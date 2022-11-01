В Нижнем Тагиле и пригороде с 1 ноября по 7 декабря будут отключать электричество (СПИСКИ ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 31.10.2022 09:30 по 02.11.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Носова 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25 А, 26, 27 А, 28, 29, 29а, 31/2, 31а, 32, 33, 35, 35а, 37, 46, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7, 7а, 9; Черноисточинское шоссе 16, 16А; Гараж Носова 18 гараж; ШУО-0,4кВ от ТП-1058 Носова 23 (военкомат); гаражный бокс (строительство) Носова 32Агар; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-1058А Носова; магазин непродовольственных товаров Черноисточинское шоссе

2 с 31.10.2022 09:30 по 02.11.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Носова 79; Челюскинцев 107, 109, 109а, 111, 113, 69, 71, 71-2, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90а, 91, 92, 92а, 93, 95а, 97, 97а; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

3 с 31.10.2022 10:00 по 02.11.2022 17:00 (ежедневно, с включением на ночь) д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4, 5, 8; наружное освещение д. Заречная

4 с 01.11.2022 09:00 по 03.11.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 59; Ильича 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 80, 82; Сибирская 43, 45; Тельмана 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; Энгельса 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; Реклама Восточное шоссе 1 р-н Криомаша; наружное освещение ТП-2019

5 с 01.11.2022 23:00 по 02.11.2022 23:50 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ермака 17, 17., 19, 19., 19а, 19а., 23., 25, 25.; Известковая 9; КНС №4 Ермака; Станция катодной защиты Известковая

6 с 02.11.2022 09:00 по 02.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Красных Зорь 2, 3а, 4, 6; Металлургов 46, 46а, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 72; РСПД Металлургов 50а подъезд 4; Магазин Металлургов 52-75; РСПД Металлургов 54 подъезд 3; РСПД Металлургов 72а подъезд 2; РСПД Металлургов 72б подъезд 3; ТП-3651

7 с 02.11.2022 09:00 по 02.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 13, 18, 20, 8; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6

8 с 02.11.2022 21:00 по 02.11.2022 23:50 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кирова 22 б, 26, 27-2, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50, 51; Трудовая 3; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Кирова 44 у "Антолла"; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

9 с 02.11.2022 21:00 по 02.11.2022 23:50 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Носова 80, 83, 86; Радищева 3, 5; светофорный объект Т7 Радищева 3 (МБОУ СОШ № 48); газорегуляторный пункт ГРПБ-38 Радищева

10 с 03.11.2022 09:00 по 03.11.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Красная 12, 12А, 12а, 14, 16, 18, 20, 21а; н/о ТП-1294 Карла Либкнехта от ул.Победы до ул. Пархоменко; Магазин "Вечерний" Красная 12а-1,2,3; Гараж Красная 16 бокс №2; строительство ФОКа Серова - Пархоменко - Красная

11 с 03.11.2022 09:00 по 03.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гражданская 1 (Уралмебель); Джамбула 12 (Зонветлаб) п. Сухоложский.

12 с 03.11.2022 09:00 по 03.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 3, 5, 7, 9; Пиритная 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; Ульяновская 48, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Ярославская 10; Гаражи Жданова; базовая станция сотовой связи Ульяновская; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

13 с 03.11.2022 09:00 по 03.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Красногвардейская 62, 62 А, 62Г, 62а, 62в; Менделеева 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 69; Осипенко 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1гар, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 2а, 3, 31, 34, 4, 5а, 6, 7, 8; Шиловская 3, 5

14 с 03.11.2022 09:00 по 03.11.2022 16:00 с. Покровское: Мира 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Садовая 27, 29, 30, 31, 32, 34; Чапаева 17, 19; Советская (Покровка) 101, 101а, 103, 105, 99; Наружное освещение Покровское

15 с 03.11.2022 10:00 по 03.11.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Зари 18, 20, 24, 24-2, 26; Ленинградский проспект 100а, 104; 2 усилителя Зари 24(под4); Аптека "03" Зари 24-11, 12; Магазин "Разливное пивко" Зари 26 (кв.1); 2 усилителя Зари 26(под4); светофорный объект Ленинградская ост. Площадь Танкостроителей; нежилое помещение Ленинградский проспект 108/ул. Зари,18

16 с 03.11.2022 11:00 по 03.11.2022 12:00 г. Нижний Тагил: гараж №1 Вогульская ПГСК "Огонёк"; гараж Вогульская бокс №3; гаражный бокс Вогульская

17 с 03.11.2022 13:30 по 03.11.2022 14:30 г. Нижний Тагил: Союзная 19, 19а, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55; временное ТП на период строительства Союзная

18 с 07.11.2022 09:00 по 07.11.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Зари 101, 103, 105, 107, 109, 99; Калинина 109, 111; Усилитель Зари 103(под1); 2 усилителя Калинина 109(под2); светофорный объект Максарева /ул. Зари

19 с 07.11.2022 09:30 по 07.11.2022 10:30 п. Черноисточинск: Калинина 123, 123А, 124

20 с 07.11.2022 09:30 по 07.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Горошникова 56; Карла Маркса 57а; Красноармейская 36, 38; Ленина 25; Первомайская 19, 21, 25; нежилое помещение (строение 1) Горошникова 56/Красноармейская 36; Жилой дом Первомайская 19/56; Пиццерия, кафе Первомайская 19/56; Интернет Первомайская 19/56; нежилое помещение Первомайская 21 (подвал); М-н "Цветы" Первомайская 25-2,3,4,21,22; Магазин "Новая реальность" Первомайская 25-23,24; Гараж Первомайская квартал 8; Гараж (бокс №1) Горошникова; Гараж (бокс №2) Горошникова

21 с 07.11.2022 10:00 по 07.11.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

22 с 07.11.2022 10:00 по 07.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Борцов Революции 1; Восстания 12, 12/2, 12а, 14, 16, 16-2, 16-3, 18, 19, 19/1, 19а, 21, 23, 25/1, 25а, 27, 29; Восточная 17 А, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Ст. Разина 22; ЛЭП-0,22 кВ ВРУ-0,22 кВ светофорный объект Жуковского / ул. Восточная; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражного бокса № 60 Жуковского ГСК "Маяк"

23 с 07.11.2022 10:00 по 07.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Краснознаменная 55; Гаражи Зерновая; Гаражи Подгорная

24 с 07.11.2022 11:00 по 07.11.2022 12:00 п. Черноисточинск: Восточная 50-56, 51-55/57; Мамина-Сибиряка 21, 25а, 29а, 31а, 31б, 31в

25 с 07.11.2022 13:30 по 07.11.2022 14:30 п. Черноисточинск: Больничная 2-8, 1а-5, Дом ул.Больничная 3 ввод-2(220В)

26 с 08.11.2022 00:00 по 10.11.2022 23:00 (2 раза по 30 минут для перевода нагрузки) д. Усть-Утка: Береговая 1, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 12Г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 27а, 3, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Заречная 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 8, 9; Зеленая 2; Кирова 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 32, 40, 5, 6, 8; Лесная 1; Мамина-Сибиряка 1, 10, 11, 13, 16, 17, 17А, 2, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 29, 29а, 31, 31-2, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 7, 9; Набережная , 10, 11, 15, 17, 19, 1Б, 2, 20, 24, 25, 25А, 27, 29, 3, 30, 32, 32А, 33, 34А, 35, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 8, 9, 9 А; Новая 1; Октябрьская 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б; Советская ., 1, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 28 А, 3, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23 А, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 3А, 4а, 6-1, 8; (НЕТ) , ---, 1, 2, 3, 4, 6, 8; Чекановская 1, 10, 12, 14, 5, 6; д.Харенки 9; жилой дом Береговая 3 (п.Ёква); Таксофон д. Баронская Заречная в районе жилого дома № 5; Дом Набережная 27(5); Дом Набережная СТ. КОН.; Группа жилых домов в д.Харенки ( ул. Набережная 1, 1а, 1г, ул. Чекановская 3, 4) Набережная ТП 6126; индивидуальный жилой дом Новая 5 (Ёква); жилой дом Советская 39 кв.1; базовая станция сотовой связи Центральная п.Ёква; Дом Чекановская 1 нов. кон.; Базовая станция д. Харёнки ; Базовая станция д. Усть-Утка ; Пилорама д.Усть-Утка ; Уличное освещение ТП-6119 д. Харенки ; Водокачка п.Усть-Утка ; Подворье в п. Харенки ; ШУО-0,4 кВ от ТП-6125 д. Усть-Утка Советская

27 с 08.11.2022 09:00 по 08.11.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 3; Ленинградский проспект 13; Трикотажников ., 1, 15, 2, 5, 7, 7 Б; Юности 10, 12а, 8; Ячейки Трикотажников (348 ячеек); Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88; Овощехранилище Трикотажников мкрн Юность; Автосервис Трикотажников пром. зона; Гаражные боксы(36) Трикотажников промзона; ГСК "Мебельщик" Трикотажников; гаражный бокс Трикотажников; Жилой дом садового участка № 32, расположенного на территории СТ "Домостроитель" Трикотажников; Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников

28 с 08.11.2022 09:00 по 08.11.2022 12:00 п. Евстюниха: Болотникова 11, 14, 20, 22, 24; Городская 24, 24-А, 26, 36; Евстюнинская 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32-А; Напольная 29/2, 29/3, 30, 31, 32, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46; Гараж Городская 26гараж

29 с 08.11.2022 09:00 по 18.11.2022 16:00 (в рабочие дни, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Бондина 68, 70; Компасная 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83; Кушвинская 52, 52а, 59; Менделеева 48, 57, 59; Чехова 34, 35; ГРП-18 Чехова/ Компасная

30 с 08.11.2022 09:30 по 08.11.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Верескова 1, 1б, 3, 3а, 5а, 7; Крайняя 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 3 А, 30, 31, 32, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9; Фотеевская 8

31 с 08.11.2022 10:00 по 08.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Красная 21а

32 с 08.11.2022 23:00 по 09.11.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Грибоедова 13, 1а, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 7; Зеленый 3, 6; Мира 58, 62; Победы 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 8; Речная 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 2в, 31, 33, 4, 6, 7, 8, 8а, 8б; Зеленый тупик 4, 4 А, 5; автомойка Грибоедова /Серова; Дом Победы 13ч/с; РК NTG 006 GGBB Победы 17 р-н Трамв. кольца; Гараж Речная 29гар

33 с 08.11.2022 23:00 по 10.11.2022 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 13; Окунева 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40, 42; Трикотажников 1, 15, 2, 5, 7; Энтузиастов 1 Б, 2 а, 2а; Юности 10, 12а, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 39а, 8; реабилитационный центр и детское кафе Ленинградский проспект /ул. Окунева; Реклама Ленинградский проспект 24 - ул. Окунева, 40; Реклама Ленинградский проспект 28, м-н "Мегамарт"; Реклама Ленинградский проспект 31а (газон); Реклама Ленинградский проспект ул. Окунева; Установка катодной защиты Окунева район ж/д № 18; Ячейки Трикотажников (348 ячеек); Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88; Автосервис Трикотажников пром. зона; Гаражные боксы(36) Трикотажников промзона; Реклама Юности 45 ( пр. Ленингр.); Установка катодной защиты Юности район ж/д № 23; наружное освещение ТРП-2004 ; Тепловая насосная станция №27 Володарского; ГСК "Мебельщик" Трикотажников; Жилой дом садового участка № 32, расположенного на территории СТ "Домостроитель" Трикотажников; Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников

34 с 09.11.2022 09:00 по 09.11.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Грибоедова 13, 1а, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 7; Зеленый 3, 6; Мира 58, 62; Победы 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 8; Речная 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 2в, 31, 33, 4, 6, 7, 8, 8а, 8б; Зеленый тупик 4, 4 А, 5; автомойка Грибоедова /Серова; Дом Победы 13ч/с; РК NTG 006 GGBB Победы 17 р-н Трамв. кольца; Гараж Речная 29гар

35 с 09.11.2022 09:00 по 09.11.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 19, 21, 28, 29, 3, 35, 3а, 47, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; нежилое здание (офис и фруктохранилище) Индустриальная 33 строение 2; РК NTG 017 GGBB Индустриальная Мелькомбинат; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс №151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-280 ; н/о ТП-1160 ; ООО "Ларан" Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции; распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

36 с 09.11.2022 09:00 по 09.11.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 122, 124; Магазин "Лидер" Пархоменко 124-1,2,3,6; Салон красоты Пархоменко 124-16,17; Магазин "Золушка" Пархоменко 124-18,31; Магазин промтоваров Пархоменко 124-32,33; Магазин "Лидер" Пархоменко 124-46,47,48

37 с 09.11.2022 09:00 по 09.11.2022 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Брусничная 1-17 (нечетн.), 26, 28

38 с 09.11.2022 09:00 по 09.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 66; нежилое здание Индустриальная в районе УКС НТМК; НПС-2

39 с 09.11.2022 09:00 по 09.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 2а; Бис 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Ватутина 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75

40 с 09.11.2022 09:00 по 09.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7-1, 7-3, 8, 9; Радистов 17, 21; Свердлова 29; Опора Дружбы 66, 0; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная

41 с 09.11.2022 09:00 по 09.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 3, 5, 7, 9; Пиритная 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; Ульяновская 53, 55, 57; Ярославская 10

42 с 09.11.2022 09:30 по 09.11.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 13а, 17а, 9

43 с 09.11.2022 10:00 по 09.11.2022 16:00 п. Висим: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9; Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7, 7 А; Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71; Красных Партизан 17, 4, 6; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 6А, 8, 8 А; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 46 А, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 7, 7А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 36, 36а, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; строительный вагончик с.Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры ); трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20; ПУ-6120А с. Сулем ; ШУО-0,4 кВ от ТП-6116 Чапаева

44 с 09.11.2022 23:00 по 10.11.2022 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: переулок Оплетина 1, 2, 3, 4; ЛЭП 0,4кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов Алтайская / Валегинская; РСПД переулок Оплетина пер., 1; РСПД переулок Оплетина пер., 2; РСПД переулок Оплетина пер., 3; РСПД переулок Оплетина пер., 4; Жилой дом переулок Оплетина переулок, 2; Жилой дом переулок Оплетина переулок,1; Жилой дом переулок Оплетина переулок,3; Жилой дом переулок Оплетина переулок,4

45 с 10.11.2022 09:00 по 10.11.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Тельмана 42, 48а, 52А

46 с 10.11.2022 09:00 по 10.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Мартеновская 20, 20-3; Металлургов 40, 46, 46б, 48б, 58а; Попова 17, 19; РСПД Металлургов 48б подъезд 3; Магазин Попова 19 - 118а; комиссионный магазин Попова 19 кв.131а; салон красоты "ДанЛи" Попова 19-47; кафе Металлургов

47 с 10.11.2022 09:00 по 10.11.2022 16:00 с. Покровское: Садовая 10-24, 3-15, 1а; Космонавтов 9а, 11, 16, 18; Победы 20, 21

48 с 10.11.2022 09:00 по 10.11.2022 16:00 с. Покровское: Советская 90-128; Школьная 34-40, 21, 23; Бондина 16-26, 19-29; Победы 25, 27; Совхозная 20-30, 19-29; Садовая 26, 28

49 с 10.11.2022 09:00 по 10.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 62; Сибирская 100, 106, 108, 110, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98

50 с 10.11.2022 09:00 по 10.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65; Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 70, 79, 81, 83; Гараж Глеба Успенского 65гар

51 с 10.11.2022 09:30 по 10.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Бригадная 113а, 140; Коммуны 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 49 А, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 67 Б, 67А, 68, 68а, 69, 69 А, 70, 71 А, 72, 73, 74, 75, 75Б, 76, 77, 78, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 89; Павлика Морозова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рабочая 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 42а, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56 А, 57, 58, 58а, 58б, 59, 59а, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а; Рябиновая 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Соревнования 40а, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 62а, 63, 64, 65, 67; Н/о ТП-4012 пер. Каневский; ШР-18 Рабочая опора № 7; газорегуляторный пункт ПГБ-50Н-2 Черноисточинское шоссе мкр "Старая Гальянка"

52 с 10.11.2022 09:30 по 10.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 5 Б, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9; Тургенева 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23

53 с 10.11.2022 11:00 по 10.11.2022 14:00 д. Харенки: Набережная 12, 14

54 с 10.11.2022 12:00 по 10.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 10, 12; нежилое помещение Вагоностроителей 10 (бывшие кв. 28, 29); Магазин "Топаз" Вагоностроителей 10-27

55 с 10.11.2022 14:00 по 10.11.2022 16:00 д. Харенки: Лесная 1; Набережная , 1Б, 6б; Чекановская 1, 10, 12, 14, 5, 6; д.Харенки 9; Дом Набережная СТ. КОН.; Группа жилых домов в д.Харенки ( ул. Набережная 1, 1а, 1г, ул. Чекановская 3, 4) Набережная ТП 6126; Дом Чекановская 1 нов. кон.; Подворье в п. Харенки

56 с 11.11.2022 09:00 по 11.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Металлургов 3, 5; 2 повысительная насосная Металлургов

57 с 11.11.2022 09:30 по 11.11.2022 16:00 п. Черноисточинск: Восточная 50, 51, 52, 53, 56; Мамина-Сибиряка 17А, 17Б, 17Д, 18, 20, 20Б, 20Г, 20Д, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 29А, 29б, 30, 31А, 31Б, 31В, 32, 33А, 34; Набережная 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 8А, 8а, 9; Первомайская 100, 100А, 100Б, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Пионерская 10Б, 72; Дом Набережная 19А избА; жилой дом Первомайская 102 А; Дом Первомайская 82избА; Гараж Первомайская 86изб; Наружное освещение ТП-5085 А (Первомайская, Набережная, Пионерская, М-Сибиряка) Первомайская

58 с 11.11.2022 10:00 по 11.11.2022 12:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 100, 101, 104, 105, 106А, 109, 110, 110А, 111, 112, 112Б, 116, 122, 126, 128, 128а, 52, 58, 58Б, 71в, 75Б, 93А, 96, 97Б, 99; Фрунзе 42А; Пионерская 84Б, 84Г, 84Д, 84ж, 86А, 87; индивидуальный жилой дом Октябрьская 112 А; жилой дом Октябрьская 124 А; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 86 Г

59 с 11.11.2022 10:00 по 11.11.2022 14:00 п. Висимо-Уткинск: Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8; Ленина 29, 31, 33А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Пионерская 22

60 с 11.11.2022 14:30 по 11.11.2022 15:30 г. Нижний Тагил: Бауманская 2-24, 1, 7а, 9; Проходчиков 10-30, 13-33; Кленовая 13

61 с 13.11.2022 23:00 по 16.11.2022 07:00 (ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дзержинского 69, 71, 73; Ленинградский проспект 30, 36, 36-1, 37, 38, 38а, 40, 44, 46, 55; Реклама Ленинградский проспект - Дзержинского; Реклама Ленинградский проспект - Тимирязева; Реклама Ленинградский проспект - Чайковского; светофорный объект Ленинградский проспект Площадь Славы; наружное освещение ТП-2056

62 с 14.11.2022 09:00 по 14.11.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Дружбы 56; Ильича 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, Зари; Радистов 15В, 18, 23

63 с 14.11.2022 09:00 по 14.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 14, 16, 24, 3, 40, 42, 46, 5, 52, 52А, 52а, 56, 64 а, 64а, 7; Гвардейская 53, 57, 59; Землячки 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а; Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5; Малышева 4, 4а; Огнеупорная 60, 61а, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Солнечная 5; Хохрякова 14; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112, 37, 39, 39-4, 39-6, 43, 45; Светофор Балакинская / Кр. Зорь; ТП-3854 Балакинская 14, 22, 24; Магазин Балакинская 5-27,28; Магазин "Хозтовары" Балакинская 7 кв.2,3,4,14; гаражный бокс Балакинская в р-не дома 52; светофорный объект Гвардейская дет сад №72; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5; Гараж Черноморская 45/52; н.о. ТП-3850 ; н.о. ТП-3853

64 с 14.11.2022 10:00 по 14.11.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

65 с 14.11.2022 10:00 по 14.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Комсомольская 17; Пушкина 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62; Советская 70А; Чапаева 11, 11а; Школьная 11, 9; Симбирская 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 4 А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 70а, 77, 79, 81, 83; базовая станция сотовой связи Пушкина /Уральская

66 с 14.11.2022 11:00 по 14.11.2022 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 55А, 56, 56 А, 57, 57А, 57Б, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 62 А, 63, 63А, 64, 65Г, 66, 68, 70, 72, 74

67 с 14.11.2022 13:30 по 14.11.2022 14:30 п. Черноисточинск: Береговая 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 9; Дом Береговая 8А гар; Дом Береговая 9гар.

68 с 14.11.2022 13:30 по 14.11.2022 15:30 г. Нижний Тагил: Зари 11, 19, 21, 21 Б, 21а, 3; Усилитель Зари 11 (1 под.); Ситилаб Зари 11-181; Ломбард Зари 11-75; Усилитель Зари 3(1 под); офис Зари 3, кв.4; магазин продовольственных товаров Зари в р-не ж/д № 11; установка катодной защиты Зари в районе жилого дома № 5

69 с 14.11.2022 23:00 по 18.11.2022 07:00 (ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Белявского 8; Докучаева 3, 9; Коминтерна 10, 10г, 12г, 20, 21г, 3, 4, 9; Репина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Салдинская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6, 8; Юности 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5; Гаражные боксы Докучаева; Гаражи (88 боксов) Салдинская

70 с 14.11.2022 23:00 по 18.11.2022 07:00 (ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Володарского 1; Ленинградский проспект 30Б; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Володарского в районе д.5; светофорный объект Ленинградский проспект Володарского; киоск "Мороженное" Ленинградский проспект в районе жилого дома № 28; торговый киоск "Пресса " Ленинградский проспект р-он д. № 28

71 с 15.11.2022 09:00 по 15.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Перова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ульяновская 50, 52, 54, 54А; Ярославская 62, 64, 68, 70, 72-а; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловая-Мраморная-Ульяновская; Гараж Ульяновская в районе жилого дома 54

72 с 15.11.2022 09:00 по 15.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80; ШУО-0,4кВ от ТП-3805 Рудничная -Перова-Мраморная-Ярославская-Рабкоров; жилой дом Рудник III Интенационала на территории нефтебазы; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато

73 с 15.11.2022 09:00 по 15.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 3-я Запрудная 15 А, 9; Андреевская 1 А, 13, 6, 6А, 6Б, 8; строительство оздоровительного клуба Андреевская за жилым домом №1; индивидуальный жилой дом V проезд д.5 в мкр "Запрудный"

74 с 15.11.2022 09:00 по 15.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155Г; Котовского 101, 103; Омская 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

75 с 15.11.2022 09:00 по 15.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гайдара 52; Ельничная 1, 11, 13, 15, 15-1, 17, 19, 2а, 2б, 3, 4, 4Б, 5, 7, 9; Котовского 34, 34г, 36, 38, 48; Незаметный 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Огородная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; квартира Незаметный 4 кв.2

76 с 15.11.2022 09:00 по 15.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) д. Харенки: Набережная , 10, 11, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 25, 3, 30, 32, 32А, 33, 34А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9 А; Дом Набережная 27(5); Уличное освещение ТП-6119 д. Харенки

77 с 15.11.2022 09:00 по 15.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висим: Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Баклыкова 26, 28; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 41, 5, 7, 8, 9; Базовая станция п. Висим

78 с 15.11.2022 09:00 по 18.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Азовская 11, 7, 7А, 9; Каспийская 2, 4, 6; Крымская 1, 11А, 11В, 11Г, 11б, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Сенная 4, 5, 6, 7

79 с 15.11.2022 09:30 по 16.11.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Грибоедова 1а, 44, 44а, 46, 46а; Победы 10, 8; Речная 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21а, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 2в, 31, 33, 4, 6, 7, 8, 9; гаражный бокс № 5 Грибоедова жилой квартал № 16 у дома №1; Гараж Речная 29гар

80 с 15.11.2022 09:30 по 17.11.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Черноисточинск: Ленина 60, 64, 66, 68; Свердлова 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 52, 54; Насосная Ленина

81 с 15.11.2022 10:00 по 15.11.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Грибоедова 44, 44а, 46, 46а; Победы 10, 8; Речная 12, 14, 16, 18, 19, 2, 21а, 23, 25, 27, 29, 2а, 2б, 2в, 31, 33, 4, 6, 7, 8; Гараж Речная 29гар

82 с 16.11.2022 09:00 по 16.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Грунтовая 31, 39, 43, 54; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 13, 18, 20, 8; Фаины Шаруновой 25, 31, 35, 43, 49, 56, 57, 58, 59, 68; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; Грунтовый пер. 6; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

83 с 16.11.2022 09:00 по 16.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 15; Матросова 10, 12, 12а, 14, 4, 4/14, 6; Металлургов 14; Техническая 7, 9; Торговый киоск Металлургов 14 / Матросова 2

84 с 16.11.2022 09:00 по 16.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Огнеупорная 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32; Чернышевского 27; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42

85 с 16.11.2022 09:00 по 17.11.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Урожайная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9

86 с 16.11.2022 09:00 по 17.11.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Урожайная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9

87 с 16.11.2022 09:30 по 16.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 56; Выйская 45, 47, 49, 51; офис Верхняя Черепанова 56 (кв. 31); Гараж Выйская 45гар; установка катодной защиты газопровода Выйская в р-не жил. дома № 51; н/о ТП-1472

88 с 16.11.2022 10:00 по 16.11.2022 14:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; Заречная 1, 2, 4, 4-2, 5, 6, 7, 8; Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8; Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Крупской 10, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8; Ленина ., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 5, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 6, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82; Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87; Малая 1, 2, 4; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3-1, 3-2, 4, 5, 7, 9; Окраинная 10, 12; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А; Розы Люксембург 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44 А, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9; Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Рабоче-Крестьянская 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9; 8 Марта 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Пролетарская 1, 1-А, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2, 2 Л, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 53, 54, 56, 57, 59, 6, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 79 А, 8, 83, 8А, 9; Дом Береговая 4 изб; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; скважина Красных Партизан 33скваж; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; Дом Пролетарская 1а кв.1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; жилой дом Пролетарская уч. 74 Б (п.Висим); индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г.Нижний Тагил-п.В-Уткинск - д.У-Утка км 61+416; Уличное освещение ТП-102 ; зона отдыха п. Висим; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Карла Либкнехта; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина; Наружное освещение п.Висимо-Уткинск Фрунзе

89 с 16.11.2022 13:00 по 16.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 73, 75, 77; Ленинградский проспект 42, 42а

90 с 16.11.2022 23:00 по 17.11.2022 23:55 (2 раза по 40 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вересовая 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 1, 10, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 7, 8, 9, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 18; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 31; Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Каховская 1, 1-2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16, 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31 А; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Лермонтова 26, 3, 3-1, 6; Мраморная 75; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73, 94, 96, 98; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ракетная 37; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; жилой дом Лермонтова участок 16; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская; н.о. ТП-3859 ; КНС № 5 Перова

91 с 17.11.2022 09:00 по 17.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2; Голубая 15, 17; Енисейская 54, 58, 64; Жданова 38, 42-1, 42-2, 79, 81, 81а, 87, 89; Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Лермонтова 44; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 5, 6, 8; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; ТП-3801 ;

92 с 17.11.2022 09:00 по 17.11.2022 16:00 с. Покровское: Школьная 15-19, 28-32; Мира 4-30, 31; Космонавтов 7, 8; Победы 18, 19, 20а; Зеленая 2-22, 22а, 1-29; Садовая 25

93 с 17.11.2022 09:00 по 17.11.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: К/сад "Горняк - 2" ; К/сад "Горняк - 1" Серная; комплекс объектов Серная

94 с 17.11.2022 10:00 по 17.11.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

95 с 17.11.2022 10:00 по 17.11.2022 16:00 п. Висим: Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8 А, 9; Баклыкова 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 7, 9

96 с 17.11.2022 22:00 по 18.11.2022 23:00 (2 раза по 40 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2; Голубая 15, 17; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 54, 58, 64; Жданова 22, 28, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 13, 18, 20, 8; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 3, 31, 35, 43, 49, 5, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 8; Раисы Никитиной 13, 17, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Грунтовый пер. 6; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; нежилое помещение Рудный 10-12; ШУО-0,4кВ от ТП-3801 ; ШУО-0,4кВ от ТП-3804; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

97 с 17.11.2022 23:00 по 18.11.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 15, 27, 29, 3, 31, 3а, 9; Киоск по продаже питьевой воды Тагилстроевская 3 с 31.03.2009г.; н/о ТП-1692

98 с 18.11.2022 09:00 по 18.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Объекты ГБУЗ СО "ЦГБ №4" по ул.Зои Космодемьянской/ул.Землячки: РСУ; Хозчасть; Ледник; Овощехранилище; Склад; Гаражи

99 с 18.11.2022 09:00 по 18.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Спартака 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 45, 5, 6, 7, 9; Шмидта 10, 12, 14, 16; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"; ТП-3802

100 с 18.11.2022 10:00 по 18.11.2022 16:00 с. Сулём: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЩУО - 0,4 кВ Гагарина автодорога с. Сулём - д. Илим; ПУ-6120А с. Сулем

101 с 20.11.2022 23:00 по 21.11.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Захарова 1, 1а; Октябрьский просп 11, 13, 15, 17, 7, 9, 9-3; Уральский пр. 66; Магазин продуктов "Золотая рыбка" Октябрьский просп 15-1,2,пристрой; Магазин промтоваров Октябрьский просп 15-181,182; Магазин "Соблазн" Октябрьский просп 15-183,217; Магазин продовольств. товаров Октябрьский просп 15-219,220; аптека Октябрьский просп 15-38; Магазин промтоваров Октябрьский просп 15-4,3; Парикмахерская Октябрьский просп 9-108; Торговый павильон Октябрьский просп р-н ж/д №15; БССС "Фаберлик" Октябрьский просп

102 с 21.11.2022 09:00 по 21.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 11, 13, 15, 17; Гастелло 10, 8

103 с 21.11.2022 09:00 по 21.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Алапаевская 3, 5, 7, 9; Гастелло 4; Матросова 1, 3, 5, 7; Металлургов 16; Рубеж контроля автоматической фиксации нарушений ПДД Металлургов 16-18; гараж Металлургов р-н кинотеатра "Сталь"; Гараж (за к/т "Сталь") Гастелло

104 с 21.11.2022 10:00 по 21.11.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

105 с 21.11.2022 23:00 по 22.11.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Захарова 1-39, 1а; Октябрьский просп 13, 15, 17, 7; киоск "Мороженое" Захарова район здания 1А; Магазин продуктов "Золотая рыбка" Октябрьский просп 15-1,2,пристрой; Магазин промтоваров Октябрьский просп 15-4,3; салон красоты Октябрьский просп 15-75; Магазин промтоваров Октябрьский просп 9-39,40; Магазин промтоваров "Новая Заря" Октябрьский просп 9-4,38; Торговый павильон Октябрьский просп р-н ж/д №15; киоск "Мороженое" Октябрьский просп район жилого дома 15; н/о ТП-1301

106 с 22.11.2022 09:00 по 22.11.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Надеждинская 11, 15, 2, 5, 7, 8, 9; Семейная 13, 15, 3, 5, 8, 9

107 с 22.11.2022 09:00 по 22.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Амурская 13, 17, 19, 3; Гоголя 22, 3 А; Олега Кошевого 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2а, 3А, 4, 4 А, 5, 8; Гоголя (Рудник) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 26, 4, 6, 8, 9, 9 А

108 с 22.11.2022 09:30 по 22.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60б, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 52, 52а, 53, 55, 57, 59, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Менделеева проезд 1/1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки "Пединститут"; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; гараж Чехова бокс №197 ГЭК "Железнодорожник №2"; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027 ; н/о ТП-1039 ; н/о ТП-1041 ; н/о ТП-1047 ; н/о ТП-1050 ; ГРП-18 Чехова/ Компасная; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор "Пединститут" Красногвардейская

109 с 22.11.2022 09:30 по 22.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Красногвардейская 62г; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 7; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Гараж Шиловская 27гар

110 с 22.11.2022 09:30 по 24.11.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Черноисточинск: Ленина 60, 64, 66, 68; Свердлова 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 52, 54; Насосная Ленина

111 с 22.11.2022 10:00 по 22.11.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Заречная 60, 62, 72, 76, 88 Б, 91; Зеленая 35; н/о ТП-1055

112 с 22.11.2022 23:00 по 23.11.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Космонавтов 29, 29а, 29б, 31а; Красноармейская 143, 143А, 143а, 145, 147, 149, 151; Удаленный блок станции (УБ-12) Космонавтов (в р-не жил. дома 29б); Магазин Космонавтов 29-19,20; Магазин продовольствен. товаров Космонавтов 29-34; магазин Космонавтов 29А (пл. бывш кв.36); Магазин "EMEX" Космонавтов 29а (б.кв.34); магазин промтоваров Космонавтов 29а-19; нежилое помещение Красноармейская 143 А; магазин продовольственный Красноармейская 143а (бывш. кв. 21); светофорный объект Красноармейская Космонавтов

113 с 23.11.2022 09:00 по 23.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 22, 28, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 1, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 21, 26; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12; н.о. ТП-3804

114 с 24.11.2022 09:00 по 24.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80; ШУО-0,4кВ от ТП-3805 Рудничная -Перова-Мраморная-Ярославская-Рабкоров

115 с 24.11.2022 10:00 по 24.11.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

116 с 24.11.2022 23:00 по 25.11.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленина 62; Садовая 19а; офис Карла Маркса 66, кв. 55

117 с 25.11.2022 09:00 по 25.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Пиритная 38, 52, 54; Ульяновская 51; Ярославская 1а, 2а, 6, 8; ШУО-0,4 кВ от ТП-3807 Кольцова -Ярославская-Ульяновская

118 с 27.11.2022 23:00 по 28.11.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красноармейская 74, 74а, 79; гаражные боксы 8-12 Красноармейская 74, бокс №8-12, р-н Котельной

119 с 28.11.2022 10:00 по 28.11.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; нежилое помещение Ленина 5 (п. Висим); контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв.1; жилой дом Юбилейная 2 кв.2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим ; Базовая станция п.Висим ; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

120 с 28.11.2022 23:00 по 29.11.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красноармейская 74, 74а, 79; гаражные боксы 8-12 Красноармейская 74, бокс №8-12, р-н Котельной

121 с 30.11.2022 09:30 по 30.11.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Космонавтов 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31 Б, 31а, 31б, 31в; Красноармейская 107, 109, 111, 111а, 113, 117, 119, 121, 123, 137, 139, 143, 143А, 143а, 145, 147, 149, 151; Фрунзе 45; Удаленный блок станции (УБ-12) Космонавтов (в р-не жил. дома 29б); Офис Космонавтов 29- кв.1; Магазин Космонавтов 29-19,20; Магазин продовольствен. товаров Космонавтов 29-34; Офис Космонавтов 29-35; магазин Космонавтов 29А (пл. бывш кв.36); Магазин Космонавтов 29А-35; Магазин "EMEX" Космонавтов 29а (б.кв.34); магазин промтоваров Космонавтов 29а-19; Магазин "Бомонд" Космонавтов 29а-3; Мебельный салон Космонавтов 31-17,18; Магазин промтоваров Космонавтов 31-3 и подвал; Магазин Космонавтов 31-34; Магазин "Шалунишка" Космонавтов 31Б-52; Игровые автоматы Космонавтов 31б (бывш. кв. 11); магазин "Сказка" Космонавтов 31б (кв. 13,30); магазин "Крепеж" Космонавтов 31б (кв. 31,32,51); Агенство недвижимости "Новый мир" Космонавтов 31б-10; нежилое помещение Космонавтов 31б-12; Жилой дом Красноармейская 111А.; нежилое помещение Красноармейская 143 А; магазин продовольственный Красноармейская 143а (бывш. кв. 21); магазин "Золотая рыбка" Красноармейская 151-1; Магазин Красноармейская 151-32; светофорный объект Красноармейская Космонавтов; опора двойного назначения Красноармейская в районе дома 82; офис Фрунзе 45-24; н/о ТП-1234 ; Светофор Космонавтов - Красноармейская; Мини-рынок Красноармейская

122 с 01.12.2022 23:00 по 02.12.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Космонавтов 29, 29а, 29б, 31; Красноармейская 137, 139, 143, 151; Офис Космонавтов 29- кв.1; Офис Космонавтов 29-35; Магазин Космонавтов 29А-35; Магазин "Бомонд" Космонавтов 29а-3; магазин "Золотая рыбка" Красноармейская 151-1; Магазин Красноармейская 151-32; н/о ТП-1234 ; Светофор Космонавтов - Красноармейская; Мини-рынок Красноармейская

123 с 05.12.2022 09:30 по 05.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Ленина 11, 13а, 3, 9; Огаркова 2, 5; Строителей проспект 28; Уральская-Набережная 15, 15а; Уральская 13, 17, 7, 8, 9, 9,11; Днепровская 2; нежилое помещение Ленина 17,19; Фонтан "Каменный цветок" Ленина в сквере "Комсомольский"; Торгово-офисное здание Огаркова 2, лит. Д, Д1, Д2, Е, Ж; гостиница "Северный Урал" Огаркова 5/Ленина 6; КНС №19 Уральская в р-не ж/д №16; Стр-во Администр. здания Красноармейская

124 с 06.12.2022 09:00 по 06.12.2022 16:00 г. Нижний Тагил: ОАО "МРСК Урала" ТП-8 НТЭС