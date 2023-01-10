В Нижнем Тагиле и пригороде с 10 по 31 января будут отключать электричество (СПИСКИ ДОМОВ)

С 10 по 31 января в Нижнем Тагиле АО «Облкоммунэнерго», филиал «Тагилэнергосети» будет проводить отключение электроэнергии для проведения работ. Ограничения коснутся посёлков Черноисточинск и Висимо-Уткинск, а также села Покровское. Подачу электричества могут возобновить раньше указанного времени. Свой адрес, число и время отключения можно посмотреть в таблице на сайте администрации Нижнего Тагила.
Для получения уточняющей информации звоните по телефону 8 (3435) 36-33-50 (добавочный номер 3086 или 3092).
|
№ п/п
|
Дата, время планируемого отключения
|
Адреса объектов, попадающих под отключение
|
1
|
с 10.01.2023 09:00 по 10.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ульяновская 50, 52, 54, 54А; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловская-Мраморная-Ульяновская; Гараж Ульяновская в районе жилого дома 54
|
2
|
с 10.01.2023 09:00 по 10.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 11; нежилое помещение Вагоностроителей 11 (18); Офис Вагоностроителей 11-33
|
3
|
с 10.01.2023 09:00 по 10.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 5; Орджоникидзе 32; нежилое помещение Вагоностроителей -5/Орджоникидзе 32; Пром. магазин Орджоникидзе 32/Вагоностроителей 5
|
4
|
с 10.01.2023 10:00 по 10.01.2023 12:00
|
с. Покровское: Советская 90-128; Школьная 34-40, 21, 23; Бондина 16-28; 19-29; Победы 25, 27; Совхозная 20-30; 19-29; Садовая 26, 28; ПУ Н.О. на оп. 56
|
5
|
с 10.01.2023 10:00 по 10.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Бригадная 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 162а, 164, 166, 168, 170, 172, 174; Дальневосточная 11, 12, 13, 14
|
6
|
с 10.01.2023 10:30 по 10.01.2023 11:30
|
п. Висимо-Уткинск: Бригадная 19, 20, 21, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47; Красных Партизан 11, 17; Чапаева 3, 5
|
7
|
с 10.01.2023 11:00 по 10.01.2023 12:00
|
г. Нижний Тагил: Докучаева 27, 29; Коминтерна 21, 22, 27, 28; Мотина 1, 10, 10г, 11, 11-1, 12, 13, 14, 14г, 15, 16, 2, 3, 3-2, 4, 5, 6, 6-1, 7, 7г, 8, 9; Окунева 10, 10г, 12, 14, 16, 4, 6, 8; гараж Мотина 3-2 (гараж); Пост № 1 Окунева -Энтузиастов; магазин Окунева 8 (нежилое здание); Офис-магазин Окунева 8 кв.2; базовая станция сотовой связи Энтузиастов в р-не дома №1
|
8
|
с 10.01.2023 23:00 по 11.01.2023 23:59 (2 раза на 10 минут для перевода нагрузки)
|
г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 15, 15Б, 15а, 17, 19, 21, 23а, 35А, 68; УКЗ Черноисточинское шоссе 19 р-н п/о №49; магазин Черноисточинское шоссе
|
9
|
с 11.01.2023 09:00 по 11.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2А, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Грунтовая 31, 39, 43, 54; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 13, 18, 20, 8; Фаины Шаруновой 25, 31, 35, 43, 49, 56, 57, 58, 59, 68; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; Грунтовый пер. 6; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала
|
10
|
с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 12:00
|
г. Нижний Тагил: Свердлова 25, 27, 29, 31, 35; Тимирязева 15, 17, 23; Чайковского 12, 22а; гаражный бокс №12 Чайковского в р-не д.22А; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2212 Чайковского
|
11
|
с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2; Голубая 15, 17; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 58, 64; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а, 87, 89; Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Лермонтова 44, 46, 48, 50, 52, 54; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Задорожная 10, 11, 12, 21, 6, 9; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 6, 8; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; ТП-3801 ;
|
12
|
с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Балакинская 103, 109; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Каховская 15; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2)
|
13
|
с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 5; Орджоникидзе 32; нежилое помещение Вагоностроителей -5/Орджоникидзе 32; Пром. магазин Орджоникидзе 32/Вагоностроителей 5
|
14
|
с 12.01.2023 09:00 по 12.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Круговая 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 96, 98, 98-1, 98-2
|
15
|
с 12.01.2023 09:30 по 12.01.2023 10:30
|
г. Нижний Тагил: Черных 18, 20А, 20Б, 20В.
|
16
|
с 12.01.2023 10:00 по 12.01.2023 12:00
|
г. Нижний Тагил: Вересовая 18-1, 18-2; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48; Жданова 81а; Забойщиков 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Лермонтова 46, 48, 50, 52, 54; Задорожная 10, 11, 12, 21, 6, 9
|
17
|
с 12.01.2023 11:00 по 12.01.2023 12:00
|
г. Нижний Тагил: индивидуальный жилой дом Урочище "Нива" участок 248
|
18
|
с 12.01.2023 13:30 по 12.01.2023 14:30
|
г. Нижний Тагил: Надеждинская 11, 15, 2, 5, 7, 8, 9; Семейная 13, 15, 3, 5, 8, 9
|
19
|
с 12.01.2023 15:00 по 12.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Гранитная 1-17, 2-18; Малахитовая 1-17, 2-18; Алмазная 1-17
|
20
|
с 12.01.2023 23:00 по 13.01.2023 23:00 (2 раза на 30 минут для перевода нагрузки)
|
г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2А, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2; Голубая 15, 17; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 58, 64; Жданова 22, 28, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Сталеваров 16; Задорожная 10, 11, 12, 21, 6, 9; Интернациональная 10, 13, 18, 20, 8; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 35, 43, 49, 5, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 8; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Грунтовый пер. 6; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; нежилое помещение Рудный 10-12; садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146; ТП-3801 ; ТП-3804 ; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; ; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала
|
21
|
с 13.01.2023 09:00 по 13.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Спартака 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 5, 6, 7, 9; Шмидта 10, 12, 14, 16; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"; н.о. от ТП-3802
|
22
|
с 13.01.2023 09:30 по 13.01.2023 10:30
|
г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 28, 29, 32, 33, 36, 40, 41
|
23
|
с 13.01.2023 13:15 по 13.01.2023 14:15
|
г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 9; Бригадная 2, 21; Летная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фотеевская 1, 3, 3а, 5
|
24
|
с 13.01.2023 14:30 по 13.01.2023 15:30
|
г. Нижний Тагил: Кирова 14, 16, 16а, 18, 2, 20; жилой дом Кирова 12-14
|
25
|
с 16.01.2023 09:30 по 16.01.2023 11:00
|
г. Нижний Тагил: Гранитная 21-39, 22-40; Малахитовая 25-49
|
26
|
с 17.01.2023 09:00 по 17.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А
|
27
|
с 17.01.2023 09:00 по 17.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Красногвардейская 62г; Осипенко 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 7; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Гараж Шиловская 27гар
|
28
|
с 17.01.2023 09:00 по 17.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8
|
29
|
с 17.01.2023 09:00 по 17.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Бригадная 13, 9; Водная 1, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|
30
|
с 17.01.2023 09:00 по 17.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Летная 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
|
31
|
с 17.01.2023 09:00 по 17.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
п. Висимо-Уткинск: Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8; Ленина 29, 31, 33А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Пионерская 22
|
32
|
с 17.01.2023 09:00 по 17.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Коровина 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 5, 7, 9; Котовского 83, 85; Дом Коровина 30, кв. 1
|
33
|
с 17.01.2023 10:00 по 17.01.2023 13:00
|
с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Космонавтов 11, 13, 14, 16, 18, 20, 9, 9аа; Победы 20, 21, 22, 23, 24, 26; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 2, 9Б
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34
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с 18.01.2023 09:00 по 18.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 22, 28, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 1, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 21, 26; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12; садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146; наружное освещение от ТП-3804
|
35
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с 18.01.2023 09:00 по 18.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Августовская 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52; Горбуновская 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; земельный участок с нежилым строением Садовая 4 СТ "Дружба"; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68; Опора сотовой связи Горбуновская
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36
|
с 18.01.2023 09:00 по 18.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Новосельская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|
37
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с 18.01.2023 09:00 по 18.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Моховой 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 6гар, 7, 8, 9; Степная 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Степной проезд 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Линейный проезд 10, 4, 6, 8; светофорный объект Фестивальная ост. "365" км
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38
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с 18.01.2023 09:00 по 18.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Садоводов 38; Узкая 44, 49, 51; Зеленстроевская 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"
|
39
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с 18.01.2023 09:00 по 18.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Узкая 1-25, 2а-20; Кондукторская 1а, 1б, 3, 4-12
|
40
|
с 19.01.2023 09:00 по 19.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80; ШУО-0,4кВ от ТП-3805 Рудничная -Перова-Мраморная-Ярославская-Рабкоров
|
41
|
с 19.01.2023 09:00 по 19.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Бригадная 69а, 69н, 71, 73, 77, 94; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 17а, 19
|
42
|
с 19.01.2023 09:00 по 19.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 4 часа)
|
г. Нижний Тагил: Кузнецкого 57; Максима Горького 2, 41; Черных 100; КНС № 17 Максима Горького; "Рифей" Максима Горького
|
43
|
с 19.01.2023 09:00 по 19.01.2023 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
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г. Нижний Тагил: Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91; Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60Б, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75 А, 77, 77а, 77б; Тихий 2, 3; Челюскинцев 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар
|
44
|
с 19.01.2023 09:00 по 19.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Алтайская 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 148; Калужская 103, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 140, 155, 97; Урожайная 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160
|
45
|
с 19.01.2023 09:00 по 19.01.2023 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час)
|
г. Нижний Тагил: Алтайская 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186; Калужская 157а; Урожайная 151, 151А, 153, 153а, 155, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183А, 184, 186, 188, 190, 192, 194
|
46
|
с 19.01.2023 10:00 по 19.01.2023 13:00
|
с. Покровское: Мира 51-59; Комсомольская 1-16, 2а, 1б, 1г, 3б; Уральская 28-38, 47-53; 8 Марта 19б
|
47
|
с 19.01.2023 23:00 по 20.01.2023 23:00 (2 раза по 20 минут для перевода нагрузки)
|
г. Нижний Тагил: Горняка 25; Кольцова 22, 23, 25; Московская 28, 34, 36
|
48
|
с 20.01.2023 09:00 по 20.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Пиритная 38, 52, 54; Ульяновская 51; Ярославская 1а, 2а, 6, 8; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская
|
49
|
с 20.01.2023 10:00 по 20.01.2023 11:00
|
г. Нижний Тагил: Зари 67а; Насосная холодной воды Парковая 17 /Зари 67
|
50
|
с 23.01.2023 14:00 по 23.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Балакинская 14, 16, 24, 3, 40, 42, 46, 5, 52, 52А, 52а, 56, 64 а, 64а, 7; Гвардейская 53, 57, 59; Землячки 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а; Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5; Малышева 4, 4а; Огнеупорная 60, 61а, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Солнечная 5; Хохрякова 14; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112, 37, 39, 39-4, 39-6, 43, 45; Светофор Балакинская / Кр. Зорь; ТП-3854 Балакинская 14, 22, 24; Магазин Балакинская 5-27,28; Магазин "Хозтовары" Балакинская 7 кв.2,3,4,14; гаражный бокс Балакинская в р-не дома 52; светофорный объект Гвардейская дет сад №72; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5; Гараж Черноморская 45/52; ТП-3850 ; ТП-3853
|
51
|
с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 11:00
|
г. Нижний Тагил: Кирпичная 1, 2, 4, 4а, 6; Льва Толстого 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Некрасова 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 33, 35, 37, 39
|
52
|
с 24.01.2023 09:00 по 24.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 18; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23; Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Лермонтова 26, 3, 3-1, 6; Перова 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64; жилой дом Лермонтова участок 16; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская
|
53
|
с 24.01.2023 09:30 по 24.01.2023 16:00
|
п. Черноисточинск: Ломоносова 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 130, 132, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Московская 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98Г; скважина Ломоносова 96 скваж; Наружное освещение ТП-5095 (Московская, Ломоносова) Московская
|
54
|
с 24.01.2023 09:30 по 25.01.2023 16:00 (ежедневно, с включением на ночь)
|
г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9
|
55
|
с 25.01.2023 09:00 по 25.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Горняка 1; Новая 1а; Гаражи ГСК "Горняк-1" (386 шт) Ульяновская
|
56
|
с 25.01.2023 09:30 по 25.01.2023 17:00
|
п. Черноисточинск: Береговая 1; Кирова 10, 12, 14, 16 А, 4, 8; Чапаева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Наружное освещение ТП-5082 (Чапаева, Кирова) Чапаева; БССС п. Черноисточинск Черноисточинск
|
57
|
с 26.01.2023 09:00 по 26.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: К/сад "Горняк - 2" ; К/сад "Горняк - 1" Серная; комплекс объектов Серная
|
58
|
с 26.01.2023 10:00 по 26.01.2023 13:00
|
с. Покровское: Зеленая 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; Мира 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Чапаева 12, 13, 14, 15, 15аа; 8 Марта 10, 12, 21, 23
|
59
|
с 26.01.2023 13:30 по 26.01.2023 16:00
|
г. Нижний Тагил: Газетная 28, 30, 32, 34; Карла Маркса 41; Ломоносова 12, 14; офис Газетная 30 (бывш. кв. 10а); парикмахерская Газетная 30 (бывш. кв. 14а); Ателье "La Portiera" Газетная 30 (бывш. кв. 7а, 8а, 9а); Выставочный зал Газетная 30-12а; Реконструкция помещения Газетная 30-13а; Нежилое помещение Газетная 30-1а; Офис Газетная 30-6а; гаражный бокс № 3 Ломоносова 12 бокс №3
|
60
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с 27.01.2023 09:00 по 27.01.2023 16:00
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г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 55, 59, 61, 71; Ольховская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 25/2, 25а, 26, 28, 28б, 2а, 2б, 3, 31, 31а, 32, 34, 35а, 36, 36а, 37, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 5, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69 А, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 8, 82, 83, 85, 9; Партизанская 45, 54, 58, 62; Серная 8; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Продснаба 1, 11-1, 11-2, 12, 12а, 14-1, 14-2, 15-2, 15а, 15б, 16-1, 16-2, 18А, 19-1, 19-2, 1А, 1Б, 2 Е, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2, 21а, 22-2, 23, 26, 2Г, 2в, 3, 4Б, 5-2, 5-4, 5-8, 6, 9а-1; Большая Кольцевая 115, 21, 23, 31, 86; Малая Кольцевая 22, 29, 51, 63; Дружбы народов 11; улица 11 уч.5; Инженерная 22; садовый дом СТ "Ольховский" улица 9, участок №14; ТП-3860 Ольховская -Продснаба; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; садовый дом Серная 8 уч.12; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18; садовый дом улица 11 уч.№23; садовый дом улица 11 участок 3; садовый дом улица 10 участок 18; садовый дом улица 12 участок 21; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; К/сад "Медик - 2" Ольховская; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная
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с 27.01.2023 09:00 по 27.01.2023 16:00
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г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69 А, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Дом Ольховская 75 скважина; К/сад "Медик - 2" Ольховская
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с 27.01.2023 09:00 по 27.01.2023 16:00
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г. Нижний Тагил: Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Большая Кольцевая 21, 23, 31; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная
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с 31.01.2023 10:00 по 31.01.2023 13:00
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с. Покровское: Бондина 30, 31, 33; Советская 109; Совхозная 30А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39; Советская (Покровка) 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125; жилой дом Новая участок 10