В Нижнем Тагиле и пригороде с 1 по 24 февраля будут отключать электричество  (СПИСКИ ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 31.01.2022 09:30 по 04.02.2022 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 63; Садоводов 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 8; Смоленская 7; Степная 93

2 с 01.02.2022 08:00 по 01.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 32, 36, 38; Кулибина 34, 34а, 36/1, 36/2; Кулибина проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2; Кушвинская 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 27, 28, 29, 30, 31; светофорный объект Кулибина /Кушвинская; Торгово-остановочный комплекс Кулибина

3 с 01.02.2022 08:00 по 01.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирова 12, 14, 16, 16а, 18, 2, 20

4 с 01.02.2022 08:00 по 01.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Раздельная 10, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а

5 с 01.02.2022 09:00 по 01.02.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Мира 15; Строителей проспект 10; Магазин "Продовольственный" Мира 15-14; М-н "Рената" Мира 15-30/пр. Строит. 10; Магазин Мира 15/10; Магазин "Пряжа" Мира 15/10; магазин "St Идеал" Мира 15/10; Жилой дом Мира 15/10 Строителей; Кластер 054 Строителей проспект 10/15; магазин промышленных товаров Строителей проспект 10/мира 15 (бывш. кв. 15)

6 с 01.02.2022 09:00 по 01.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Огнеупорная , 1, 57; Попова 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Черноморская 94, 98; Чернышевского 46; ЛЭП-6 кВ для электроснабжения производственных зданий Огнеупорная 60А/Пожарная, 14; гаражный бокс № 4 Попова в районе домов №№ 36-38; ТРП-3603 ; Насосная №6 ; базовая станция сотовой связи Черноморская

7 с 01.02.2022 09:00 по 01.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Дом Ольховская 75 скважина; К/сад "Медик - 2" Ольховская

8 с 01.02.2022 09:00 по 01.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Большая Кольцевая 21, 23; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)) ; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС "Ольховка-НТ" Сортировочная

9 с 01.02.2022 09:00 по 01.02.2022 16:00 п. Черноисточинск: Бажова 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 26Б, 27, 28, 29, 30, 30Б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 68 А, 70; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Куйбышева 113, 117; Максима Горького 16А, 18, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 52Б, 53, 55, 55А, 57, 57А, 58, 61, 63, 63 А, 67 А, 69, 70, 71; Пушкина 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 60, 61, 61А, 61а, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 65Б, 65Г, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 83, 85; Гаражные боксы (65 шт) п. Черноисточинск Ломоносова / Комсомольская; Наружное освещение ТП-5099 (Бажова, М.Горького, Зеленая) Бажова; Наружное освещение ТП-5107(Пушкина) Пушкина; мастерские от ТП-5107 Черноисточинск

10 с 01.02.2022 09:00 по 01.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Авангардная 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 51, 53, 55, 57; Володарского 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Коровина 10; Красноярская 1, 3, 5; Омская 2; Писарева 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53

11 с 01.02.2022 09:00 по 01.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гастелло 3, 4, 6, 7; Чернышевского 2, 4, 6

12 с 01.02.2022 09:00 по 01.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 3, 5, 7, 9; Пиритная 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; Ульяновская 53, 55, 57; Ярославская 10

13 с 01.02.2022 09:00 по 01.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Продснаба 14-1, 14-2, 15б, 16-1, 18А, 19-1, 19-2, 20-2, 21а, 22-2, 23; трубчатый колодец п.Ольховка Продснаба 16-18

14 с 01.02.2022 09:00 по 01.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ростовская 10, 12, 8, 8-2

15 с 01.02.2022 09:30 по 01.02.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Красная 10А, 10а, 10б; Магазин "Монетка" Пархоменко 46/Серова

16 с 01.02.2022 09:30 по 01.02.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Газетная 35, 37, 39, 43, 45а; Красноармейская 64, 66; Мастерская Красноармейская 64-1а; Мастерская Красноармейская 64-1б; Мастерская Красноармейская 64-1в; Офис Красноармейская 64/33

17 с 01.02.2022 11:00 по 01.02.2022 15:00 д. Харенки: Набережная 10, 11, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 25, 3, 30, 32, 32А, 33, 34А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9 А; Дом Набережная 27(5); Уличное освещение ТП-6119 д. Харенки

18 с 02.02.2022 08:00 по 02.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 68, 70; Компасная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83; Кушвинская 52, 52а, 59; Менделеева 48, 57, 59; Чехова 34, 35; ГРП-18 Чехова/ Компасная

19 с 02.02.2022 08:00 по 02.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бригадная 128а, 128б; Дальневосточная 16; Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84б, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99; Гараж Малая Гальянская 67а/гара; Гараж Малая Гальянская 71гар; ШР-7 Малая Гальянская опора № 43

20 с 02.02.2022 08:00 по 02.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26б, 27, 28А, 29, 31, 35, 4, 6, 7, 8, 9

21 с 02.02.2022 08:00 по 02.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91; Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 77а, 77б; Тихий 2, 3; Челюскинцев 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар

22 с 02.02.2022 08:00 по 02.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивная 110; Минская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 54; Смоленская 79; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар

23 с 02.02.2022 08:00 по 02.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Луговая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 6, 7, 8, 9; Северная 11, 13, 15, 18, 20; Тракторная 1, 10, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9

24 с 02.02.2022 08:00 по 02.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Носова 109, 111, 113, 113а, 115, 115а, 117а, 119, 121, 121а, 123, 127, 127а, 131, 133; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 16, 18, 18а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б

25 с 02.02.2022 09:00 по 02.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 37; Индивидуальная 1а, 5, 7; Металлургов 32; Попова 8, 8а; РСПД Гвардейская 37 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 5 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 7 подъезд 4; РСПД Попова 8 подъезд 3

26 с 02.02.2022 09:00 по 02.02.2022 16:00 п. Черноисточинск: Все 37а; Гоголя 16, 19; Карла Маркса 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Кирова 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83; Мира 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78А, 80, 82, 84А, 88; Садовая 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А; Тургенева 6; Ударная 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 14А, 14а, 15, 16, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 8, 9; 2-я Советская 7Б; 1-я Советская 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 2 Б, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шадрина пер. 1, 11, 11 Б, 11А, 11Ж, 13Ж, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7Б, 7В, 7Д; Шадрина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 29, 3, 31, 33, 35, 37а, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; скважина (п.Черноисточинск) Мира 57а(скважина); Наружное освещение ТП-5001 Садовая; Наружное освещение ТП-5090 (Ударная, К.Маркса, Сад., Мира, Шадрина) Ударная

27 с 02.02.2022 09:00 по 02.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

28 с 02.02.2022 09:30 по 02.02.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Мира 14; Октябрьской Революции 17; Пархоменко 26; Строителей проспект 12, 16, 20; парикмахерская Мира 16 (бывш.кв. 1); салон оптики Строителей проспект 12 (бывш. кв. 21); салон оптики Строителей проспект 12 (бывш. кв. 23); Аптека Строителей проспект 12 -1,2,3; магазин промышленных товаров Строителей проспект 12 кв. 61,62; парикмахерская Строителей проспект 12(площадь бывшей квартиры 41); магазин Строителей проспект 12-43,44; Офис Строителей проспект 20-20; РК NTG 127 GGBB Строителей проспект 20/ Окт. рев. 17; РК NTG 038 GGBB Строителей проспект рядом с Ока-центр; Светофор Октябрьской революции Строителей проспект

29 с 02.02.2022 23:00 по 04.02.2022 01:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Балакинская 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161; Вересовая 12, 13, 13-1, 17-1, 17-2, 18; Волгодонская 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92; Голубая 15, 17; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 58, 64; Жданова 22, 28, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Каховская 17, 19, 20/1, 20/2, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 78, 84, 86, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Перова 138, 142, 143, 145, 147, 148; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Спартака 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 45, 5, 6, 7, 9; Сталеваров 16; Шмидта 10, 12, 14, 16; Интернациональная 10, 18, 8; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 49, 5, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 8; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Грунтовый пер. 6; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; Дом Перова 140-1; жилой дом Перова 140-2; Дом Перова 144-1; Дом Перова 144-2; Дом Перова 146-1; Квартира Перова 146-2; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Перова в районе д.135; нежилое помещение Рудный 10-12; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"; наружное освещение от ТП-3801, ТП-3802, ТП-3804, ТП-3828А; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

30 с 02.02.2022 23:00 по 04.02.2022 01:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Балакинская 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161; Волгодонская 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92; Каховская 17, 19, 20/1, 20/2, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52; Лермонтова 78, 84, 86; Перова 138, 142, 143, 145, 147, 148; Дом Перова 140-1; жилой дом Перова 140-2; Дом Перова 144-1; Дом Перова 144-2; Дом Перова 146-1; Квартира Перова 146-2; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Перова в районе д.135

31 с 02.02.2022 23:00 по 04.02.2022 01:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горняка 22-1, 22-2, 24, 25, 26, 28, 30-1, 30-2, 33, 34-1, 34-2, 38-1, 38-2, 42, 44, 46, 5, 7, 9; Жданова 21, 29; Кольцова 20, 23, 25; Московская 36; Пиритная 8Б; Ульяновская 18, 20, 22, 44, 46; Ярославская 12, 22; ПУ-3821 наружного освещения Жданова -пер.Малый, ул.Рудничная; Жилой дом Ульяновская 18, 20, 22; Насосно-повысительная № 5 Ярославская /Жданова; Салон красоты Ярославская 12-11; жилой дом Рудник III Интенационала на территории нефтебазы; Базовая станция Жданова; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

32 с 03.02.2022 08:30 по 04.02.2022 18:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Алмазная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 9; Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 9; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 7, 9; Голый Камень .; Гараж Малахитовая 14гар; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; сооружение связи (многофункциональная опора) Малая; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова; ШУО-0,4кВ от ТП-1527 Голый Камень

33 с 03.02.2022 09:00 по 03.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 1, 1 Б, 10, 18, 1а, 1б; Жданова 33; Кольцова 111, 112, 26-1, 26-2, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 48-1, 48-2; Московская 19, 21; Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1а, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Шмидта 11, 16а, 17, 17а, 18, 22, 22Т, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; ПУ-3825 н.о. Сланцевая -Шмидта-Горняка; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; наружное освещение от ТП-3815, ТП-3816, ТП-3826 (ШР-11); Гаражи (386 шт) Ульяновская

34 с 03.02.2022 09:00 по 03.02.2022 16:00 п. Черноисточинск: Ленина 100, 101, 101Б, 101а, 105, 106, 106А, 108, 108Б, 108В, 110, 110А, 110Б, 110Г, 114, 118, 118Г, 122А, 122Б, 126, 128, 136, 140, 144, 69А, 69Б, 71А, 71Б, 87, 89, 90, 90А, 91, 91-2, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; Фабричная 1, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 18, 18 А, 18 Б, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 28, 28Б, 28а, 34а, 5, 5Ж, 8, 9, 9А; Пионерская 72; 1-я Советская 22А, 7А, 7Б; 1 Фабричная 1, 11, 11А, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 17Б, 18, 1Б, 1Г, 1а, 22, 24, 4, 5А, 5Б, 5В, 6, 7, 7Б, 7а, 9, 9Б, 9В; 2 Фабричная 1, 9Г; индивидуальный жилой дом Ленина 114 А; жилой дом Ленина уч.118; часть здания (станция "Черноисточинск") Черноисточинск на 20 км. 2 пк.; здание спального корпуса №3 (с.Николо-Павловское) (НЕТ) на тер-и о/л "Янтарный"; здание административного корпуса (с.Николо-Павловское) (НЕТ) на тер-и о/л "Янтарный"; Строительная площадка мостового перехода через р.Черная ; Озд.лагерь "Янтарный" Все; Наружное освещение ТП-5098 (Ленина, Фабричная) Ленина; К/сад №12 Антоновск; Оздоровительный лагерь "Солнечный" Антоновск; АЗС в п. Черноисточинск Черноисточинск

35 с 03.02.2022 09:00 по 03.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 6, 8

36 с 03.02.2022 09:00 по 03.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 10; Кизеловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Парашютная 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31-1, 31-2, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 Б, 48а, 50, 52, 54, 56, 58

37 с 03.02.2022 09:00 по 03.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 228; Киевская 197, 197а, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 213А, 215, 217

38 с 03.02.2022 09:30 по 03.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 10а, 12а, 18, 6а; Ветеринарная 1, 23-3; Красноармейская 77; Мастерская художника Красноармейская 77 кв. 81; КНС №6 Красноармейская; Гаражи Красноармейская

39 с 03.02.2022 10:00 по 03.02.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 23; АГНКС-2 (резерв) Восточное шоссе; АЗС № 4 Восточное шоссе

40 с 03.02.2022 10:00 по 03.02.2022 16:00 п. Висим: Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

41 с 03.02.2022 14:00 по 03.02.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Гражданская 1 (Уралмебель); Джамбула 12 (Зонветлаб) п. Сухоложский.

42 с 04.02.2022 09:00 по 04.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Горняка 1а; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3826 (ШР-11)

43 с 04.02.2022 09:00 по 04.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кирова 27-2, 29, 29а, 33, 37, 38а, 39, 39-2, 43, 43а, 47, 50; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ

44 с 04.02.2022 10:00 по 04.02.2022 15:00 п. Висим: Большевистская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Розы Люксембург 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

45 с 04.02.2022 11:00 по 04.02.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

46 с 04.02.2022 13:15 по 04.02.2022 14:30 г. Нижний Тагил: Промышленный 19, 21, 4, 6, 6/2, 8; Тагильская 41, 43а, 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 47, 51, 53, 53а, 55, 57, 59

47 с 04.02.2022 14:30 по 04.02.2022 15:30 г. Нижний Тагил: Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 94, 96а, 98, 98а, 99; Павлика Морозова 21, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 59; Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113; Тихий 11; Дом Коммуны 111-1; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны;

48 с 06.02.2022 23:00 по 07.02.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Мира 2 а, 2А, 2а, 4; Октябрьской Революции 1, 3, 7, 7а; светофорный объект Мира - Горошникова; нежилое помещение Мира 2 А (1 этаж); Нежилое помещение Октябрьской Революции 1 (бывш. кв.66); магазин "Центр авто-НТ" Октябрьской Революции 3 (бывшая кв. 1)

49 с 06.02.2022 23:00 по 11.02.2022 06:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 101, 103, 105, 107, 109, 99; Калинина 109, 111; Усилитель Зари 103(под1); 3 усилителя Зари 107(под2); 2 усилителя Зари 109(под2); 2 усилителя Зари 99(под8,4); 2 усилителя Калинина 109(под2); светофорный объект Максарева /ул. Зари; наружное освещение ТРП-2007

50 с 07.02.2022 09:00 по 07.02.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 1, 3, 5; Окунева 31, 33, 33а; Энтузиастов 2, 2-2, 2-42, 2а, 4, 6, 8; Светофор Окунева - Энтузиастов; Магазин "АвтоГАЗзапчасть" Энтузиастов 4-20,21,22,40

51 с 07.02.2022 09:30 по 09.02.2022 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Большевистская 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Дальняя 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Кондукторская 12, 7; Константина Заслонова 101, 103, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 94-1, 95, 96, 98; Минская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 36, 37, 42, 43, 48, 54, 59, 60; Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Садоводов 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 11, 110, 111, 12, 13, 138, 14, 140, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 1, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 12, 120, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б, 99, 99А; Степная 93; Сцепщиков 15; Узкая 17, 30, 32, 39, 41, 43, 44, 49, 51; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 8, 9; Гараж Локомотивная 69гар; Гараж Локомотивная 80гар; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2550 Монтажников Садоводов, Зеленстроевская; магазин продовольственных товаров Монтажников на пересечении с ул. Садоводов; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар; Наружное освещение ТП-2530 ; Наружное освещение ТП-2526 ; Наружное освещение ТП-2536 ; Наружное освещение ТП-2529 ; Автосервис Садоводов

52 с 07.02.2022 09:30 по 11.02.2022 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 63; Садоводов 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 8; Смоленская 7; Степная 93

53 с 07.02.2022 09:30 по 11.02.2022 15:30 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Максима Горького 2, 8, 8А

54 с 07.02.2022 09:30 по 11.02.2022 15:30 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Школьная 3, 8; Черниговская 1"б", 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 5аа, 6, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 26, 28, 30, 34, 38

55 с 07.02.2022 10:00 по 07.02.2022 15:00 п. Висим: Большевистская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Розы Люксембург 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

56 с 07.02.2022 22:00 по 09.02.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горошникова 9; Заводская 80; Мира 2 а, 1, 2а; Октябрьской Революции 1, 7а; Офис Заводская 80-1б; нежилое помещение Мира 2 А (1 этаж)

57 с 08.02.2022 09:00 по 08.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13, 13-1, 17-1, 17-2; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а; Забойщиков 1; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1

58 с 08.02.2022 09:00 по 08.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; Чернышевского 1а; РСПД Гвардейская 31 подъезд 2; наружное освещение от ТП-3606

59 с 08.02.2022 09:00 по 08.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 18, 8; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6

60 с 08.02.2022 09:30 по 08.02.2022 14:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 19, 3, 35, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-1160 ; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции

61 с 08.02.2022 09:30 по 08.02.2022 14:00 г. Нижний Тагил: Мира 52, 54, 56 б; Новострой 31, 33, 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 34-2, 36; Салон бытовых услуг Мира 52 (подвал); нежилое помещение Мира 52 бокс №1; гаражный бокс № 2 Мира 52 бокс №2; гаражный бокс № 15 (условно) Мира 52, бокс №15; Торговое помещение Мира 52-кв с 3 по 9; Офис №232/0114 Мира 52/Циолковского,26; Офис Новострой 31-18; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО №8 от 17.02.2006) Победы напр. "Альфабанка"; РК NTG 095 GGBB Циолковского /Мира; Гараж Циолковского 20-10; Офис Циолковского 28-10,11,14,15; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; Гараж Циолковского 30-22; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин "Стройматериалы" Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин "Электрошок" Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

62 с 08.02.2022 09:30 по 09.02.2022 13:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Бригадная 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 128а, 128б, 134, 136, 138, 138А, 138а, 140а, 142, 144, 146, 146а, 148, 150а, 91, 93, 95, 97, 99, 99а; Дальневосточная 16; Малая Гальянская 100, 102, 104, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 64, 65, 66, 67а, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79а, 80, 81, 82, 82а, 83, 83а, 84, 84а, 84б, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99; Гараж Малая Гальянская 67а/гара; Гараж Малая Гальянская 71гар; ШР-7 Малая Гальянская опора № 43

63 с 08.02.2022 10:00 по 08.02.2022 11:00 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 39, 40

64 с 08.02.2022 10:00 по 08.02.2022 11:00 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 20, 22, 3А, 4, 5, 7, 8, 9; Красных Партизан 4, 6; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20

65 с 08.02.2022 11:00 по 08.02.2022 12:00 г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 12, 55

66 с 08.02.2022 13:00 по 08.02.2022 16:00 п. Черноисточинск: Бажова 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 4, 4А, 6, 7, 8, 9; Гоголя 15, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25; Зеленая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 А, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А; Куйбышева 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106А, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54Б, 55, 55Б, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Некрасова 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39; Наружное освещение ТП-5096 (Бажова,Зеленая, Куйбышева,Гоголя) Бажова

67 с 08.02.2022 13:30 по 08.02.2022 14:30 г. Нижний Тагил: Докучаева 27, 29; Коминтерна 21, 22, 27, 28; Мотина 1, 10, 10г, 11, 11-1, 12, 13, 14, 14г, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 7г, 8, 9; Окунева 10, 10г, 12, 14, 16, 4, 6, 8; Пост № 1 Окунева -Энтузиастов; магазин Окунева 8 (нежилое здание); Офис-магазин Окунева 8 кв.2

68 с 09.02.2022 08:00 по 09.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кушвинская 11, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20а, 5, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Студеная 4, 6; Школьный переулок 22, 23, 24, 26

69 с 09.02.2022 08:00 по 09.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Заречная 113, 83А, 85А, 89 Б; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

70 с 09.02.2022 08:00 по 09.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9

71 с 09.02.2022 08:00 по 09.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Калинина 110, 75Б, 77Б, 79Б, 81А, 81б, 83 А, 83В, 85 Б, 85В, 85а, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89В, 90А, 91В, 91б, 93, 93В

72 с 09.02.2022 08:00 по 09.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Первомайская 184, 185А, 185Б, 188а, 189, 193А, 195, 195а, 197; Восточная 100Б

73 с 09.02.2022 09:00 по 09.02.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Окунева 33 А, 33а, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53; Объект связи УМСД - 7 Окунева 33 под.3; Торговый павильон "Тагилхлеб" Окунева 33,39; наружное освещение ТП-2081

74 с 09.02.2022 09:00 по 09.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; Чернышевского 1а; РСПД Гвардейская 31 подъезд 2; наружное освещение от ТП-3606

75 с 09.02.2022 09:00 по 09.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Сланцевая 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88; Шмидта 3, 5, 7, 9

76 с 09.02.2022 09:00 по 09.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Сланцевая 35-61 (нечетн.), 62-88 (четн.)

77 с 09.02.2022 09:00 по 09.02.2022 16:00 п. Черноисточинск: Бажова 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 4, 4А, 6, 7, 8, 9; Гоголя 15, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25; Зеленая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 А, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А; Куйбышева 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106А, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54Б, 55, 55Б, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Некрасова 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39; Наружное освещение ТП-5096 (Бажова,Зеленая, Куйбышева,Гоголя) Бажова

78 с 09.02.2022 09:00 по 09.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Алтайская 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 6, 8

79 с 09.02.2022 09:00 по 09.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Коксовая 23, 25, 27, 29, 31, 33; Полевая 16, 16аа, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Сосновая 15а; Сухоложская 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

80 с 09.02.2022 09:30 по 09.02.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Ленина 71, 71-1, 71., 71а; Мира 16, 18; Октябрьской Революции 19, 21, 23; Строителей проспект 20; магазин "Красотка" Ленина 71 (бывш. кв. 3, 2); Телекоммутационное оборудование Ленина 71 п. 17; Телекоммутационное оборудование Ленина 71 п.3; Офис в подвальном помещении Ленина 71 подъезд 14; Магазин "Ижен" Ленина 71-129,128; Магазин сотовой связи Ленина 71-13,26; Магазин "Стильные окна" Ленина 71-14,15; Центр красоты "Ив Роше" Ленина 71-147,154; Салон сотовой связи Ленина 71-156; Магазин промышленных товаров Ленина 71-167; Магазин Ленина 71-183; Аптека Ленина 71-25; Магазин "Книгомир" Ленина 71-34,42; Магазин "Малахит" Ленина 71-41; М-н радиодеталей Ленина 71-87; киоск "Мороженое" Ленина район жилого дома 71; магазин промышленных товаров Мира 16 (кв. 2); Магазин промтоваров Мира 16-23,24; М-н "Вояж" Мира 16-41,42,43,44; Магазин "Вега" Мира 16-62; Магазин промтоваров "Индиго" Октябрьской Революции 19- 63,64; Магазин "Палермо" Октябрьской Революции 19-1,2,3,4; магазин Октябрьской Революции 19-21,22; Магазин промтоваров Октябрьской Революции 19-23,24,42; Магазин "Природа" Октябрьской Революции 19-43,62

81 с 09.02.2022 09:30 по 09.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кушвинская 11, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20а, 5, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Студеная 4, 6; Школьный переулок 22, 23, 24, 26

82 с 09.02.2022 10:00 по 09.02.2022 12:00 п. Висим: 9 Января 1А; Ленина 3, 5; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-112 ; Администрация Ленина

83 с 09.02.2022 13:00 по 09.02.2022 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 9, 9-2; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29; Октябрьская 1; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв.1; Уличное освещение ТП-111 ; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина; базовая станция сотовой связи 8 Марта

84 с 09.02.2022 13:30 по 09.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20а, 5, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 3, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Студеная 4, 6; Чехова 1Б; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; н/о ТП-1041

85 с 09.02.2022 13:30 по 09.02.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Восточная 27; Ленина 58; Мира 10, 4, 6, 6-1, 8; Октябрьской Революции 1, 5, 7, 9, 9-1

86 с 10.02.2022 08:00 по 10.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бондина 32, 36, 38; Кулибина 34, 34а, 36/1, 36/2; Кулибина проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2; Кушвинская 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 27, 28, 29, 30, 31; светофорный объект Кулибина /Кушвинская; Торгово-остановочный комплекс Кулибина

87 с 10.02.2022 08:00 по 10.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Красногвардейская 62г; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 7; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Гараж Шиловская 27гар

88 с 10.02.2022 08:00 по 10.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кулибина 39, 41, 43, 45; Кушвинская 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50а, 51, 53, 57; Менделеева 55

89 с 10.02.2022 08:00 по 10.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кулибина 51, 55; Менделеева 22, 29, 31; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 6, 7, 8, 9; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а

90 с 10.02.2022 08:00 по 10.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39, 5; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

91 с 10.02.2022 09:00 по 10.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 4, 40, 6, 8; Дружбы народов 1; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

92 с 10.02.2022 09:00 по 10.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 13, 15, 17, 19, 1Б, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 5, 7, 9

93 с 10.02.2022 09:00 по 10.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 20; Матросова 13, 15, 7а, 9; Магазин продовольственных товаров и кафетерий Матросова 13/18; наружное освещение от ТРП-3601

94 с 10.02.2022 09:00 по 10.02.2022 16:00 п. Черноисточинск: Бажова 26Б, 30Б, 38а; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Куйбышева 113, 117

95 с 10.02.2022 09:00 по 10.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Локомотивная 2а, 2-32, 1-13, 13а; Степная 89; Песчаная 1-25, 2-22; Узкая 27

96 с 10.02.2022 09:00 по 10.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Мира 57 (Кафе "Марат", РОСТО)

97 с 10.02.2022 09:00 по 10.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Московская 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 6а; Пиритная 19, 23, 27а, 28, 29, 31а, 33, 35

98 с 10.02.2022 10:00 по 11.02.2022 14:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Алтайская 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 138, 140, 148; Калужская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 140, 153, 155, 156, 158, 97, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 141, 143, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Урожайная 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП--2037 Алтайская -Киевская; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина; жилой дом Урожайная 118 А; КНС-8 б 3 совхоз

99 с 10.02.2022 13:00 по 10.02.2022 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; базовая станция сотовой связи 8 Марта

100 с 10.02.2022 13:30 по 10.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Авиационная 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60; Балакирева 23, 28, 30; Вагоностроителей 40, 42, 44, 54, 56; Коминтерна 67, 69; Тимирязева 50, 54, 85, 87; Чайковского 90, 92; Энтузиастов 67, 69; Торгово-офисный центр Вагоностроителей /Чайковского; Магазин "Приоритет" Вагоностроителей 44-46; автостоянка "Зенит" Мечникова (квартал 45); Офисное помещение Тимирязева 87-3,7

101 с 11.02.2022 09:00 по 11.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Лозовая 14, 16, 25, 29, 33, 34, 35, 35а, 36; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня

102 с 11.02.2022 09:00 по 11.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 28, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 21

103 с 11.02.2022 13:00 по 11.02.2022 15:00 п. Висим: Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 77; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 7, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9; жилой дом Пролетарская участок 14; Базовая станция п. Висим ; Уличное освещение ТП-114 ;

104 с 11.02.2022 14:00 по 11.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 31, 33, 35, 35-3, 35а, 37, 37-4; Ильича 22, 24, 26, 28, 30; Правды 19, 21; Тимирязева 32, 34, 34а, 36, 40, 42, 44, 46; светофорный объект Вагоностроителей /Тимирязева; Нежилое помещение ( центр развития " лигренок" Вагоностроителей 35, кв. 9,11; Магазин "Электроинструмент" Вагоностроителей 35-12; Жилой дом Вагоностроителей 37/43

105 с 11.02.2022 23:00 по 14.02.2022 06:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 55, 57, 59; Зари 2а; Ильича 80, 82; Сибирская 75; Мастерская по ремонту обуви Вагоностроителей 59(6); Магазин "Пиво" Вагоностроителей 59-146; Парикмахерская "Ева" Вагоностроителей 59-180; Магазин "Арбат" Вагоностроителей 59-182; Магазин " 1000 мелочей" Вагоностроителей 59-215,216; Аптека Вагоностроителей 59-217,218; Усилитель(2) Сибирская 75 (под1)

106 с 13.02.2022 23:00 по 14.02.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Воеводина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 6, 7, 8, 9; Кирпичная 1а; Некрасова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 3ч/с, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Полюсный 1, 3, 5, 7, 9; Полярная 1, 27, 3

107 с 14.02.2022 09:30 по 16.02.2022 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Грибоедова 44, 44а, 46, 46а; Победы 10, 8; Речная 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21а, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 2в, 31, 33, 4, 6, 7, 8; Гараж Речная 29гар

108 с 14.02.2022 10:00 по 14.02.2022 15:00 п. Висим: Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88; Красных Партизан 2; Баклыкова 2, 6, 8

109 с 14.02.2022 10:00 по 16.02.2022 14:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 3; Ленинградский проспект 13; Трикотажников 1, 15, 2, 5, 7; Юности 10, 12а, 8; Ячейки Трикотажников (348 ячеек); Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88; Овощехранилище Трикотажников мкрн Юность; Автосервис Трикотажников пром. зона; Гаражные боксы(36) Трикотажников промзона; ГСК "Мебельщик" Трикотажников; Жилой дом садового участка № 32, расположенного на территории СТ "Домостроитель" Трикотажников; Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников

110 с 14.02.2022 14:00 по 14.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ильича 32, 36; Чайковского 68а, 80, 82; наружное освещение ТП-2006

111 с 14.02.2022 23:00 по 15.02.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Некрасова 1, 3, 4, 8; Полярная 1, 3; ШУО-0,4кВ от ТП-1494 Некрасова/Воеводина

112 с 15.02.2022 09:00 по 15.02.2022 12:00 п. Черноисточинск: Совхозная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; 2-я Советская 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2В, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 7Е, 7Ж, 8, 8А, 8Б, 9, 9В, 9Г; 1-я Советская 37; Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная; гараж ЧГУ Черноисточинск

113 с 15.02.2022 09:00 по 15.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Грузчиков 10/1, 10/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джапаридзе 23; Землячки 52; Камнетесов 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 29, 31, 33, 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 76; Софьи Перовской 24; Хохрякова 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 61; Шамотная 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шаумяна 23, 25, 31, 31 а, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Широкая 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 86; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2; Дом Шаумяна 27/36; Дом Шаумяна 30/31; Дом Шаумяна 34/38; ТП-3612 ;

114 с 15.02.2022 09:00 по 15.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Кольцова 25; Московская 28, 32, 34

115 с 15.02.2022 09:00 по 15.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ульяновская 29 (АТС)

116 с 15.02.2022 09:00 по 15.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Брусничная 23-37 (нечетн.), 34, 36, 38; Вишневая 43

117 с 15.02.2022 09:00 по 15.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вересовая 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 9; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23; Карпинского 11, 12, 13, 14, 15, 16; Перова 65, 71, 73; Рабкоров 30, 32, 34, 36, 51, 53, 55

118 с 15.02.2022 09:00 по 15.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вишневая 79/2, 81, 83-1, 83-2; Ленская 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9

119 с 15.02.2022 09:00 по 15.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Лозовая 14, 16, 25, 29, 33, 34, 35, 35а, 36; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня

120 с 15.02.2022 09:00 по 15.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Огнеупорная 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32; Чернышевского 27; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42

121 с 15.02.2022 09:00 по 15.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 28, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 21

122 с 15.02.2022 09:00 по 15.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Дом Ольховская 75 скважина; К/сад "Медик - 2" Ольховская

123 с 15.02.2022 13:00 по 15.02.2022 16:00 п. Черноисточинск: Бажова 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 4, 4А, 6, 7, 8, 9; Гоголя 15, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25; Зеленая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 А, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А; Куйбышева 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106А, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54Б, 55, 55Б, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Некрасова 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39; Наружное освещение ТП-5096 (Бажова,Зеленая, Куйбышева,Гоголя) Бажова

124 с 16.02.2022 08:00 по 16.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Береговая 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 8, 9; Лодочная 12, 14, 16, 18, 18 а, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35

125 с 16.02.2022 08:00 по 16.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Калужская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79; Урожайная 51, 64а

126 с 16.02.2022 08:00 по 16.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Урожайная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9

127 с 16.02.2022 08:00 по 16.02.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Зеленая 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 22аа, 23, 27, 29, 5, 6, 9; Космонавтов 12, 7; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 4, 6, 7, 8, 9, 9А; Победы 18, 19, 20аа; Школьная 15, 17, 19, 32

128 с 16.02.2022 09:00 по 16.02.2022 12:00 п. Черноисточинск: Береговая 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 9; Дом Береговая 8А гар; Дом Береговая 9гар.

129 с 16.02.2022 09:00 по 16.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Боровая 32а; Калужская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 5, 7, 9; Киевская 13, 15, 17, 19, 20 а, 21, 23, 25; Урожайная 34

130 с 16.02.2022 09:00 по 16.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г; Котовского 101, 103; Омская 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

131 с 16.02.2022 09:00 по 16.02.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Ежовая 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Калужская 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 192а; Киевская 147, 147А, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179г; Туманная 1; Автостоянка Киевская (р-н дамбы р. Ежовая); нестационарный торговый объект Киевская между домами 179 и 195

132 с 16.02.2022 10:00 по 16.02.2022 15:00 п. Висим: Большевистская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Розы Люксембург 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

133 с 16.02.2022 13:00 по 16.02.2022 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8; Кирова 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25Г, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 7, 9; Ленина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5 Б, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 52А; Тургенева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Чапаева 16; нестационарный торговый объект - передвижной трейлер (п. Черноисточинск) Кирова /Тургенева; Дом Кирова 44(2); часть жилого дома в виде трехкомнатной квартиры Кирова 49-кв.1; Наружное освещение ТП-5081 (Ленина, Садовая, Кирова, Калинина) Кирова

134 с 16.02.2022 14:00 по 16.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Тимирязева 109; светофорный объект Тимирязева 80А (МАОУ СОШ № 61)

135 с 17.02.2022 09:00 по 17.02.2022 16:00 п. Черноисточинск: Куйбышева 1, 13, 17, 2, 20, 26, 27, 3, 32, 36, 5, 7; Ломоносова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 33 а, 33Б, 33Г, 35, 36, 37, 38, 39, 39 а, 4, 40, 41, 41-2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80А, 82, 9; Московская 7Б, 7В; Юбилейная 10, 12, 13, 14, 16, 18, 9

136 с 17.02.2022 09:30 по 17.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 57; РК NTG 014 GGBB Красногвардейская 120м до.ост. Пединститут; РК NTG 013 GGBB Красногвардейская 120м после ост. Пединститут; КНС № 27 Красногвардейская; строительство гостиничного комплекса Красногвардейская

137 с 18.02.2022 09:00 по 18.02.2022 12:00 с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское

138 с 18.02.2022 09:00 по 18.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 28, 30, 32, 34, 36, 38; Зои Космодемьянской 15, 17, 19, 21, 23; магазин Балакинская 34 (площадь бывшей кв. 6); Гараж Балакинская 38-33; ТП-3613 ; ТП-3613 вв. 1 и вв. 2 ; Здание гинекологии Больничный городок

139 с 18.02.2022 09:30 по 18.02.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 15, 17

140 с 18.02.2022 13:00 по 18.02.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Ботаническая 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Дачная 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 4, 41, 43, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключики .; Отдыха 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9; Ягодная 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 3а, 4, 8; Окружная 11, 12, 15, 17, 19, 19А, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 7; Связная 1, 11, 11 А, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Вторая Ягодная 3А; 2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 6; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.1 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.2 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 3.2 ТП-2527; Лыжная база ул. станция Старатель, лыжная база "Ключики"; ШУО-0,4кВ от ТП-2527 Ботаническая /Отдыха; Гараж Ботаническая 20гар; Скважина, освещение Дачная 1 (МОП); скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики; Линия наружного освещения от ТП-2527(уч-к автодороги от дороги на коллективные сады до п. Старатель) ; К/сад им. Тимирязева Все; Коллективный сад "Радуга" Все; Агробиостанция Ключики; ТП К/С Старатель-3 Старатель; наружное освещение ТП-2528 Окружная

141 с 20.02.2022 23:00 по 21.02.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Фрунзе 31, 35, 37 Б, 39; н/о ТП-1235

142 с 21.02.2022 14:00 по 21.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Алтайская 192; Ежовая 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Калужская 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 192а; Киевская 147, 147А, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179г, 183, 195; Урожайная 212; Туманная 1; строительная площадка жилого дома Алтайская стр. № 4; Автостоянка Киевская (р-н дамбы р. Ежовая); нестационарный торговый объект Киевская между домами 179 и 195; ПУ-2032 Н.О. Круговая -Киевская

143 с 21.02.2022 14:00 по 21.02.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Басова 1, 11, 3, 5, 7; Юности 16 А, 16 В, 18, 18-1, 20; Героев труда 7а; Парикмахерская "Цирцея" Басова 11, кв.2; Магазин (Детский клуб) Юности 18 кв. 76; Салон красоты "Виктория" Юности 18-112; Магазин "Природа" Юности 18-37; магазин Юности 20 (бывш. кв. № 39, № 40); Магазин Юности 20 -3,4; Магазин "Коника" Юности 20-111; Магазин "Ткани" Юности 20-75; наружное освещение ТП-2106

144 с 22.02.2022 09:00 по 22.02.2022 12:00 п. Черноисточинск: Гоголя 11; Красных Партизан 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 7, 8, 9; Куйбышева 19, 21, 35, 44А, 53А, 55 А; Максима Горького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Московская 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9; Некрасова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Скважина Красных Партизан скважина; индивидуальный жилой дом Куйбышева 54 литер А,а,а1; индивидуальный жилой дом Куйбышева участок № 50; Наружное освещение ТП-5094 (Московская, К.Партизан, Некрасова, М.Горького) Московская

145 с 22.02.2022 13:00 по 22.02.2022 15:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 130, 132, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Московская 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98Г; скважина Ломоносова 96 скваж; Наружное освещение ТП-5095 (Московская, Ломоносова) Московская

146 с 24.02.2022 09:00 по 24.02.2022 16:00 п. Черноисточинск: Бажова 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 26Б, 27, 28, 29, 30, 30Б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 68 А, 70; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Куйбышева 113, 117; Максима Горького 16А, 18, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 52Б, 53, 55, 55А, 57, 57А, 58, 61, 63, 63 А, 67 А, 69, 70, 71; Наружное освещение ТП-5099 (Бажова, М.Горького, Зеленая) Бажова