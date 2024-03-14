В Нижнем Тагиле и пригороде с 15 марта по 17 апреля будут отключать электричество (СПИСОК ДОМОВ)

В Нижнем Тагиле с 15 марта по 17 апреля АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» будет проводить плановое отключение электроэнергии для проведения работ. Ограничения также коснутся посёлков Черноисточинск и Висим, села Покровское и деревни Усть-Утка. Свой адрес, число и время отключения можно посмотреть в таблице на сайте администрации города https://ntagil.org/news/aktualno.php?ELEMENT_ID=266031.

Получить уточняющую информацию можно по телефону: 8 (3435) 36-33-50, доб. 3086 или 3092.