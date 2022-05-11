В Нижнем Тагиле и пригороде с 12 мая в течение месяца будут отключать электричество (СПИСОК ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 12.05.2022 08:00 по 13.05.2022 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Береговая 63, 65, 66, 68, 68А, 71, 73, 73а, 8; Болотникова 9; Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 33/2, 34, 3а, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Евстюнинская 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 3-С, 4, 43, 47, 49, 49а, 5, 53, 55, 6, 7, 77, 8, 8-А, 80, 80-А, 80-С, 86, 9, 94; Железнодорожная 10, 12, 12А, 12Б, 14/1, 16, 2 А, 25, 3, 33, 34, 5, 6, 7, 7а; Лайская 10, 16а, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 7А, 82, 9, 96; Полевая 1, 11, 11а, 11б, 12, 14а, 15, 2, 21, 3, 4, 52, 7, 8, 9, 9а; Северный пер 12; Железнодорожников 16, 27, 29, 42, 5, 53, 59; пер. Западный 20, 3, 4, 44, 45а, 49, 5, 52, 53, 54, 58, 72; Лайский тракт 11; Дом Городская 1-Б огород; Дом Городская 17огор; Дом Городская 19огор; Дом Городская 27/1огород; Дом Городская 27/2ог; Дом Городская 29/4ОГ; индивидуальный жилой дом Городская 31, кв. 1; Дом Городская 40 огор; Дом Городская 5огор; Дом Евстюнинская 1/2ог; Дом Евстюнинская 73ОГО; Дом Евстюнинская 94А огород; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная 1 кв. 2; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 7 огород; Квартира Напольная 81/1огор; Дом Напольная 81А/огор; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.1; Жилой дом п.Волчевка Полевая 1 кв.2; жилой дом (п. Волчёвка) пер. Западный переулок, 20; ЛЭП -0,4 кВ для электроснабжения установки катодной защиты Волчовский магистр.газопровода СРТО-Урал II 159 км (691-870); н/о ТП-школа ; ШУО-0,4кВ от ТП-1535 Городская; таксофон (п. Волчевка) Железнодорожная; жилой дом п. Волчевка Железнодорожная; жилой дом (п. Волчёвка) Железнодорожная; ЛЭП-6кВ, СТП25/6/0,4 для наружного освещения п. Волчевка, в границах населенного пункта; индивидуальный жилой дом п. Волчевка, в границах населенного пункта

2 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 10:00 г. Нижний Тагил: Союзная 19, 19а, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55

3 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 54

4 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 11, 13, 15, 17, 19; Гастелло 10, 8; Матросова 1а, 3а, 5б, 9А; Металлургов 16; Магазин "Кировский" Металлургов

5 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Индивидуальная 109; Шевченко .

6 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 56а; Энгельса 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

7 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Боровая 32а; Калужская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 5, 7, 9; Киевская 13, 15, 17, 19, 20 а, 21, 23, 25; Урожайная 34

8 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Железорудная 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32а, 33, 34; Штурмовая 59, 61, 61 Б, 61а, 63, 63а, 67, 67а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а

9 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Отдыха 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9

10 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Свердлова 59, 61, 62; Сибирская 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41-2, 41а, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56

11 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Советская 13, 15, 17; Спортивная 1, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 5, 8, 9

12 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Труда 1-13, 2-8; Республиканская 1-13, 2а-12; Степная 2-12; Фестивальная 1, 1а, 2; Светофорный объект

13 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 19:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 21, 28, 3а, 47; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; производственная база Индустриальная

14 с 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 19:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 19, 3, 35, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-1160 ; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции

15 с 12.05.2022 09:30 по 12.05.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Гайдара 101, 103, 105, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 99; Калинина 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85; Котовского 71, 73, 75, 77, 79; Юннатов 1, 2, 3, 4; жилой дом Калинина 66-68; часть жилого дома,представляющая собой четырехкомнатную квартиру № 1 Калинина 71-73

16 с 12.05.2022 09:30 по 12.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 111, 120, 124, 126а, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 136а, 138, 142, 142а; Максима Горького 27, 29, 33; Промышленный 11, 13, 19, 21, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8, 9; Семенова 1; Тагильская 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 32-2, 34, 36-1, 36-3, 38, 41, 43а, 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 47, 48, 50, 50а, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 57, 58, 58А, 59, 60, 61; Черных 100, 104, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 124б, 126, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 69, 69-1, 69-2, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 90; нежилое здание (гараж для грузового автотранспорта район ГСК "Горный"; светофорный объект Максима Горького -Черных; Торгово-промышленная база Тагильская - Кузнецкого; магазин Черных /ул. Тагильская; Гараж Черных 124б гар; гараж Черных в районе ГСК Горный-3; ГСК "Горный -3" Черных гараж; н/о ТП-1007; Гаражи Промышленный; Гаражи Семенова; гаражный бокс Тагильская; ГСК "Горный-3" Черных; Гаражи Черных; гаражный бокс Черных

17 с 12.05.2022 10:00 по 12.05.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Гайдара 52; Ельничная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2а, 2б, 3, 4, 4Б, 5, 7, 9; Котовского 34, 34г, 36, 38, 48; Незаметный 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Огородная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; квартира Незаметный 4 кв.2

18 с 12.05.2022 10:00 по 12.05.2022 16:00 д. Усть-Утка: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Лесная 1; Набережная , 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1Б, 2, 20, 24, 25, 3, 30, 32, 32А, 33, 34А, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 8, 9, 9 А; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 3А, 4а, 6-1, 8; (НЕТ) 1, 2, 3, 4, 6, 8; Чекановская 1, 10, 12, 14, 5, 6; д.Харенки 9; ЛЭП-10кВ ТП-143 наружное освещение д. Усть-Утка; ЛЭП-10кВ, СТП 25/10/0,4 наружное освещение п. Еква; Дом Набережная 27(5); Дом Набережная СТ. КОН.; Группа жилых домов в д.Харенки ( ул. Набережная 1, 1а, 1г, ул. Чекановская 3, 4) Набережная ТП 6126; базовая станция сотовой связи Центральная п.Ёква; Дом Чекановская 1 нов. кон.; Базовая станция д. Харёнки ; Уличное освещение ТП-6119 д. Харенки ; Подворье в п. Харенки ; Охотничье х-во п. Харенки

19 с 12.05.2022 11:00 по 12.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Совхозная 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 46, 48, 50, 50а, 52, 54; Ульяны Громовой 52; светофорный объект ПВУ Уральский пр. -ул.Совхозная

20 с 12.05.2022 11:00 по 12.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Украинская 1-13, 2-14; Пирогова 1, 4-10; Яблочкова 1-10; Никитина 1-25; Степная 1-3, 3а, 9-13;

21 с 12.05.2022 13:30 по 12.05.2022 14:30 г. Нижний Тагил: Баранчинская 11, 12, 13, 14, 16, 7, 9; Полярная 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 73, 75, 77, 79, 89, 91; Тракторная 11, 12; Дом Полярная 53баня

22 с 12.05.2022 15:00 по 12.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ленина 15, 17, 19, 19а, 21, 21б, 21а; нежилое помещение Ленина 21 (2 этаж)

23 с 12.05.2022 16:00 по 12.05.2022 19:00 (на 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Индустриальная 29; нежилое здание (офис и фруктохранилище) Индустриальная 33 строение 2; РК NTG 017 GGBB Индустриальная Мелькомбинат; н/о ТП-280 ; распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

24 c 12.05.2022 15:00 по 12.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: СНТ Белая Ватиха 69, 70, 86; садовый земельный участок СТ Белая Ватиха Дзержинского р-на, уч. № 71; садовый дом СТ Белая Ватиха уч.№ 4; садовый дом СТ" Белая Ватиха"; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 66

25 c 12.05.2022 09:00 по 12.05.2022 10:00 г. Нижний Тагил: Союзная 19, 19а, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55

26 с 13.05.2022 09:30 по 13.05.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Красногвардейская 62г; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 7; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Гараж Шиловская 27гар

27 с 13.05.2022 10:00 по 13.05.2022 15:00 п. Висим: МБОУ СОШ N 7 (Мамина-Сибиряка 6); Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим)

28 с 13.05.2022 11:00 по 13.05.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Верескова 1, 1б, 3, 3а, 5а, 7; Крайняя 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 3 А, 30, 31, 32, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9; Фотеевская 8

29 с 13.05.2022 13:30 по 13.05.2022 14:30 г. Нижний Тагил: Раздельная 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а; жилой дом Раздельная участок 15

30 с 13.05.2022 13:30 по 13.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 54, 56, 56-2, 58, 58 А, 58А, 60, 60-6, 62; Ленина 52, 54, 56, 56 А, 58, 58-1, 58-3; Мира 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 55; гаражный бокс в кв.№ 33 жилого дома № 24по пр.Мира; РСПД (Распред. сеть передачи данных) Карла Маркса 54/28; Интернет Карла Маркса 54/28 Мира; Магазин Карла Маркса 54/28 Мира-28; Магазин Карла Маркса 54/Мира 28; Магазин "Книги, канцтовары" Карла Маркса 54/Мира 28; Жилой дом Карла Маркса 54/Мира 28; м-н промышленных товаров "Интерьер плюс" Карла Маркса 56-3,4,5,6; магазин Карла Маркса 60 (3,4); нежилое помещение Карла Маркса 62 помещение 1001; Магазин промтоваров Карла Маркса 62-10; РК NTG 020 GGPP Ленина 52 м-н Честер; Салон сотовой связи "Связной" Ленина 54-14; Магазин промышленных товаров Ленина 54-21; Салон полиграфии "Графика" Ленина 54-23; Офис Ленина 54-23; Магазин "Карапуз"(подвальное помещ.) Ленина 54-3,13; М-н Ленина 58-13; Магазин "Panasonic" Ленина 58-14; Магазин "Левайс" Ленина 58-21; Магазин Мира 22 (кв.23-27); Офис Мира 22-17,24; Стоматологический кабинет Мира 22-26; Гараж Мира 26 у ТП; Магазин промтоваров Мира 28/54; ООО "НКС" Мира 28/К.Маркса 54; Телекоммутационное оборудование Мира 28/К.Маркса 54; гаражный бокс Мира р-н ж/д №24

31 с 13.05.2022 15:00 по 13.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Верескова 118а-146, 109а-135

32 с 16.05.2022 09:30 по 16.05.2022 10:30 п. Черноисточинск: Ленина 70-88, 88А, 86б, 90б, 92а, 106б, 106г; Свердлова 55, 55а, 57, 59

33 с 16.05.2022 09:30 по 16.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 20, 20а, 22; Ленина 24, 26, 28; Первомайская 32; Магазин промтоваров "Коллинз" Ленина 24-1,2,3,16,17; рубеж автоматической фиксации нарушении ПДД Ленина перекресток с ул. Первомайская; магазин промышленных товаров Первомайская 32 (бывш. кв. 66); Офис Первомайская 32-65

34 с 16.05.2022 11:00 по 16.05.2022 12:00 п. Черноисточинск: Первомайская 188Б, 190А, 190д, 196А, 198А, 198Б, 200А, 200Б, 202А, 204А, 204Б, 204Д, 206А, 208А, 210Б, 210Г, 212; индивидуальный жилой дом Первомайская 192 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 194 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 208 Г

35 с 16.05.2022 13:30 по 16.05.2022 14:30 п. Черноисточинск: Ломоносова 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152

36 с 16.05.2022 15:00 по 16.05.2022 16:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9; Ломоносова 53 А

37 с 16.05.2022 23:00 по 17.05.2022 23:59 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 43, 45, 49, 53

38 с 17.05.2022 08:00 по 17.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9

39 с 17.05.2022 08:00 по 17.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 38а, 38б, 40; Верескова 18а; Краснодонская 11; Пришвина 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46

40 с 17.05.2022 08:00 по 17.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 1, 1б, 3, 3а, 5а, 7; Крайняя 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 3 А, 30, 31, 32, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9; Фотеевская 8

41 с 17.05.2022 08:00 по 17.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верхняя 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; гаражи Ульяны Громовой

42 с 17.05.2022 08:00 по 17.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 4, 5, 7, 8, 9; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9; опора двойного назначения Дружинина в районе дома 5 Б

43 с 17.05.2022 08:00 по 17.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 72, 72а, 74, 76, 80; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

44 с 17.05.2022 09:00 по 17.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 10; Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32; Чернышевского 27; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42; ТП-3675

45 с 17.05.2022 09:00 по 17.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Урожайная 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; светофорный объект Алтайская -Юности; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203)

46 с 17.05.2022 09:00 по 17.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Высокогорская 54/8, 56, 58, 60

47 с 17.05.2022 09:00 по 17.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Монтажников 60; Смоленская 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б

48 с 17.05.2022 09:00 по 17.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9; Сиреневый бульвар 47, 49, 53, 55, 57; Малиновая 10, 11, 15, 9; дачный дом Рябиновая участок 10

49 с 17.05.2022 09:30 по 17.05.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Сиреневый бульвар 3, 5, 7; Липовая 1, 3, 4

50 с 17.05.2022 09:30 по 17.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Мира 53, 57, 57А, 57а; Циолковского 20, 22; Гаражный бокс №35 Мира /Циолковского; гаражный бокс № 21 Мира 52, бокс №21 ГЭК "Мечта-1"

51 с 17.05.2022 10:00 по 17.05.2022 12:00 п. Висим: 9 Января 2А; Демьяна Бедного 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 30, 32, 36; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8; жилой дом Демьяна Бедного участок 42

52 с 18.05.2022 08:00 по 18.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 121-161 (нечетн.); Каховская 17, 19, 23, 27, 20/1, 20/2-52 (четн.); Перова 138-148 (четн.), 143, 145, 147; Волгодонская 86-92/145; Лермонтова 78, 84, 86

53 с 18.05.2022 08:00 по 18.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 3, 5, 7, 9; Пиритная 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; Ульяновская 53, 55, 57; Ярославская 10

54 с 18.05.2022 08:00 по 18.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а

55 с 18.05.2022 08:00 по 18.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Кирова 35-41; Садовая 26-46;

56 с 18.05.2022 08:00 по 18.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 142, 108б, 108в, 114, 116, 118А, 118б

57 с 18.05.2022 08:00 по 18.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ломоносова 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98; скважина Ломоносова 96 скваж

58 с 18.05.2022 08:00 по 18.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Пушкина 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59А, 60, 61, 61А, 61а, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 65Б, 65Г, 66, 68, 69, 70, 70 А, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 83, 85

59 с 18.05.2022 09:00 по 18.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Матросова 1-А, 15, 17, 19, 21; Огнеупорная 1; РСПД Матросова 17 подъезд 2; гаражный бокс Огнеупорная

60 с 18.05.2022 09:00 по 18.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 10Б, 23; светофорный объект Восточное шоссе ул.Кулибина; АГНКС-2 (резерв) Восточное шоссе; АЗС № 4 Восточное шоссе

61 с 18.05.2022 09:00 по 19.05.2022 17:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Штурмовая 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59а, 60, 60а, 64, 66, 68, 68а, 70, 70а

62 с 18.05.2022 09:30 по 18.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 4, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная; К/сад "Восход" Горбуново

63 с 18.05.2022 09:30 по 18.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Голокаменская 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55; Носова 145, 161, 163, 165, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212

64 с 18.05.2022 10:00 по 18.05.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Исинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 2а, 2в, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Охотников 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 8, 9; Свердлова 83а, 85, 87, 89, 91; Ушинского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 2-2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 6-4, 7, 8, 9; ШУО-0,4кВ от ТП-2024 Свердлова / Ушинского; садовый дом Свердлова уч. № 3А, СПК "Лесной"; жилой дом Ушинского 12 кв.2; индивидуальный жилой дом Ушинского 10 кв.4; жилой дом Ушинского 12 кв.4; Коллективный сад №1 (по Исинской дороге) Ильича

65 с 18.05.2022 10:00 по 18.05.2022 11:30 г. Нижний Тагил: Ленина 50; Мира 19

66 с 18.05.2022 14:00 по 18.05.2022 15:30 г. Нижний Тагил: Строителей проспект 10, 6, 8, 8-17, 8-32; Жилой дом Мира 15/10 Строителей; магазин "Валенсия" Строителей проспект 10-107,108; Магазин Строителей проспект 10-109; Магазин промтоваров "Сенат" Строителей проспект 10-90,91; нежилое помещение Строителей проспект 10/пр.Мира,15; офис Строителей проспект 8 -кв.33; Магазин промтоваров Строителей проспект 8-18,31; Салон сотовой связи г.Н.Тагил, Строителей проспект 8-46,47,48,49

67 с 18.05.2022 14:00 по 18.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 55, 59, 61; Партизанская 45, 54, 58, 62; Дружбы народов 11; Инженерная 22; садовый дом СТ "Ольховский" улица 9, участок №14; садовый дом Серная 8 уч.12; садовый дом улица 11 уч.№23; садовый дом улица 11 участок 3; садовый дом улица 12 участок 21

68 с 19.05.2022 09:00 по 19.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 32; Циолковского 15, 17, 19, 21

69 c 18.05.2022 09:00 по 18.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Снежная 1, 3, 5, 7

70 c 18.05.2022 09:00 по 18.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Керченская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Курская 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Подсобная 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 5 а, 5а, 6, 7, 8; Суворова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 9

71 с 19.05.2022 09:00 по 19.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 22, 24; Копровая 6, 8; Огнеупорная 3, 5, 7; установка катодной защиты газопровода Копровая р-он дома 6; РСПД Огнеупорная 5 подъезд 2; ТП-3676

72 с 19.05.2022 09:00 по 19.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

73 с 19.05.2022 09:00 по 19.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 148; Калужская 103, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 140, 155, 97; Урожайная 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160

74 с 19.05.2022 09:00 по 19.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Зеленстроевский проезд 1, 1А, 2, 2гар, 3, 5; Набережная 1; Садоводов 36; Смоленская 1, 2, 3, 4, 6; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9

75 с 19.05.2022 09:30 по 19.05.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Береговая 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35

76 с 19.05.2022 09:30 по 19.05.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камская 2, 4, 6, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 9

77 с 19.05.2022 11:00 по 19.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Августовская 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52; Горбуновская 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68

78 с 19.05.2022 13:30 по 19.05.2022 14:30 г. Нижний Тагил: Песчаный карьер 1, 11, 14, 17, 20, 3, 4, 5, 6А, 7; п. Песчаный 4 А, 6А

79 с 19.05.2022 13:30 по 19.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: гаражный бокс №1 Циолковского (ГСК "Строительный"); гаражный бокс № 2 Циолковского ГСК "Строительный"; нежилое помещение (в виде гаражного бокса № 6) Циолковского ГСК "Строительный" бокс №6; гаражный бокс №10 Циолковского бокс №10, ГСК "Строительный"; гаражный бокс № 11 Циолковского бокс №11; гаражный бокс №15 Циолковского бокс №15; гаражный бокс № 16 Циолковского бокс №16; гаражный бокс №17 Циолковского бокс №17; гаражный бокс № 20 Циолковского бокс №20; гаражный бокс № 21 Циолковского бокс №21; гаражный бокс №4 Циолковского бокс №4, ГСК "Строитель"; гаражный бокс № 8 ГСК "Строительный" Циолковского бокс №8; гаражный бокс № 9 Циолковского бокс №9, ГСК "Строитель"

80 с 19.05.2022 14:00 по 19.05.2022 16:00 п. Черноисточинск: Чапаева 1-3; Кирова 10-12; Булочная (Тагилхлеб ул.Кирова 16); Д/сад №50 (ввод 2); ООО "Торгресурс" Кирова 14 (предрп. общепита) Ввод 1;

81 с 19.05.2022 15:00 по 19.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: гаражные боксы ГСК "Огонек" по ул. Вогульская

82 с 20.05.2022 09:00 по 20.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 55, 59, 61; Партизанская 45, 54, 58, 62; Дружбы народов 11; Инженерная 22; садовый дом СТ "Ольховский" улица 9, участок №14; садовый дом Серная 8 уч.12; садовый дом улица 11 уч.№23; садовый дом улица 11 участок 3; садовый дом улица 12 участок 21

83 с 20.05.2022 09:00 по 20.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Аганичева 111, 120, 124, 126а, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 136а, 138, 142, 142а; Промышленный 11, 13, 5, 7, 9; Тагильская 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 32-2, 34, 36-1, 36-3, 38, 48, 50, 50а, 52, 54, 58; Гаражи Промышленный

84 с 20.05.2022 09:00 по 20.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Геологов 27а, 27б, 35 (2х эт.); Весенняя 32-42, 50, 50а, 50б; Магазин (ул. Геологов 33); Объект связи ЗАО "Русские башни"

85 с 20.05.2022 09:00 по 20.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коммунальная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5; Промышленный 31; Семенова 11, 13, 15, 17-1, 17-2, 19, 23, 25, 27, 27а, 3, 30, 30а, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 7

86 с 20.05.2022 09:00 по 20.05.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Железорудная 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32а, 33, 34; Штурмовая 59, 61, 61 Б, 61а, 63, 63а, 67, 67а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а

87 с 20.05.2022 09:30 по 20.05.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Городская 24, 26, 36; Напольная 29-41, 32-42; Евстюнинская 15, 17, 14-24, 26-32, баня; Болотникова 11, 14, 20, 22, 24, Баня

88 с 20.05.2022 10:00 по 20.05.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Кирова 25; Коммунальная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5; Промышленный 31; Рудянская 2; Семенова 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-1, 17-2, 18, 19, 20, 23, 24, 24а, 25, 26а, 26аа, 27, 27а, 3, 30, 30а, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8; Сурикова проезд 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 17, 19, 21, 23, 25, 25-2, 27, 29-2, 29-4, 29а, 31-3, 33-2, 35, 39; Финансовый 24, 26, 26а, 5, 7, 8; катодная станция Красногвардейская на территории котельной УПИ; Дом Семенова 24/2верх2; Дом Семенова 24/2низ2; Дом Тагильская 29/31; ШУО-0,4 кВ от ТП-1013 Тагильская пер.Промышленный, пр.Сурикова

89 с 20.05.2022 11:00 по 20.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Октябрьский просп 11; Уральский пр. 66

90 с 20.05.2022 13:30 по 20.05.2022 14:30 г. Нижний Тагил: Серебрянский тракт 2/2

91 с 20.05.2022 13:30 по 20.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 21, 23; Дзержинского 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43; Правды 10, 12, 2, 4, 6, 8; артезианская скважина на территории Пионерского сквера; Магазин промышленных товаров "Дебют" Вагоностроителей 21/45-2; нежилое помещение Вагоностроителей 21/Дзержинского,45; Магазин "Лидер" Вагоностроителей 23- 25,26; магазин Вагоностроителей 23/Правды 14; нежилые помещения №№ 12-20, пом. 0(1) Вагоностроителей 23/ул.Правды, 14; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2020 Дзержинского от ул. Крупской до пр. Вагоностроителей; Салон "Очки-линзы" Дзержинского 37-14,13; Магазин промышленных товаров Дзержинского 43 (площадь бывшей кв. 23); Магазин промышленных товаров Дзержинского 43-13.14; Магазин Дзержинского 43-15; комплекс парковой зоны с модульной конструкцией (туалет), насосной станцией (фонтан) Ильича сквер "Пионерский" по ул. Ильича; Парикмахерская "Бигуди" Правды 6, кв. 10

92 с 20.05.2022 14:30 по 20.05.2022 15:30 г. Нижний Тагил: Кирпичная 53, 55, 57, 59; Осенняя 1, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8; Свободы 10; Гараж Осенняя 12гараж

93 c 22.05.2022 23:59 по 23.05.2022 23:50 г.Нижний Тагил Черноисточинское шоссе 22, 20,18,16, СЮТ "Полюс" (Челюскинцев,61), Лисогорская,47 вв.1, Насосная тепловодоснабжения вв.1

94 с 23.05.2022 09:00 по 23.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Алтайская 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Калужская 205, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 226а, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 236; Киевская 197, 197а, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217; Урожайная 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; светофорный объект Алтайская -Юности; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203)

95 с 23.05.2022 09:00 по 23.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Индивидуальная 109; Шевченко.

96 с 23.05.2022 09:30 по 24.05.2022 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Добролюбова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Калинина 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; Писарева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Добролюбова проезд 5; Писарева проезд 1, 3, 5; светофорный объект (светоточка) Калинина - ул.Коровина (пед.колледж); Гараж Калинина

97 с 23.05.2022 11:00 по 23.05.2022 12:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80А, 82

98 c 23.05.2022 09:30 по 23.05.2022 11:00 п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 2, 3, 9; Октябрьская 39; Наружное освещение ТП-5084 А (Октябрьская, Фрунзе, Пионерская, М-Сибиряка) Октябрьская

99 c 23.05.2022 15:00 по 23.05.2022 16:00 п. Черноисточинск: Таежная 13, 13А, 15А, 47, 5, 7 А

100 с 24.05.2022 08:00 по 24.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Висимская 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Малая 2, 3, 5; Радиальная 1, 3, 5, 7; сооружение связи (многофункциональная опора) Малая

101 с 24.05.2022 08:00 по 24.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Висимская 25; Гранитная 46, 52, 59

102 с 24.05.2022 08:00 по 24.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гранитная 1-17, 2-18; Малахитовая 1-17, 2-18; Алмазная 1-17;

103 с 24.05.2022 08:00 по 24.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Доменная 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62а, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72-1, 72-2, 74, 76, 78, 80, 82; Лисогорская 69; Тихий 7, 9; Дом Доменная

104 с 24.05.2022 08:00 по 24.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Евстюнинская 43, 47, 49, 49а, 53, 55, 73, 77, 80, 80-А, 80-С, 86, 94; Напольная 2а, 96;

105 с 24.05.2022 08:00 по 24.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 1; Зеленая 10а, 11, 12а, 15, 15а, 17, 19, 2, 21, 21аа, 23, 2а, 3, 4, 41 А, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Обороны 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Хрустальная 7; Квартира Зеленая 10а-2; Квартира Зеленая 6баня

106 с 24.05.2022 08:00 по 24.05.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Красногорская 24, 21-29; Береговая-Краснокаменская 50-58; Гаражи N24, 44

107 с 24.05.2022 08:00 по 26.05.2022 18:00 г. Нижний Тагил: жилые дома п. Песчаный (все); гараж, лесопильный цех (ИП Морычев); базовое механизированное кернохранилище; Пилорама п. Песчаный; Геологоразведка

108 с 24.05.2022 09:30 по 24.05.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Горбуновская 68; Рассветная 11, 12, 14, 16, 5, 6, 7, 8, 9; Ясная 1, 10, 10А, 12, 13, 2, 2 А, 3, 4, 4 А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8а, 9

109 с 24.05.2022 09:30 по 24.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Дружинина 60, 60 А, 62, 64, 66; Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 62, 63, 64, 64а, 65, 65а, 66, 67, 67В, 67а, 67б, 67г, 68, 69б, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 80, 80а, 84, 86, 90, 92, 94, 94а, 96, 98; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Светофор Дружинина / пр. Уральский

110 c 24.05.2022 11:00 по 24.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Горбуновская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36а, 38, 4, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 8

111 с 25.05.2022 09:00 по 25.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Боровая 31, 35, 37, 39, 41; Проезжая 11, 13, 15, 17, 19; Советская 22, 24, 26; Трикотажников 1, 3а; наружное освещение ТП-2433 ; СТП-63кВА для электроснабжения производственной площадки складирования металлолома Автомобилистов

112 с 25.05.2022 09:30 по 25.05.2022 16:00 п. Черноисточинск: Береговая 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 9; Дом Береговая 8А гар; Дом Береговая 9гар.

113 c 25.05.2022 09:00 по 25.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Береговая 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 9; Дом Береговая 8А гар; Дом Береговая 9гар.

114 c 25.05.2022 09:00 по 25.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Восточная 100, 101, 102, 103, 104, 182Г, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 97, 99

115 c 25.05.2022 09:00 по 25.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Первомайская 140

116 c 25.05.2022 09:00 по 25.05.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в; Чапаева 30А, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 48А, 60 В; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46; Для Актов Все

117 c 25.05.2022 08:00 по 25.05.2022 17:00 д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4, 5, 8; наружное освещение д. Заречная

118 c 25.05.2022 09:00 по 25.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Индивидуальная 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35; Огнеупорная 56, 58, 58-А; Черноморская 68, 70, 72, 74-1, 74-2, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; Дом Черноморская 92/25

119 c 25.05.2022 09:00 по 25.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 3, 5, 7, 9; Пиритная 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; Ульяновская 53, 55, 57; Ярославская 10

120 c 25.05.2022 09:00 по 25.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Волгодонская 1, 10, 12, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Жданова 18; Лермонтова 3, 3-1, 6; Перова 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64

121 c 25.05.2022 09:00 по 25.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Пиритная 38, 52, 54; Ярославская 1а, 2а, 6, 8

122 c 25.05.2022 23:00 по 27.05.2022 07:00 ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки г.Нижний Тагил пр.Ленинградский 36,38,40,42,44,46; Дзержинского 69,71,73,75,77; Д/С №32

123 c 26.05.2022 09:00 по 26.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Дарвина 14, 16; Джапаридзе 11, 9; Землячки 26, 28, 30, 32, 34, 36; Шаумяна 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

124 c 26.05.2022 09:00 по 26.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Дарвина 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джапаридзе 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 8; Землячки 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48; Малышева 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32/1, 33, 35, 37, 39; Шаумяна 15, 17, 21а, 24, 26, 28; Дом Малышева 22/21; Дом Малышева 32/2А; Дом Шаумяна 15/13

125 c 26.05.2022 09:30 по 26.05.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Ботаническая 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Дачная 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 4, 41, 43, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключики .; Отдыха 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9; Ягодная 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 3а, 4, 8; Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7; Связная 1, 11, 11 А, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Вторая Ягодная 3А; 2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 6; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.1 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.2 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 3.2 ТП-2527; Лыжная база ул. станция Старатель, лыжная база "Ключики"; ШУО-0,4кВ от ТП-2527 Ботаническая /Отдыха; Гараж Ботаническая 20гар; Скважина, освещение Дачная 1 (МОП); скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики; Линия наружного освещения от ТП-2527(уч-к автодороги от дороги на коллективные сады до п. Старатель) ; Коллективный сад "Радуга" Все; Агробиостанция Ключики; ТП- 6/0,4кВ для электроснабжения ТСН"СНТ"Старатель-3" Старатель; наружное освещение ТП-2528 Окружная

126 c 26.05.2022 13:30 по 26.05.2022 16:00 г.Нижний Тагил Д/С№25; ул.Пархоменко131а, 133, Жуковского 20,22,26

127 с 26.05.2022 11:00 по 26.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Союзная 19, 19а, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55

128 с 26.05.2022 15:00 по 26.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Пилорама (ИП Злобин) в пос.Песчаный

129 c 26.05.2022 10:00 по 26.05.2022 16:00 п. Висимо-Уткинск: Рабоче-Крестьянская 1; Пролетарская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2 Л, 20, 23, 24, 26, 28, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А, 9; Дом Пролетарская 1а кв.1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина

130 c 26.05.2022 09:00 по 26.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 57, 59А, 61; АГЗС Балакинская; базовая станция сотовой связи "Балакинская NEW" Балакинская

131 с 27.05.2022 09:00 по 27.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского, 31 (Кафе "Ривьера")

132 с 27.05.2022 13:15 по 27.05.2022 14:15 г. Нижний Тагил: Надеждинская 11, 15, 2, 5, 7, 8, 9; Семейная 13, 15, 3, 5, 8, 9

133 с 27.05.2022 14:30 по 27.05.2022 15:30 г. Нижний Тагил: 3 Декабрьская 27, 29

134 c 27.05.2022 09:30 по 27.05.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Грибоедова 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 62; Зеленый 3, 6; Победы 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Речная 10, 10а, 10б, 21, 8а, 8б; Зеленый тупик 4, 4 А, 5; Дом Победы 13ч/с; Победы 17 р-н Трамв. кольца

135 c 27.05.2022 09:30 по 27.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Газетная 35, 37, 39, 43, 45, 45а; Красноармейская 64, 66; Ломоносова 9-9; Мастерская Красноармейская 64-1а; Мастерская Красноармейская 64-1б; Мастерская Красноармейская 64-1в; Интернет Красноармейская 64/33; Офис Красноармейская 64/33

136 c 27.05.2022 10:00 по 27.05.2022 15:00 п. Висим: ул.Береговая 1-10, Кр.партизан 11-39, 30-68,Баклыкова 49

137 c 27.05.2022 11:00 по 27.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Надеждинская 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 37; Семейная 14, 18, 25, 27, 29, 35, 39; Отрадная 1, 10, 12, 16, 18, 28; Преображенский 2, 8

138 с 30.05.2022 09:00 по 30.05.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Свердлова 46; Тельмана 46, 48 а, 48а, 52, 52 а, 52а; ПУ-ЛЭП 0,4кВ наружного освещения ТП-2025 Тимирязева от ул. Свердлова до пр. Вагоностроителей

139 c 31.05.2022 09:00 по 31.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Калиновая 1; Жасминовая 35, 37 А, 39, 43; индивидуальный жилой дом Калиновая участок № 3; дачный дом Жасминовая участок 41; дачный дом Жасминовая участок № 27; дачный дом Жасминовая участок № 33; индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 37

140 c 30.05.2022 09:00 по 30.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 3, 5, 7, 9; Пиритная 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; Ульяновская 53, 55, 57; Ярославская 10

141 c 30.05.2022 09:00 по 30.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Пушкина 1, 3, 5, 7; Чаплыгина 1, 13, 17, 21, 21/4, 3, 5, 7, 9

142 c 30.05.2022 10:00 по 30.05.2022 16:00 с. Сулем: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПУ-6120А с. Сулем ; Для Актов Все

143 c 31.05.2022 09:00 по 31.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 22-1, 22-2, 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 33, 34-1, 34-2, 38-1, 38-2, 42, 44, 46; Жданова 21, 29; базовая станция сотовой связи Жданова ул.Ярославская

144 c 31.05.2022 09:00 по 31.05.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 10; Кизеловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Парашютная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31-1, 31-2, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58

145 c 01.06.2022 10:00 по 01.06.2022 16:00 д. Усть-Утка: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 3А, 4а, 6-1, 8; (НЕТ) ---, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ЛЭП-10кВ ТП-143 наружное освещение д. Усть-Утка; ЛЭП-10кВ, СТП 25/10/0,4 наружное освещение п. Еква; базовая станция сотовой связи Центральная п.Ёква; Охотничье х-во п. Харенки

146 c 02.06.2022 10:00 по 02.06.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-112 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

147 c 02.06.2022 09:30 по 02.06.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Малахитовая 9

148 c 02.06.2022 11:00 по 02.06.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Коммунальная 2, 4, 4гар; Рудянская 1, 12-1, 12-2, 14, 14-2, 16, 18, 1б, 1б-2, 2, 26, 29, 3, 38, 38а, 3А, 4, 40, 42-1, 42-2, 42/2, 7, 8; Семенова 2, 4а; базовая станция сотовой связи "Камнетесов" Рудянская

149 с 06.06.2022 11:00 по 06.06.2022 12:00 п. Черноисточинск: Восточная 50-56, 51-55/57; М.Сибиряка 25а, 29а, 31а, 31б, 31в

150 с 06.06.2022 13:00 по 06.06.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ангарская 7; Байдукова 29; Монтажников 33; 1-ая Линия 29