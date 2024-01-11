В Нижнем Тагиле и пригороде с 11 по 30 января будут отключать электричество (СПИСКИ ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 10.01.2024 23:00 по 12.01.2024 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Алтайская 192; Ежовая 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Калужская 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 192а; Киевская 147, 147А, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179г, 183, 195; Урожайная 212; Туманная 1; автопаркинг Алтайская в районе жилого дома № 192; БССС "МЖК-стоянка 2" Алтайская возле д.190; строительная площадка жилого дома Алтайская стр. № 4; нежилое строение Алтайская уч. 190; Автостоянка Киевская (р-н дамбы р. Ежовая); БССС "МЖК стоянка-2" Киевская Ежовая; нестационарный торговый объект Киевская между домами 179 и 195; ПУ-2032 Н.О. Круговая -Киевская

2 с 11.01.2024 09:00 по 12.01.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26б, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; Застройщиков 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 8; Ильича 41; Исинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 2а, 2в, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Охотников 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 8, 9; Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 59, 61, 62, 70, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 91; Сибирская 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29-4, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-3, 4, 40, 41, 41-2, 41а, 42, 44, 46, 46а, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 7, 7-1, 8, 9; Ушинского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-3, 18, 18а, 19, 2, 2-2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 4-1, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 6-4, 7, 7-1, 8, 8-3, 9; Янтарная 1, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34; Гараж Глеба Успенского 65гар; ШУО-0,4кВ от ТП-2024 Свердлова / Ушинского; садовый дом Свердлова уч. № 3А, СПК "Лесной"; жилой дом Ушинского 12 кв.2; индивидуальный жилой дом Ушинского 10 кв.4; жилой дом Ушинского 12 кв.4; наружное освещение ТП-2052 ; Для Актов Все; Коллективный сад №1 (по Исинской дороге) Ильича; Гаражные боксы (776 шт) Исинская; ГСК "Пихтовые горы" (659 шт) Свердлова; гаражи Свердлова; Испытательный полигон Исинский тр.

3 с 11.01.2024 23:00 по 13.01.2024 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 5а, 5б, 7; Энтузиастов 10, 12, 14, 16; медико-диагностический центр Окунева /Энтузиастов; Аптека Энтузиастов 12-62,63,64

4 с 12.01.2024 10:00 по 12.01.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 94, 96а, 98, 98а, 99; Павлика Морозова 21, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59; Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113; Тихий 11; Дом Коммуны 111-1; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны

5 с 12.01.2024 13:00 по 12.01.2024 15:00 г. Нижний Тагил: Учительская 26, 28; магазин пром. товаров Учительская 26 (пл. бывш.кв.3)

6 с 12.01.2024 14:30 по 12.01.2024 15:30 г. Нижний Тагил: Андреевская 10 Б, 11А, 2а, 5А, 5Б, 7"а", 8а, 9 А; территория комплексного развития (временное ТП) Андреевская; оздоровительный комплекс Андреевская

7 с 14.01.2024 23:00 по 15.01.2024 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Механическая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Серебрянский тракт 15, 2/1, 2/2, 4; Слесарная 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 11А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 9 А; Гараж Механическая 2/гараж; БССС "Полиглот" Серебрянский тракт 2 корп.2; жилой дом Серебрянский тракт в мкр-не "Серебрянский"; жилой дом Слесарная 15 мкр.Серебрянский; жилой дом Слесарная 18 (мкр. "Серебрянский"); Гараж Энергетиков 20/гар; Строительство жилого дома мкр "Серебрянский" уч. №2; н/о ТРП-1032 ; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; ГСК Механик -2 Серебрянский тракт; Гаражные боксы №№ 143, 144, 145 в ГСК "Механик-2" Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. "Серебрянский"

8 с 15.01.2024 09:00 по 15.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: К/сад "Горняк - 2" ; К/сад "Горняк - 1" Серная; комплекс объектов Серная

9 с 15.01.2024 09:00 по 16.01.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Азовская 11, 7, 7А, 9; Каспийская 2, 4, 6; Крымская 1, 11А, 11В, 11Г, 11б, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Сенная 4, 5, 6, 7

10 с 15.01.2024 09:00 по 16.01.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Гагарина 7; Каспийская 14, 16, 18, 20; Оборудование СКТ и СПД п.Старатель

11 с 15.01.2024 09:30 по 15.01.2024 10:30 п. Черноисточинск: Калинина 72А, 72Г, 72Д, 72б, 84Б, 84И, 84г; Чапаева 87А, 87Б

12 с 15.01.2024 11:00 по 15.01.2024 12:00 п. Черноисточинск: Свердлова 12 А, 36А, 44, 54А, 56А; Ушкова 10, 10К, 11, 11А, 13, 14, 14а, 15, 15А, 16А, 16б, 18А, 1Б, 2, 20Г, 22Г, 22Д, 23а, 2Г, 2К, 4, 4Б, 4В, 6, 6Б, 7, 8Г, 8а, 9

13 с 15.01.2024 23:00 по 16.01.2024 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Серебрянский тракт 15, 2/1, 2/2, 4

14 с 16.01.2024 09:00 по 16.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 20; Матросова 13, 15, 7а, 9; Магазин продовольственных товаров и кафетерий Матросова 13/18; н.о. ТРП-3601

15 с 16.01.2024 09:00 по 16.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Береговая 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35

16 с 16.01.2024 09:00 по 16.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 18, 25; Узкая 39, 41, 43; Светофор Садоводов /Свердловский тр.

17 с 16.01.2024 09:00 по 16.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46; Кулибина 11, 13, 9; АЗС № 3 Красногвардейская

18 с 16.01.2024 09:00 по 16.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кулибина 44, 46, 54, 56, 60, 60А, 60б; Менделеева 16а, 20, 27

19 с 16.01.2024 09:00 по 16.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 94-1, 95, 96, 98; Монтажников 48; Гараж Локомотивная 69гар; Гараж Локомотивная 80гар

20 с 16.01.2024 09:00 по 16.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Монтажников 60; Смоленская 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б

21 с 16.01.2024 09:00 по 16.01.2024 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 72, 73, 74; Компасная 52; Красногвардейская 56а, 58, 58а, 60, 60а; Менделеева 50, 61; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9; гараж Тургенева 20 гар

22 с 16.01.2024 09:00 по 18.01.2024 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Геологов 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

23 с 16.01.2024 10:00 по 16.01.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Космонавтов 1, 2; Победы 10; Правды 1, 11, 3, 5, 7; Школьная 10, 12, 30, 5, 7; Надеждинская 10, 10аа, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9

24 с 16.01.2024 10:00 по 16.01.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Правды 20-34; Молодежная 8-18; Заречная 1-13, 2, 4, 10; 8 Марта 2; Черниговская 45

25 с 16.01.2024 10:00 по 16.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Первомайская 37б

26 с 17.01.2024 09:00 по 17.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 5, 7, 9; Ульяновская 18, 20, 22; Жилой дом Ульяновская 18, 20, 22

27 с 17.01.2024 09:00 по 17.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а; Забойщиков 1; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1

28 с 17.01.2024 09:00 по 17.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 41-2, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 59; Обороны 21а; Гараж Заречная 33гар; Гараж Заречная 38гар

29 с 17.01.2024 09:00 по 17.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Максима Горького 27, 29, 33; Тагильская 58А, 60; Черных 100, 104, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 124б, 126, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 69, 69-1, 69-2, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 90; светофорный объект Максима Горького -Черных; магазин Черных /ул. Тагильская; Гараж Черных 124б гар

30 с 17.01.2024 09:00 по 17.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8; Отрадная 11, 17, 27, 3, 37, 5, 7; Родная 2, 4, 6, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

31 с 17.01.2024 09:00 по 17.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Отдыха 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9

32 с 17.01.2024 09:00 по 17.01.2024 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Слесарная 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; жилой дом Серебрянский тракт в мкр-не "Серебрянский"; жилой дом Слесарная 15 мкр.Серебрянский; жилой дом Слесарная 18 (мкр. "Серебрянский"); Строительство жилого дома мкр "Серебрянский" уч. №2; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. "Серебрянский"

33 с 18.01.2024 09:00 по 18.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Пиритная 8А, 8Б

34 с 18.01.2024 09:00 по 18.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вересовая 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 9; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23; Карпинского 11, 12, 13, 14, 15, 16; Перова 65, 71, 73; Рабкоров 30, 32, 34, 36, 51, 53, 55

35 с 18.01.2024 09:00 по 18.01.2024 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Висимская 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Малая 2, 3, 5; Радиальная 1, 3, 5, 7; сооружение связи (многофункциональная опора) Малая

36 с 18.01.2024 09:00 по 18.01.2024 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гранитная 61-75, 42-60, 41-59; Висимская 21-28

37 с 18.01.2024 09:00 по 18.01.2024 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Носова 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 23а, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7, 7а, 9

38 с 18.01.2024 09:00 по 18.01.2024 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Полуденская 32-50; Хрустальная 1-21, 2-14, 24, 26; Клуб

39 с 18.01.2024 09:00 по 18.01.2024 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 74, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 96 А, 97, 98, 99; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2

40 с 18.01.2024 09:30 по 18.01.2024 10:30 г. Нижний Тагил: Носова 25, 25 А, 27 А, 29, 29а, 31/2, 31а, 33, 35, 35а, 37

41 с 18.01.2024 09:30 по 18.01.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Городская 24, 26, 36; Напольная 29-41, 32-42; Евстюнинская 15, 17, 14-24, 26-32; Болотникова 11, 14, 20, 22, 24; Баня

42 с 18.01.2024 09:30 по 18.01.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Евстюниха: Городская 1, 1-А, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лайская 10, 2-Б, 2А, 4, 6, 8, 8 А; Мостовая 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Напольная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 3-Н, 5, 7, 7/1, 7/3, 7А, 9; Дом Городская 1-Б огород; Дом Лайская 11тракт; Дом Лайская 1тракт; Скважина Мостовая 12/скв; Дом Напольная 7 огород

43 с 18.01.2024 10:00 по 18.01.2024 14:00 п. Висимо-Уткинск: Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 32, 33, 35, 37, 4, 7а, 8; Малая 1, 2, 4; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 53, 6, 7, 8, 9; Рабоче-Крестьянская 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 8; Скважина Советская 23скв; объект связи Рабоче-Крестьянская

44 с 18.01.2024 11:00 по 18.01.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Быкова 11, 13, 15, 17, 19, 19-2, 19а, 3а, 5, 7, 9, 9гар; Высокогорская 31; Оплетина 13, 15; Черемшанская 22, 47, 51, 53, 55, 55А; жилой дом Быкова 3, литер А; жилой дом Быкова 3, литер Б; Гараж Черемшанская 49гар; здание гаража Черемшанская р-н "Высокогорец"; ГК "Высокогорец", Оплетина/ Черемшанская

45 с 18.01.2024 13:30 по 18.01.2024 14:30 г. Нижний Тагил: Кирова 22 б, 26, 28-1, 30, 34, 36, 4; Фрунзе 32; Черноисточинский тракт 5; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Гараж Кирова ГСК "Камыш" бокс №3,4; гаражный бокс № 229 Кирова бокс №229, ГЭТ "Рудянский"; Гараж Кирова бывший ГСК "Камыш", 3 бокса; индивидуальный гараж Кирова р-он ГК "Рудянский"

46 с 19.01.2024 09:00 по 19.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 11, 11а, 13, 13а, 15а, 17, 19; Гвардейская 58; Землячки 15, 17, 19; Малышева 10, 6, 8, 8а; магазин "Автозапчасти" Балакинская 13-11; н.о. ТРП-3602; Объект (шк. 49) Балакинская

47 с 19.01.2024 09:00 по 19.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 215, 217, 42

48 с 19.01.2024 10:00 по 19.01.2024 14:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; базовая станция сотовой связи 8 Марта

49 с 19.01.2024 11:00 по 19.01.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8; Отрадная 11, 17, 27, 3, 37, 5, 7; Родная 2, 4, 6, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6

50 с 21.01.2024 23:00 по 23.01.2024 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 16, 16-3; Ленинградский проспект 101, 103, 105, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а; Энтузиастов 70, 72, 72 а, 72а, 74, 76а, 76б; 2 усилителя Зари 16 (под2); нежилое помещение Ленинградский проспект 103 (бывш. кв. № 37); магазин пром. товаров Ленинградский проспект 103 (площ. бывш. кв. 38); Магазин "Пенный берег" Ленинградский проспект 103-2; Рекламная конструкция Ленинградский проспект 95 у минирынка; Реклама Ленинградский проспект 95 (напротив); Магазин "Жаклин" Ленинградский проспект 95 - 22; Магазин промтоваров Ленинградский проспект 95 - 4, 21; Аптека Ленинградский проспект 95-1,2,3; Магазин товары для дома "БимБом" Ленинградский проспект 95-36,37,38; Пиво Ленинградский проспект 95-51; Магазин "Статус" Ленинградский проспект 95-52,53; дет. магазин "Золушка" Ленинградский проспект 95-66; Магазин промышленных товаров Ленинградский проспект 95-67.68; СКТ № 049 Ленинградский проспект

51 с 22.01.2024 09:00 по 22.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения ЭПУ- 0,4кВ потребителей: Евдокимова, Коченков, Крикливец, Огородникова, Симокова, Созин г.Нижний Тагил, район поселка Ключики; База отдыха "Морская флотилия" Старатель жилой район "Старые ключики"

52 с 22.01.2024 09:00 по 22.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Индустриальная 46

53 с 22.01.2024 10:00 по 22.01.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Бондина 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6; Заводская 110, 110а; Невьянский переулок 22, 24, 26, 27, 29; Садовая 43; строительная площадка Бондина участок 16; гаражный бокс (условно №5) Садовая бокс №5, в районе ГСК "Химик"; гаражный бокс Садовая в районе ГСК "Химик"; Гаражи Заводская

54 с 23.01.2024 09:00 по 23.01.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28, 30; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

55 с 23.01.2024 09:00 по 23.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2; Голубая 15, 17; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 58, 64; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а, 87, 89; Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Лермонтова 44, 46, 48, 50, 52, 54; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Задорожная 10, 11, 12, 21, 6, 9; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; ТП-3801 ;

56 с 23.01.2024 09:00 по 23.01.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Восточная 1, 16, 2, 3, 5, 6, 9; Дарвина 52; Керченская 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 38; Курская 17; Подсобная 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Самотечная 17, 19, 25, 27, 29; Фрезеровщиков 10, 11, 12, 13, 13-1, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6; Мичурина 73; Садовый дом ( на территории к/с "Северный -1") уч.№10; садовый дом Восточная 10 к/с "Северный-1"; садовый дом Дарвина 35 СТ Северный-1; жилой дом (Керч.1) Дарвина 40 в СТ "Северный-1"; садовый дом Дарвина уч.27; садоый дом Дарвина уч.36 СТ "Северный-1"; садовый дом Дарвина уч.45 СТ "Северный-1"

57 с 23.01.2024 09:30 по 23.01.2024 12:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28, 30; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

58 с 23.01.2024 09:30 по 23.01.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Рабочая 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56 А, 57, 58, 59, 59а, 60А, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а; ШР-18 Рабочая опора № 7

59 с 23.01.2024 10:00 по 23.01.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Ильича 51, 53, 55, 57, 59 А; Чайковского 47, 47г, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61; Светофор Ильича - Чайковского; Гараж Чайковского 51, 0

60 с 23.01.2024 21:00 по 24.01.2024 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2А, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2; Голубая 15, 17; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 58, 64; Жданова 22, 28, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 2 Б, 2 Г, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Сталеваров 16; Задорожная 10, 11, 12, 21, 6, 9; Интернациональная 10, 13, 18, 2, 20, 8; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 35, 43, 49, 5, 52, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 7, 8; Раисы Никитиной 13, 17, 18, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Грунтовый пер. 6; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; нежилое помещение Рудный 10-12; садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146; ТП-3801 ; ТП-3804 ; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; ; жилой дом Ак. Павлова; жилой дом Лермонтова; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

61 с 23.01.2024 23:00 по 25.01.2024 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Белявского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5г, 6, 6-1, 7, 9; Докучаева 15, 19, 21; Коминтерна 15, 16; Юности 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5; Холкина 10, 11, 12, 13, 13г, 14, 15, 16, 1а, 1б, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6г, 7, 8, 9; нежилое помещение Юности 3 корп.2; Наружное освещение ТП-2085 Холкина Белявского; наружное освещение ТП-2085

62 с 23.01.2024 23:00 по 25.01.2024 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 10, 12, 14а; Наружное освещение ТП-2043 Вагоностроителей

63 с 23.01.2024 23:00 по 25.01.2024 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 2, 4, 4(1), 4-25, 4-4, 6, 6-15, 6-2, 6-3, 8, 8-27; Юности 1, 1Б, 1а; нежилое помещение Вагоностроителей 2 пом.28; Магазин "Цветы" Вагоностроителей 4 (бывш. кв. 13); магазин Вагоностроителей 6 (бывш. кв. 27,28,13); магазин промтоваров Вагоностроителей 8 (бывш.кв.3); трамвайный остановочный комплекс Вагоностроителей в районе дома № 2; нежилое помещение Вагоностроителей д.8 пом.1026; Реклама Восточное шоссе - Юности ( у кафе "Огни Вагонки"); Реклама Восточное шоссе 2 У аварийно-дисп службы; Наружное освещение ТП-2082 Восточное шоссе Вагоностроителей; рекламная конструкция Восточное шоссе после путепровода; рекламная конструкция Северное шоссе Восточное шоссе; Гаражи (88 боксов) Салдинская

64 с 24.01.2024 06:00 по 24.01.2024 23:00 (с перерывом электроснабжения на 4 часа) г. Нижний Тагил: Песчаный карьер 1, 11, 14, 17, 20, 3, 4, 5, 6А, 7; п. Песчаный 4 А, 6А; пос.Песчаный 2 А; садовый дом Набережная уч.11 п.Песчаный; садовый дом Набережная участок 10; садовый дом Набережная участок 12; садовый дом Набережная участок 13; Гараж, лесопильный цех ; базовое механизированное кернохранилище п. Песчаный; гаражи "Геологоразведки" и мастерские п. Песчаный; Пилорама п. Песчаный; БССС Песчаный поселок; БССС (врем) Песчаный поселок

65 с 24.01.2024 09:00 по 24.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Спартака 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 5, 6, 7, 9; Шмидта 10, 12, 14, 16; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"; ТП-3802

66 с 24.01.2024 10:00 по 25.01.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Гражданская 1 (Уралмебель); Джамбула 12 (ветлаборатория) п. Сухоложский

67 с 24.01.2024 23:00 по 27.01.2024 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 16, 16-3; Ленинградский проспект 101, 103, 105, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 99а; Энтузиастов 70, 72, 72 а, 72а, 74, 76а, 76б; 2 усилителя Зари 16 (под2); нежилое помещение Ленинградский проспект 103 (бывш. кв. № 37); магазин пром. товаров Ленинградский проспект 103 (площ. бывш. кв. 38); Магазин "Пенный берег" Ленинградский проспект 103-2; Рекламная конструкция Ленинградский проспект 95 у минирынка; Реклама Ленинградский проспект 95 (напротив); Магазин "Жаклин" Ленинградский проспект 95 - 22; Магазин промтоваров Ленинградский проспект 95 - 4, 21; Аптека Ленинградский проспект 95-1,2,3; Магазин товары для дома "БимБом" Ленинградский проспект 95-36,37,38; Пиво Ленинградский проспект 95-51; Магазин "Статус" Ленинградский проспект 95-52,53; дет. магазин "Золушка" Ленинградский проспект 95-66; Магазин промышленных товаров Ленинградский проспект 95-67.68; СКТ № 049 Ленинградский проспект

68 с 25.01.2024 09:00 по 25.01.2024 13:00 г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 16, 24; 3 Декабрьская 14, 15, 17, 18, 19, 24, 5; 4 Декабрьская 12, 16, 2, 20, 22, 5, 6; Надеждинская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 5, 7, 8, 9; Семейная 1, 13, 14, 15, 18, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 5, 8, 9; Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8; Отрадная 1, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 3, 37, 5, 7; 2-ой семейный переулок 7, 9; Преображенский 2, 4, 8; Родная 2, 4, 6, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6; жилой дом 2-ая Апрельская участок 22

69 с 25.01.2024 09:00 по 25.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А; Базовая станция "Манхэттен-2" -восточное строение по ул. Олега Кошевого Рудник III Интенационала

70 с 25.01.2024 09:30 по 25.01.2024 10:30 г. Нижний Тагил: 1-й проезд 2-18; ГРП (1-й проезд 14а); Белогорская 2б, 31-34, 30а-35а, 36а, 39, 39а, 40а, 42а; Васильковая 59; ЗАО"Русские башни"

71 с 25.01.2024 09:30 по 25.01.2024 13:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28, 30; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

72 с 25.01.2024 09:30 по 25.01.2024 13:00 г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 16, 24; 3 Декабрьская 14, 15, 17, 18, 19, 24, 5; 4 Декабрьская 12, 16, 2, 20, 22, 5, 6; Надеждинская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 5, 7, 8, 9; Семейная 1, 13, 14, 15, 18, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 5, 8, 9; Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8; Отрадная 1, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 3, 37, 5, 7; 2-ой семейный переулок 7, 9; Преображенский 2, 4, 8; Родная 2, 4, 6, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6; жилой дом 2-ая Апрельская участок 22

73 с 25.01.2024 10:00 по 25.01.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Надеждинская 34-58, 33-63; 8 Марта 8, 15, 19; Молодежная 1-5, 7

74 с 25.01.2024 10:00 по 25.01.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Широкая 6; Школьная 3, 8; Черниговская 1"б", 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 5аа, 6, 6 А, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 26, 28, 30, 34, 38

75 с 25.01.2024 13:00 по 25.01.2024 15:00 п. Висим: 9 Января 1А; Ленина 3, 5, 5а; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; гараж ТП-7 ; Администрация Ленина

76 с 26.01.2024 09:00 по 26.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 22, 28, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 1, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 21, 26; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12; садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146; ТП-3804 ; жилой дом Лермонтова

77 с 26.01.2024 09:00 по 26.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69 А, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Дом Ольховская 75 скважина; К/сад "Медик - 2" Ольховская

78 с 28.01.2024 23:00 по 01.02.2024 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 67а; Парковая 17; Насосная холодной воды Парковая 17 /Зари 67; наружное освещение ТП-2093

79 с 29.01.2024 06:00 по 29.01.2024 23:00 (с перерывом электроснабжения на 4 часа) г. Нижний Тагил: Песчаный карьер 1, 11, 14, 17, 20, 3, 4, 5, 6А, 7; п. Песчаный 4 А, 6А; пос.Песчаный 2 А; садовый дом Набережная уч.11 п.Песчаный; садовый дом Набережная участок 10; садовый дом Набережная участок 12; садовый дом Набережная участок 13; Гараж, лесопильный цех ; базовое механизированное кернохранилище п. Песчаный; гаражи "Геологоразведки" и мастерские п. Песчаный; Пилорама п. Песчаный; БССС Песчаный поселок; БССС (врем) Песчаный поселок

80 с 29.01.2024 09:00 по 29.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 41 А, 5, 7, 8, 9; Большая Кольцевая 21, 23, 31, 5; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная

81 с 29.01.2024 09:30 по 29.01.2024 10:30 п. Черноисточинск: Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Пушкина 59А, 78, 80

82 с 29.01.2024 11:00 по 29.01.2024 12:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 35; Пушкина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 30А, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9

83 с 30.01.2024 09:00 по 30.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Пушкина 1, 3, 5, 7; Чаплыгина 1, 13, 17, 21, 21/4, 3, 5, 7, 9

84 с 30.01.2024 09:00 по 30.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Ульяновская 29

85 с 30.01.2024 09:30 по 30.01.2024 13:00 п. Черноисточинск: Совхозная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; 2-я Советская 10, 11, 11А, 12, 12 А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2В, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 7Е, 7Ж, 8, 8А, 8Б, 9, 9В, 9Г; 1-я Советская 37; Земельный участок с видом разрешенного использования под строительство индивидуального жилого дома 2-я Советская 4Б п. Черноисточинск; БССС (врем) 2-я Советская п. Черноисточинск; Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная; гараж ЧГУ Черноисточинск

86 с 30.01.2024 09:30 по 30.01.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: 1-я Советская 7А, 7б, 21А, 22А, 28, 28А; 2-я Фабричная 1

87 с 30.01.2024 09:30 по 30.01.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Калинина 100, 104, 106, 108, 69А, 69В, 71, 71а, 73, 73А, 75, 77А, 79, 81, 83, 83Ж, 87, 89 Г, 90, 92, 94, 94А, 96, 98; Ушкова 10Г, 39, 6В

88 с 30.01.2024 09:30 по 30.01.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Кулибина 39, 41, 43, 45; Кушвинская 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50а, 51, 53, 55, 57; Менделеева 55

89 с 31.01.2024 23:00 по 03.02.2024 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 1, 1 Б, 2 а, 2А, 2а; Ильича 50, УЧ.9, уч.1; Исинская 2б; Охотников 36; Пихтовая 2, 2 б, 2а, 4, 4 а, 4а, 4б, 558, 6; Уютная 10, 11, 12, 49А, 5, 6, 7, 8, 9; ЛЭП-0,22 кВ для эл. магазина СК № 2 ПО "УВЗ" ул. Пихтовая, бригада 18, уч. 408; Административное здание в районе центрального входа кладбища Пихтовые горы; Усилитель Зари 1(1под); Усилитель Зари 2а (2 под.); ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2096 Зари от ул. Ильича до ул. Янтарная; садовый дом Ильича УЧ. № 63; садовый дом Ильича д.65 тер СК №1 ОС ОАО "Строительный трест№88"; индивидуальный жилой дом Ильича уч №60 (СК№1 ОС ОАО "Строит. трест №88); садовый дом Ильича уч.4 СК №1 ОС ОАО "Стр трест№88"; индивидуальный жилой дом Ильича участок 52; Садовый дом Ильича участок 68 (СК №1 ОС ОАО Строительный трест 88); садовый участок Ильича участок № 66 (СК № 1 ОС ОАО Строительный трест 88; торговый павильон Охотников в районе пересечения Исинского тракта-ул.Охотников; Усилитель Пихтовая 4 (1под); садовый дом Пихтовая СК№2 ПО "УВЗ", бригада 22, уч.481; садовый дом Пихтовая бригада 21 №461с.к.№2 УВЗ; ВРУ-0,4 кВ опоры двойного назначения Пихтовая в районе д.4Б; жилой дом Пихтовая с.к.№2 ПО "УВЗ", бригада 25, участок № 561; автозаправочная станция Исинский тр. 22, выдел 136 квартала Городского лесничества; сторожевое помещение в к/с № 1 Ильича

90 с 04.02.2024 23:00 по 06.02.2024 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 45, 47, 57, 59, 61, 65; Усилитель Зари 61(под4)