130а, 132, 134, 138, 140, 142, 144; Соревнования 116а, 116б, 118, 120, 123а, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139; магазин продовольственных товаров Коммуны район жилого дома № 127

71 с 24.12.2021 10:00 по 24.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 1; Выйская 1а, 22, 22 А, 24, 26, 28, 32, 58; Космонавтов 108, 116, 55, 63; сооружение связи (многофункциональная опора) Выйская в р-не дома 26; УКЗ Выйская в районе Казанского мужского монастыря; строительные вагончики Космонавтов -Быкова; н/о ТП-1018 ; ПУ-1093 н.о. ; Объект Верхняя Черепанова; Гаражи Выйская; Гаражи Космонавтов

72 с 24.12.2021 10:00 по 24.12.2021 12:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 33, 41

73 с 24.12.2021 13:15 по 24.12.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Коммуны 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166; Малая Гальянская 130, 132

74 с 24.12.2021 14:30 по 24.12.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Бригадная 128а, 128б; Дальневосточная 16; Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84б, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99; Гараж Малая Гальянская 67а/гара; Гараж Малая Гальянская 71гар; ШР-7 Малая Гальянская опора № 43

75 с 26.12.2021 23:00 по 27.12.2021 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горошникова 9; Красноармейская 38, 7; Мастерская Красноармейская 38 кв. 138; Мастерская Красноармейская 38 кв. 63а

76 с 26.12.2021 23:00 по 28.12.2021 06:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Гвардейская 37, 39; Попова 12, 14, 14а, 6; РСПД Попова 12 подъезд 3; РСПД Попова 14 подъезд 3; РСПД Попова 14а подъезд 2; ТП-3664 ; ТП-3664а ;

77 с 27.12.2021 09:00 по 27.12.2021 10:00 п. Черноисточинск: Первомайская 190Г, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 211, 213, 219; жилой дом Первомайская уч.208Д; индивидуальный жилой дом Первомайская уч.215

78 с 27.12.2021 09:00 по 27.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 48, 52; Попова 15а, 21; Солнечная 10, 14; наружное освещение от ТП-3616

79 с 27.12.2021 09:00 по 30.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 12

80 с 27.12.2021 09:00 по 30.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 124, 145, 153, 154, 159, 167, 187, 189

81 с 27.12.2021 09:00 по 30.12.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 63; Садоводов 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 8; Смоленская 7; Степная 93

82 с 27.12.2021 09:30 по 27.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кирова 22 б, 26, 27-2, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50, 51; Трудовая 3; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Кирова 44 у "Антолла"; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

83 с 27.12.2021 09:30 по 29.12.2021 15:30 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Березовая 63, 65; Боровая 14, 20, 9; Кедровая 19, 21, 23, 25, 31; Коксовая 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56; Проезжая 44, 54, 54А, 58; Самолетная 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сульфатная 15, 17, 21, 3, 5

84 с 27.12.2021 11:00 по 27.12.2021 12:00 п. Черноисточинск: Кирова 2/1а (Кафе ИП Ванчугов); Юбилейная 2-6

85 с 28.12.2021 11:00 по 28.12.2021 15:00 п. Еква: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 6-1, 8;

86 с 28.12.2021 14:00 по 28.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Басова 1, 11, 3, 5, 7; Юности 16 А, 16 В, 18, 18-1, 20; Героев труда 7; Парикмахерская "Цирцея" Басова 11, кв.2; Магазин (Детский клуб) Юности 18 кв. 76; Салон красоты "Виктория" Юности 18-112; Магазин "Природа" Юности 18-37; магазин Юности 20 (бывш. кв. № 39, № 40); Магазин Юности 20 -3,4; Магазин "Коника" Юности 20-111; Магазин "Ткани" Юности 20-75; наружное освещение ТП-2106

87 с 30.12.2021 09:00 по 30.12.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 9; Кутузова 1, 1/6, 11, 13, 3, 5, 9; Металлургов 1, 6, 6А, 6а; Техническая 12, 2, 2/8, 3, 4, 6, 7, 8, 9; нежилое здание Кутузова в районе д.№ 9; Рекламная конструкция (своротка на ЗМК) Металлургов /Шевченко; ТП-3618 ; ТП-426 (НТМК) ; Наружное освещение площади ; 14 боксов (ТП-618) Техническая

88 с 30.12.2021 09:30 по 30.12.2021 10:00 г. Нижний Тагил: Краснознаменная 40-60; Полярная 24-32, 37-51; Луговая 1-5, 2, 4