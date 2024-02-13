В Нижнем Тагиле и пригороде с 12 февраля по 21 марта будут отключать электричество (СПИСКИ ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 12.02.2024 09:30 по 14.02.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 90, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Авиационная 37; Балакирева 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44; Мечникова 13, 15, 21, 22, 24, 30; Сибирская 112, 92; Энтузиастов 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

2 с 13.02.2024 23:00 по 14.02.2024 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Фрунзе 17а, 19, 27а; Черных 17А, 17а; Гараж Липовый тракт 23 бокс №3

3 с 13.02.2024 23:00 по 16.02.2024 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Свердлова 21, 27, 42, 42а; Тимирязева 30; наружное освещение от ТП-2030 Свердлова пересечение с ул. Тимирязева

4 с 13.02.2024 23:00 по 17.02.2024 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 16, 16-3; Ленинградский проспект 101, 103, 105, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а; Энтузиастов 70, 72, 72 а, 72а, 74, 76а, 76б; 2 усилителя Зари 16 (под2); нежилое помещение Ленинградский проспект 103 (бывш. кв. № 37); магазин пром. товаров Ленинградский проспект 103 (площ. бывш. кв. 38); Магазин "Пенный берег" Ленинградский проспект 103-2; Рекламная конструкция Ленинградский проспект 95 у минирынка; Реклама Ленинградский проспект 95 (напротив); Магазин "Жаклин" Ленинградский проспект 95 - 22; Магазин промтоваров Ленинградский проспект 95 - 4, 21; Аптека Ленинградский проспект 95-1,2,3; Магазин товары для дома "БимБом" Ленинградский проспект 95-36,37,38; Пиво Ленинградский проспект 95-51; Магазин "Статус" Ленинградский проспект 95-52,53; дет. магазин "Золушка" Ленинградский проспект 95-66; Магазин промышленных товаров Ленинградский проспект 95-67.68; СКТ № 049 Ленинградский проспект

5 с 14.02.2024 09:00 по 14.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2А, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Грунтовая 31, 39, 43, 54; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В, 2 Б, 2 Г; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 13, 18, 2, 20, 8; Фаины Шаруновой 25, 31, 35, 43, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 68; Раисы Никитиной 13, 17, 18, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; Грунтовый пер. 6; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; жилой дом Ак. Павлова; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

6 с 14.02.2024 09:00 по 14.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 18; Жданова 33; Кольцова 111, 112, 26-1, 26-2, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 48-1, 48-2; Шмидта 22, 22Т; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5

7 с 14.02.2024 09:00 по 14.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 1а; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая

8 с 14.02.2024 09:00 по 14.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Восточная 100, 101, 102, 103, 104, 182Г, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 97, 99; жилой дом Восточная участок 91

9 с 14.02.2024 09:00 по 14.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Мамина-Сибиряка 10, 12, 16; Набережная 1, 2; Первомайская 37, 39, 41, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66; жилой дом Мамина-Сибиряка участок 10 А

10 с 14.02.2024 09:00 по 14.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Мира 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 62, 64, 70; Садовая 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; Тургенева 6; Ударная 17А

11 с 14.02.2024 09:30 по 14.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Рябиновая 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 76, 78

12 с 14.02.2024 09:30 по 14.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Волгоградская 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Победы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9гар; Речная 20, 33а, 35-1; сооружение связи (многофункциональная опора) Победы в р-не дома 2

13 с 14.02.2024 10:00 по 14.02.2024 15:00 п. Висим: Октябрьская 101, 102, 107, 57, 61, 63, 65, 67, 71, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

14 с 15.02.2024 09:00 по 15.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 14, 16, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 35а, 36, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня; ШУО-0,4кВ от ТП-3829

15 с 15.02.2024 09:00 по 15.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Чернышевского 46; Шевченко 0, 1, 29; Склад ; производственное здание Огнеупорная

16 с 15.02.2024 09:00 по 15.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коровина 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 5, 7, 9; Котовского 83, 85; Дом Коровина 30, кв. 1

17 с 15.02.2024 09:00 по 15.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Комсомольская 66, 68, 70, 71, 71Б, 72, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87; Ломоносова 123, 125, 125А, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 147, 147А, 149

18 с 15.02.2024 09:00 по 15.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Красных Партизан 76; Ломоносова 154; Максима Горького 65, 67, 73; Московская 100, 102, 102А, 104, 104А, 106б, 55, 55А, 57, 59, 61, 63; баня (для строительства жилого дома) Ломоносова 176 б; жилой дом Московская участок 65

19 с 15.02.2024 09:00 по 15.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 142, 108б, 108в, 114, 116, 118А, 118б, 130

20 с 15.02.2024 09:00 по 15.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 55-85, 71А, 71б

21 с 15.02.2024 09:00 по 15.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Октябрьская 100, 109, 112, 112Б, 122, 124, 126, 128, 128а, 96, 97Б, 99; жилой дом Октябрьская 124 А; Жилой дом Октябрьская участок 126 А

22 с 15.02.2024 09:00 по 15.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Первомайская 184, 185А, 188а, 189, 193А, 195, 195а, 197; индивидуальный жилой дом Восточная 100 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 Б

23 с 15.02.2024 09:30 по 15.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Захарова 1, 1а

24 с 15.02.2024 09:30 по 15.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42б, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 87, 89, 91, 93, 95; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; Гаражи Октябрьской Революции

25 с 15.02.2024 09:30 по 16.02.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Ильича уч.1; Уютная 7; садовый дом Ильича УЧ. № 63; садовый дом Ильича д.65 тер СК №1 ОС ОАО "Строительный трест№88"; садовый дом Ильича уч.4 СК №1 ОС ОАО "Стр трест№88"; индивидуальный жилой дом Ильича участок 52; Садовый дом Ильича участок 68 (СК №1 ОС ОАО Строительный трест 88); садовый участок Ильича участок № 66 (СК № 1 ОС ОАО Строительный трест 88; торговый павильон Охотников в районе пересечения Исинского тракта-ул.Охотников; садовый дом Пихтовая СК№2 ПО "УВЗ", бригада 22, уч.481; садовый дом Пихтовая бригада 21 №461с.к.№2 УВЗ; ВРУ-0,4 кВ опоры двойного назначения Пихтовая в районе д.4Б; жилой дом Пихтовая с.к.№2 ПО "УВЗ", бригада 25, участок № 561

26 с 15.02.2024 10:00 по 15.02.2024 12:00 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 20, 22, 3А, 4, 5, 7, 8, 9; Красных Партизан 4, 6; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20

27 с 15.02.2024 11:00 по 15.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: ул. 1-й проезд 2-18, ГРП (1-й проезд 14а), Белогорская, 2б,31-34,30а-35а, 36а,39,39а,40а,42а, Васильковая, 59, ЗАО"Русские башни"

28 с 15.02.2024 11:00 по 15.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: 1-й проезд 2-18; ГРП (1-й проезд 14а); Белогорская 2б, 31-34, 30а-35а, 36а, 39, 39а, 40а, 42а; Васильковая 59; ЗАО"Русские башни"

29 с 15.02.2024 13:00 по 15.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 30; Пархоменко 121, 123, 125, 127, 129; Победы 43, 49; Магазин Пархоменко 121-22; Мини-рынок ТК "Краснокаменский" Победы

30 с 15.02.2024 13:00 по 15.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Железнодорожная 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Корабельный 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Красногвардейская 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Петрокаменская 14; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8

31 с 15.02.2024 13:30 по 15.02.2024 15:00 п. Висимо-Уткинск: Рабоче-Крестьянская 1; Пролетарская 1, 1-А, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2 Л, 20, 23, 24, 26, 28, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А, 9; Дом Пролетарская 1а кв.1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина

32 с 16.02.2024 09:00 по 16.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 7, 9; Сланцевая 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная

33 с 16.02.2024 09:00 по 16.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Серебрянский тракт 15; ГЭК "Чайка 1,2,3" Максима Горького

34 с 16.02.2024 09:00 по 16.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 17-4, 18, 18а, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 29, 2В, 2а, 2б, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9; Гайдара 46, 48, 50, 50-1, 52, 56, 58, 60, 62, 64; Ельничная 1, 11, 13, 15, 15-1, 17, 19, 2а, 2б, 3, 4, 4Б, 5, 7, 9; Иркутская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Котовского 34, 34г, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53; Незаметный 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Огородная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; Челябинская 5; Дом Авангардная 2-б кв. 1; Дом Авангардная 2В, кв. 3; Дом Авангардная 2В, кв.2; квартира Незаметный 4 кв.2; ШУО-0,4кВ от ТП-2036 ; КНС-8 9 посёлок

35 с 16.02.2024 09:00 по 16.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 62 (ООО "Полиформ")

36 с 16.02.2024 09:30 по 16.02.2024 10:30 г. Нижний Тагил: Максима Горького 11, 13, 15Б, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 8; Тагильская 10, 12а, 15, 16, 18А, 22-с, 22-ш, 24, 26, 4, 4а-2, 8; Финансовый 1, 10, 12, 2, 4; нежилое помещение Максима Горького в районе жилого дома № 2

37 с 16.02.2024 09:30 по 16.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Булата Окуджавы 3, 5

38 с 16.02.2024 10:00 по 16.02.2024 12:00 п. Висим: Большевистская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Октябрьская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 7, 8, 9; Розы Люксембург 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Уличное освещение ТП-107

39 с 16.02.2024 13:30 по 16.02.2024 14:30 г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9; опора двойного назначения Дружинина в районе дома 5 Б

40 с 19.02.2024 00:23 по 20.02.2024 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 15, 15Б, 15а, 17, 19, 21, 23а, 35А, 68; УКЗ Черноисточинское шоссе 19 р-н п/о №49; магазин Черноисточинское шоссе

41 с 19.02.2024 09:30 по 19.02.2024 10:30 п. Черноисточинск: Чапаева 22А, 24А, 26, 28А, 30А, 32А

42 с 19.02.2024 09:30 по 19.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: ООО "Центр оптовой торговли Фестивальный"

43 с 19.02.2024 09:30 по 20.02.2024 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Кленовая 3, 4, 5, 6 (по 2 этажа, 12квартир); Кленовая 1/3, 5/7, 9/11 (частные); пос.Черемшанка 13б,14б (по 7 квартир); Бурщиков 3, 3а, 4, 6 (частные); Шламовая 3 (частный)

44 с 19.02.2024 09:30 по 21.02.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 90, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Авиационная 37; Балакирева 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44; Мечникова 13, 15, 21, 22, 24, 30; Сибирская 112, 92; Энтузиастов 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

45 с 19.02.2024 10:00 по 19.02.2024 11:00 п. Черноисточинск: Чапаева 22А, 24А, 26, 28А, 30А, 32А

46 с 19.02.2024 11:00 по 19.02.2024 12:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 101, 104, 105, 106А, 110, 110А, 111, 116; индивидуальный жилой дом Октябрьская 112 А

47 с 19.02.2024 13:00 по 19.02.2024 16:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 6, 7, 8; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

48 с 20.02.2024 09:00 по 20.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 18; Жданова 33; Кольцова 111, 112, 26-1, 26-2, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 48-1, 48-2; Шмидта 22, 22Т; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; ТП-3816

49 с 20.02.2024 09:00 по 20.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9

50 с 20.02.2024 09:00 по 20.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 167А, 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Коммуны 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166; Малая Гальянская 130, 132

51 с 20.02.2024 09:00 по 20.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большевистская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Константина Заслонова 23-59, 16-40; Дальняя 37, 48, 50, 54

52 с 20.02.2024 09:00 по 20.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дальняя 49, 51, 51-1, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Садоводов 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Зеленстроевская 69, 71, 73; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар

53 с 20.02.2024 09:30 по 20.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: ООО "Центр оптовой торговли Фестивальный"

54 с 21.02.2024 09:00 по 21.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 2, 4, 4(1), 4-25, 4-4, 6, 6-15, 6-2, 6-3, 8, 8-27; Юности 1, 1Б, 1а; Магазин "Цветы" Вагоностроителей 4 (бывш. кв. 13); магазин Вагоностроителей 6 (бывш. кв. 27,28,13); магазин промтоваров Вагоностроителей 8 (бывш.кв.3); нежилое помещение Вагоностроителей д.8 пом.1026; Реклама Восточное шоссе - Юности ( у кафе "Огни Вагонки"); Реклама Восточное шоссе 2 У аварийно-дисп службы; Наружное освещение ТП-2082 Восточное шоссе Вагоностроителей; рекламная конструкция Восточное шоссе после путепровода; рекламная конструкция Северное шоссе Восточное шоссе

55 с 21.02.2024 09:00 по 21.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Черных 48, 50, 52, 54

56 с 21.02.2024 09:00 по 21.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Большая Кольцевая 115, 86, 95; Малая Кольцевая 22, 29, 51, 62, 63

57 с 21.02.2024 09:00 по 21.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6-3, 7, 7-1, 7-3, 8, 8-3, 9; Радистов 17, 21; Свердлова 29; Опора Дружбы 66, 0; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная

58 с 21.02.2024 09:00 по 21.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Круговая 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 96, 98, 98-1, 98-2

59 с 21.02.2024 09:00 по 21.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Свердлова 85, 87, 89; Ушинского 10, 11, 13, 14, 15, 17, 17-3, 18а, 19, 21а, 23, 25, 7, 7-1, 9

60 с 21.02.2024 09:00 по 21.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ушинского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2-2, 4, 4-1, 6, 6-4, 8; жилой дом Ушинского 12 кв.2; индивидуальный жилой дом Ушинского 10 кв.4; жилой дом Ушинского 12 кв.4

61 с 21.02.2024 09:00 по 21.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ушинского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2-2, 4, 4-1, 6, 6-4, 8; жилой дом Ушинского 12 кв.2; индивидуальный жилой дом Ушинского 10 кв.4; жилой дом Ушинского 12 кв.4

62 с 21.02.2024 09:30 по 21.02.2024 13:00 г. Нижний Тагил: Гаражно-эксплуатационный кооператив "Карьерный"

63 с 21.02.2024 10:00 по 21.02.2024 13:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 71Б, 72, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 9; Красных Партизан 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 76 А; Куйбышева 1, 13, 17, 2, 20, 26, 27, 3, 32, 36, 5, 7, 9, 9А; Ломоносова 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109А, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125А, 126, 127, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 147А, 148, 149, 149а, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 179, 179б, 18, 19, 2, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 33 а, 33Б, 33Г, 35, 36, 37, 38, 39, 39 а, 4, 40, 41, 41-2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 53 А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Максима Горького 65, 67, 73; Московская 100, 102, 102А, 104, 104А, 106б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53А, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 7В, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98 Б, 98А, 98Г; Пушкина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19 А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 4, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Юбилейная 10, 12, 13, 14, 16, 18, 8-1, 9; БССС п. Черноисточинск Красных Партизан возле д. 72; баня (для строительства жилого дома) Ломоносова 176 б; жилой дом Ломоносова 179 А; скважина Ломоносова 96 скваж; жилой дом Московская участок 65; Наружное освещение ТП-5100 (Московская, Ломоносова, Комсомольская) Комсомольская; Наружное освещение ТП-5095 (Московская, Ломоносова) Московская; Наружное освещение ТП-5101 (Комсомольская, Пушкина) Пушкина

64 с 21.02.2024 10:00 по 21.02.2024 13:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69

65 с 21.02.2024 12:00 по 21.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Индивидуальная 109; Шевченко (промзона).

66 с 22.02.2024 09:00 по 22.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Ушинского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2-2, 4, 4-1, 6, 6-4, 8; жилой дом Ушинского 12 кв.2; индивидуальный жилой дом Ушинского 10 кв.4; жилой дом Ушинского 12 кв.4

67 с 22.02.2024 09:30 по 22.02.2024 13:00 г. Нижний Тагил: Оптовый рынок "Гальянский" (ООО "Аргон-Сервис")

68 с 22.02.2024 11:00 по 22.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Гайдара 100, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 90, 92, 92г, 94, 96, 98

69 с 22.02.2024 11:00 по 22.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Им. 3 Интернационала 10, 7; Днепровская 1, 2

70 с 22.02.2024 13:00 по 22.02.2024 15:00 г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6-3, 7, 7-1, 7-3, 8, 8-3, 9; Радистов 17, 21; Свердлова 29; Опора Дружбы 66, 0; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная

71 с 25.02.2024 23:00 по 01.03.2024 07:00 (2 раза по 20 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 25, 26а, 28, 32, 32-3, 32а, 34, 34-1, 34-2, 34а, 36; Дзержинского 49, 51, 53; Коминтерна 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61; Тимирязева 52, 54, 54а; Реклама Вагоностроителей - Дзержинского ( у к/т Россия); магазин "Промышленные товары" Вагоностроителей 32 (бывш. кв. 16); Магазин "Ученик" Вагоностроителей 32, кв.10,11; Магазин "Золотая антилопа" Вагоностроителей 32-1,2; магазин пром. товаров Вагоностроителей 32-15; магазин " Садовод" Вагоностроителей 32-17; Магазин - ателье "Метелица" Вагоностроителей 34(пл.бывш кв № 16,17,20); Магазин Головные уборы "Виола" Вагоностроителей 34-10; Магазин "Мадина" Вагоностроителей 34-11; Магазин Вагоностроителей 36-12; Рекламная конструкция Вагоностроителей 45 м-н "Зенит"; Реклама Вагоностроителей у дома № 23; Реклама Вагоностроителей у дома № 28; Магазин Дзержинского 51-55; РСПД Коминтерна /Тимирязева, 61/56; нежилое здание Тимирязева в районе д.85; наружное освещение ТП-2064 ; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2015 Тимирязева

72 с 25.02.2024 23:00 по 26.02.2024 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Островского 1, Ленина 22

73 с 25.02.2024 23:00 по 27.02.2024 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 31, 31а, 33, 33а, 35, 41

74 с 26.02.2024 09:00 по 26.02.2024 10:30 г. Нижний Тагил: Гайдара 100, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 90, 92, 92г, 94, 96, 98

75 с 26.02.2024 09:30 по 26.02.2024 10:30 п. Черноисточинск: Калинина 17А, 17Б, 19Б, 25Б; Свердлова 1, 6А; Ушкова 23 Б; Коммунистическая 12А, 14А, 22, 22Б, 22в, 24, 24А, 24Б, 26А, 26Б

76 с 26.02.2024 09:30 по 29.02.2024 16:00 (2 раза на 2 часа для восстановления схемы) г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 36; Свердлова 19

77 с 26.02.2024 10:00 по 26.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Белявского 8; Докучаева 3, 9; Коминтерна 10, 10г, 12г, 20, 21г, 3, 4, 9; Репина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салдинская 10, 11, 12, 12-1, 13, 14, 15, 16, 6, 8; Гаражные боксы Докучаева; Гаражи (88 боксов) Салдинская

78 с 26.02.2024 10:30 по 26.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 11, 13, 15, 17, 17-4, 19, 2В, 2а, 2б, 9; Гайдара 46, 48, 50, 50-1, 52, 56, 58, 60, 62, 64; Дом Авангардная 2-б кв. 1; Дом Авангардная 2В, кв. 3; Дом Авангардная 2В, кв.2

79 с 26.02.2024 13:00 по 26.02.2024 14:30 г. Нижний Тагил: Алтайская 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240; Урожайная 203, 205, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221А, 222, 223, 224, 224А, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240; светофорный объект Алтайская -Юности; Катодная станция ПАСК-1,2 Урожайная 240 ( Урожайная, 203); нежилое здание (врем) Алтайская

80 с 26.02.2024 13:30 по 26.02.2024 14:30 пос. Антоновский: Дружбы 10, 11, 6

81 с 26.02.2024 14:30 по 26.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Калинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Луначарского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

82 с 26.02.2024 23:00 по 27.02.2024 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленина 14, 22

83 с 26.02.2024 23:00 по 28.02.2024 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 101, 105, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а; Энтузиастов 70, 72 а, 72а, 76а, 76б; Рекламная конструкция Ленинградский проспект 95 у минирынка; Реклама Ленинградский проспект 95 (напротив); Магазин "Жаклин" Ленинградский проспект 95 - 22; Магазин промтоваров Ленинградский проспект 95 - 4, 21; Аптека Ленинградский проспект 95-1,2,3; Магазин товары для дома "БимБом" Ленинградский проспект 95-36,37,38; Пиво Ленинградский проспект 95-51; Магазин "Статус" Ленинградский проспект 95-52,53; дет. магазин "Золушка" Ленинградский проспект 95-66; Магазин промышленных товаров Ленинградский проспект 95-67.68; СКТ № 049 Ленинградский проспект

84 с 27.02.2024 09:00 по 27.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Локомотивная 110; Минская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 54; Смоленская 79; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар

85 с 27.02.2024 09:00 по 27.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

86 с 27.02.2024 09:00 по 27.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Украинская 1-13, 2-14; Пирогова 1, 4-10; Яблочкова 1-10; Никитина 1-25; Степная 1-3, 3а, 9-13

87 с 27.02.2024 09:00 по 27.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Кулибина 19, 21, 23, 31, 31а, 33; Садовая 99; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

88 с 27.02.2024 09:00 по 27.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 68, 70; Компасная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83; Кушвинская 52, 52а, 59; Менделеева 48, 57, 59; Чехова 34, 35; ГРП-18 Чехова/ Компасная

89 с 27.02.2024 09:00 по 27.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 68, 70; Компасная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83; Кушвинская 52, 52а, 59; Менделеева 48, 57, 59; Чехова 34, 35; ГРП-18 Чехова/ Компасная

90 с 27.02.2024 09:00 по 27.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 72, 73, 74; Компасная 52; Красногвардейская 56а, 58, 58а, 60, 60а; Менделеева 50, 61; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9; гараж Тургенева 20 гар

91 с 27.02.2024 09:00 по 27.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Грибоедова 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 62; Зеленый 3, 6; Победы 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Речная 10, 10а, 10б, 21, 8а, 8б; Зеленый тупик 4, 4 А, 5; Дом Победы 13ч/с; РК NTG 006 GGBB Победы 17 р-н Трамв. кольца

92 с 27.02.2024 09:00 по 27.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Кулибина 39, 41, 43, 45; Кушвинская 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50а, 51, 53, 55, 57; Менделеева 55

93 с 27.02.2024 09:30 по 27.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Ермака 37, 50

94 с 27.02.2024 09:30 по 28.02.2024 16:30 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Заречная 113, 83А, 85А, 89 Б; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

95 с 27.02.2024 10:00 по 27.02.2024 14:00 г. Нижний Тагил: Зари 67а; Парковая 17; Насосная холодной воды Парковая 17 /Зари 67; наружное освещение ТП-2093

96 с 27.02.2024 13:00 по 27.02.2024 14:30 г. Нижний Тагил: Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камская 2, 4, 6, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9

97 с 28.02.2024 09:00 по 28.02.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Добролюбова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Калинина 23, 25; Котовского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 8; Новоселов 2; Добролюбова проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Для Актов Все; Гаражи (27 шт.) Луначарского

98 с 28.02.2024 09:00 по 28.02.2024 15:00 г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 22, 24, 26; Победы 48; киоск "Мороженое" Победы (в районе жилого дома № 48); ПАСК-5 Приречный

99 с 28.02.2024 09:00 по 28.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Волгодонская 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красной Звезды 16; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 110, 112, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133

100 с 28.02.2024 09:00 по 28.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 61, 63, 65; Ленинградский проспект 39, 41, 43, 45, 49а, 51, 53, 55, 57, 57-2; Энтузиастов 30, 40, 42, 42а, 44а; Магазин "Пивко на разлив" Дзержинского 61 (кв. 63,64); Магазин "Двери" Дзержинского 61-42; Блинная Дзержинского 63 (кв.22,3,4); нежилое офисное помещение Дзержинского 65 (подвал); Магазин "Мастер плюс" Ленинградский проспект 39 - 41,42,43; Нежилое помещение Ленинградский проспект 39 кв. 23,24; Нотариальная контора Ленинградский проспект 39-2,1; Офис Ленинградский проспект 41-16,25; Агентство недвижимости Ленинградский проспект 41-26; Магазин "Джинсовый мир" Ленинградский проспект 41-27; нежилое помещение Ленинградский проспект 55 (площадь бывших квартир 25, 26, 27); нежилое помещение Ленинградский проспект 57 пом.1026; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57, кв.15; Парикмахерская Ленинградский проспект 57-13; Нежилое помещение Ленинградский проспект 57-25; магазин "Экстази" Ленинградский проспект 57-27; Магазин Энтузиастов 30, кв.2; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2061 Дзержинского

101 с 28.02.2024 09:00 по 28.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дома Корабельный мыс; наружное освещение от ТП-1344 Нижнетагильский пруд; УКЗ (Корабельный мыс) Корабельный мыс; УЩ-349/13 Корабельный мыс; электроснабжение комплексной застройки автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд Октябрьский просп

102 с 28.02.2024 09:30 по 28.02.2024 16:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Серебрянский тракт 15, 2/1, 2/2, 4

103 с 28.02.2024 10:00 по 28.02.2024 13:00 г. Нижний Тагил: Парковая 1, 1А, 1а

104 с 28.02.2024 23:00 по 01.03.2024 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Максарева 1, 1а, 3, 3а; Парковая 2/42, 4, 4а, 6, 6 А, 6а; Пихтовая 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 50; нежилое помещение Парковая 2/Пихтовая,42; 2 усилителя Парковая 4(под1); Усилитель Парковая 6 (под4); Установка катодной защиты Парковая район ж/д № 6; гараж Пихтовая 40, гаражный бокс 18 А; светофорный объект (светоточка) Пихтовая 43 (ДОУ № 193); Усилитель Пихтовая 44 (под1); садовый дом Пихтовая боигада 7, участок №191; гаражный бока №7а Пихтовая в р-не д.40; гаражный бокс №4А Пихтовая в р-не д.40; гаражный бокс №5А Пихтовая в р-не д.40; гаражный бокс №8А Пихтовая в р-не д.40; гаражный бокс №9А Пихтовая в р-не д.40; гаражный бокс №32А Пихтовая в р-не д.40; гаражный бокс №26А Пихтовая в р-не д.40; гаражный бокс №27А Пихтовая в р-не д.40; гаражный бокс №13А Пихтовая в р-не д.40; гаражный бокс Пихтовая в р-не д.40, бокс 16а; гараж Пихтовая в р-не д.40, бокс 25а; гараж Пихтовая в р-не д.40, бокс № 20а; гараж Пихтовая в р-не д.40, бокс №12а; гараж Пихтовая в р-не д.40, бокс №15а; гараж Пихтовая в р-не д.40, бокс №24 А; гаражный бокс Пихтовая в р-не д.40, бокс №6 А; гаражный бокс №28а Пихтовая в р-не д.№40; гаражный бокс Пихтовая в р-не дома 40 бокс №19а; гараж Пихтовая в р-не дома 40, бокс №23 А; гараж Пихтовая в р-не ж/д 40; гаражный бокс №29А Пихтовая в районе д.40; наружное освещение ТП-2028 ; наружное освещение ТП-2029 ; К/сад №2 Пихтовые горы; Лыжная база Пихтовые горы

105 с 28.02.2024 23:00 по 29.02.2024 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Октябрьский просп 22, 22а; Тагилстроевская 17, 19, 21, 23; Уральский пр. 56, 56/2, 58, 60; Салон красоты "Акцент" Октябрьский просп 22-111,112; торгово-офисное здание Октябрьский просп район жилых домов №28,22; киоск Октябрьский просп район жилого дома 22; Узел связи Тагилстроевская 17 (бывш.кв.26); ООО "НКС" Уральский пр. 56(2); установка катодной защиты Уральский пр. в районе жилого дома №58; н/о ТРП-1016 (ТП-690) ; Повысит. насос. ст. №14 в МКР-5

106 с 28.02.2024 23:00 по 29.02.2024 23:50 г. Нижний Тагил: Восстания 2; Восточная 27; нежилое помещение Восстания 2 (пом.32-39 на цокольном этаже)

107 с 29.02.2024 09:00 по 29.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 1; Новая 1а; Гаражи (386 шт) Ульяновская

108 с 29.02.2024 09:00 по 29.02.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 83, 85; Чайковского 133

109 с 29.02.2024 12:00 по 29.02.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 2; нежилое помещение Вагоностроителей 2 пом.28; трамвайный остановочный комплекс Вагоностроителей в районе дома № 2

110 с 29.02.2024 23:00 по 02.03.2024 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Белявского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5г, 6, 6-1, 7, 8, 9; Вагоностроителей 2, 4, 4(1), 4-25, 4-4, 6, 6-15, 6-2, 6-3, 8, 8-27; Докучаева 15, 19, 21, 3, 9; Коминтерна 10, 10г, 12г, 15, 16, 20, 21г, 3, 4, 9; Репина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салдинская 10, 11, 12, 12-1, 13, 14, 15, 16, 6, 8; Юности 1, 1Б, 1а, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5; Холкина 10, 11, 12, 13, 13г, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9; нежилое помещение Вагоностроителей 2 пом.28; Магазин "Цветы" Вагоностроителей 4 (бывш. кв. 13); магазин Вагоностроителей 6 (бывш. кв. 27,28,13); магазин промтоваров Вагоностроителей 8 (бывш.кв.3); трамвайный остановочный комплекс Вагоностроителей в районе дома № 2; нежилое помещение Вагоностроителей д.8 пом.1026; Реклама Восточное шоссе - Юности ( у кафе "Огни Вагонки"); Реклама Восточное шоссе 2 У аварийно-дисп службы; Наружное освещение ТП-2082 Восточное шоссе Вагоностроителей; рекламная конструкция Восточное шоссе после путепровода; рекламная конструкция Северное шоссе Восточное шоссе; нежилое помещение Юности 3 корп.2; Наружное освещение ТП-2085 Холкина Белявского; наружное освещение ТП-2085 ; Гаражные боксы Докучаева; Гаражи (88 боксов) Салдинская

111 с 01.03.2024 09:00 по 01.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 83, 85, 87, 89; Чайковского 131, 131а; Магазин Ленинградский проспект 85 - 59,60 кв.; Магазин промышленных товаров ("Ткани") Ленинградский проспект 85, кв.19; Магазин "Элеганс" Ленинградский проспект 85, кв.42; Магазин "Подиум" Ленинградский проспект 85-39,40.41; Магазин Ленинградский проспект 85-78; Магазин "Сэконд-хэнд" Ленинградский проспект 85-98,99; трамвайный остановочный комплекс Ленинградский проспект в районе дома № 83; СКТ №049-1 Чайковского 131 а

112 с 01.03.2024 09:00 по 01.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Пиритная 38, 52, 54; Ульяновская 51; Ярославская 1а, 2а, 6, 8; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская

113 с 01.03.2024 09:30 по 01.03.2024 15:00 г. Нижний Тагил: Авангардная 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8

114 с 01.03.2024 09:30 по 01.03.2024 15:00 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 12, 15, 17, 2, 215, 217, 24, 25, 38, 39, 4, 40, 42, 55, 9

115 с 03.03.2024 23:00 по 04.03.2024 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ильича 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59 А; Тимирязева 47; Чайковского 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47г, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61; Светофор Ильича - Чайковского; Гараж Чайковского 51, 0; наружное освещение ТП-2011 ; РУ-6кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения овощехранилища Пихтовая

116 с 04.03.2024 09:00 по 05.03.2024 16:00 (2 раза по 30 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Ильича 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, Зари; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 6-3, 7, 7-1, 7-3, 8, 8-3, 9; Пихтовая 20А; Радистов 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15В, 16, 16-2, 17, 18, 18а, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8-4, 9; Свердлова 29; СНТ Белая Ватиха 69, 70, 86; садовый земельный участок СТ Белая Ватиха Дзержинского р-на, уч. № 71; садовый дом СТ Белая Ватиха уч.№ 4; садовый дом СТ" Белая Ватиха"; Опора Дружбы 66, 0; индивидуальный жилой дом Ильича 83-85; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 369,3 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж 360 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж слева); нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 360 кв.м); Садоводческое товарищество "Белая Ватиха" Дзержинский район остановка профилакторий "Пихтовые горы"; садовый дом СНТ Белая Ватиха уч. № 26; дачный дом СНТ Белая Ватиха уч.36; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 66; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 89; наружное освещение ТП-2021 ; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная

117 с 04.03.2024 09:30 по 04.03.2024 10:30 п. Черноисточинск: Зеленая 30, 33, 35, 39, 40, 41; Бажова 26б, 14а, 12А

118 с 04.03.2024 09:30 по 05.03.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Пихтовая 20А; СНТ Белая Ватиха 69, 70, 86; садовый земельный участок СТ Белая Ватиха Дзержинского р-на, уч. № 71; садовый дом СТ Белая Ватиха уч.№ 4; садовый дом СТ" Белая Ватиха"; нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 369,3 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж 360 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж слева); нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 360 кв.м); Садоводческое товарищество "Белая Ватиха" Дзержинский район остановка профилакторий "Пихтовые горы"; садовый дом СНТ Белая Ватиха уч. № 26; дачный дом СНТ Белая Ватиха уч.36; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 66; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 89; РУ-6кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения овощехранилища Пихтовая

119 с 04.03.2024 13:30 по 04.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Восточный проезд 11, 13, 15, 17; Жуковского 10, 12, 14, 16; Пархоменко 136, 138, 140, 142, 144; Офис Пархоменко 136 кв. 11; Реконструкция помещения Пархоменко 136-2; офис-магазин Пархоменко 136/21-10; офисное помещение Пархоменко 138 (кв. 3); магазин Пархоменко 138 (пл.бывш.кв№3); М-н "Хозяюшка" Пархоменко 138-1; Магазин промышленных товаров Пархоменко 138-10; СКТ № 090 Пархоменко 144/18; Светофор Жуковского - Пархоменко

120 с 05.03.2024 09:00 по 05.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а

121 с 05.03.2024 10:00 по 05.03.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 2, 4, 4(1), 4-25, 4-4, 6, 6-15, 6-2, 6-3, 8, 8-27; Юности 1, 1Б, 1а; Магазин "Цветы" Вагоностроителей 4 (бывш. кв. 13); магазин Вагоностроителей 6 (бывш. кв. 27,28,13); магазин промтоваров Вагоностроителей 8 (бывш.кв.3); нежилое помещение Вагоностроителей д.8 пом.1026; Реклама Восточное шоссе - Юности ( у кафе "Огни Вагонки"); Реклама Восточное шоссе 2 У аварийно-дисп службы; Наружное освещение ТП-2082 Восточное шоссе Вагоностроителей; рекламная конструкция Восточное шоссе после путепровода; рекламная конструкция Северное шоссе Восточное шоссе

122 с 05.03.2024 10:00 по 05.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дальняя 49, 51, 51-1, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Садоводов 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Зеленстроевская 69, 71, 73; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар

123 с 05.03.2024 10:00 по 05.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

124 с 05.03.2024 11:00 по 05.03.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Володарского 11

125 с 06.03.2024 09:30 по 06.03.2024 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19В, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29В, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 64А, 7, 7А, 9, 9А; Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в; Чапаева 100, 102, 106, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 В, 60А, 60Б, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 72А, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 89А, 89а, 89б, 93, 94; Фурманова 1, 10, 11, 11 А, 13, 14, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммунистическая 2; Дом Чапаева 106 А; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46; жилой дом Фурманова участок 17; Черноисточинская псих.больница Черноисточинск; Наружное освещение ТП-5083 (Калинина, Чапаева, Фурманова) Фурманова

126 с 06.03.2024 09:30 по 07.03.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) с. Покровское: Надеждинская 34-58; 33-63, 8 Марта 8,15,19, Молодежная 1-5, 7

127 с 06.03.2024 09:30 по 07.03.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) с. Покровское: Садовая 2-24; 1-15,1а, Победы 20,21

128 с 07.03.2024 09:00 по 07.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 2А; Сланцевая 35, 47А, 58а, 59, 61, 72, 78; жилой дом Сланцевая з/у 58

129 с 07.03.2024 09:00 по 07.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сланцевая 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88; Шмидта 3, 5, 7, 9

130 с 07.03.2024 09:30 по 07.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Верескова 1, 1б, 3, 3а, 5а, 7; Крайняя 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 3 А, 30, 31, 32, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9; Фотеевская 8

131 с 07.03.2024 09:30 по 07.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

132 с 11.03.2024 09:00 по 11.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 4, 40, 6, 8; Дружбы народов 1; жилой дом Ак. Павлова; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

133 с 11.03.2024 09:00 по 11.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 13, 15, 17, 19, 1Б, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 5, 7, 9

134 с 11.03.2024 09:30 по 11.03.2024 15:00 г. Нижний Тагил: Ильича 101, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Радистов 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16-2, 18а, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8-4, 9; индивидуальный жилой дом Ильича 83-85

135 с 12.03.2024 09:00 по 12.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 54; Фаины Шаруновой 57, 58, 59, 68

136 с 12.03.2024 09:00 по 12.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 13, 18, 2, 20, 8; Раисы Никитиной 13, 17, 18, 21, 25, 6

137 с 12.03.2024 09:30 по 12.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Весенняя 62, 66, 68, 68-1, 68-2, 70, 70-1, 72-1, 72-2, 74, 74-1, 76-1, 76-2, 78, 80, 82, 84-1, 84-2, 86; Геологов 41-1, 41-2, 43-1, 43-2, 45-1; Геологов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 7, 8, 9; часть жилого дома Геологов 45 кв.2

138 с 12.03.2024 09:30 по 12.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Полуденская 32-50; Хрустальная 1-21, 2-14, 24, 26; Клуб пос. Верхняя Черемшанка

139 с 14.03.2024 09:00 по 14.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Лозовая 14, 16, 25, 29, 33, 34, 35, 35а, 36; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня

140 с 14.03.2024 09:00 по 14.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 28, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 21

141 с 14.03.2024 09:30 по 14.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Городская 24, 26, 36; Напольная 29-41, 32-42; Евстюнинская 15, 17, 14-24, 26-32; Болотникова 11, 14, 20, 22, 24; Баня п.Евстюниха

142 с 14.03.2024 09:30 по 14.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Обороны 40-51; Заречная 61-69, 77-91, 58б-88г; Зеленая 47А

143 с 15.03.2024 09:00 по 15.03.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 31, 39, 43; Рабкоров 2 Б, 2 Г; Фаины Шаруновой 25, 31, 35, 43, 49, 52, 56; Грунтовый пер. 6

144 с 19.03.2024 09:30 по 19.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) д. Усть-Утка: Тагильская 15, 15А, 17, 19, 20, 21, 22, 23 А, 24, 26, 28, 30, 31, 36; объект связи Тагильская 60 м на Ю-Восток от дома №31; объект связи (врем) Тагильская 60м на Ю-Восток от дома №31)

145 с 19.03.2024 09:30 по 19.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Большевистская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Розы Люксембург 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

146 с 21.03.2024 09:30 по 21.03.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: 1-я Советская 7А, 7б, 21А, 22А, 28, 28А; 2-я Фабричная 1