В Нижнем Тагиле и пригороде с 10 по 31 января будут отключать электричество (СПИСКИ ДОМОВ)

С 10 по 31 января в Нижнем Тагиле АО «Облкоммунэнерго», филиал «Тагилэнергосети» будет проводить отключение электроэнергии для проведения работ. Ограничения коснутся посёлков Черноисточинск и Висимо-Уткинск, а также села Покровское. Подачу электричества могут возобновить раньше указанного времени. Свой адрес, число и время отключения можно посмотреть в таблице на сайте администрации Нижнего Тагила.

Для получения уточняющей информации звоните по телефону 8 (3435) 36-33-50 (добавочный номер 3086 или 3092).