В Нижнем Тагиле и пригороде с 1 апреля по 1 мая будут отключать электричество (СПИСКИ ДОМОВ)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 28.03.2022 09:00 по 08.04.2022 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Заречная 113, 83А, 85А, 89 Б; Негасимая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полярная 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121а, 123, 123г, 125, 127, 129, 131а, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

2 с 31.03.2022 09:30 по 01.04.2022 15:30 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Калинина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Луначарского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3 с 01.04.2022 11:00 по 01.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Гаражи Полярная

4 с 01.04.2022 11:00 по 01.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Уютная 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 49а, 50, 52; Ильича 52, 60, 63, 65, 66 (тер СК №1 ОС ОАО "Строительный трест№88"); Охотников 36; Исинская 2б; торговый павильон Охотников в районе пересечения Исинского тракта-ул.Охотников; жилой дом Пихтовая с.к.№2 ПО "УВЗ", бригада 25, участок № 561, участок № 558

5 с 01.04.2022 13:15 по 01.04.2022 15:15 г. Нижний Тагил: Весенняя 62, 66, 68, 68-1, 68-2, 70, 70-1, 72-1, 72-2, 74, 74-1, 76-1, 76-2, 78, 80, 82, 84-1, 84-2, 86; Геологов 41-1, 41-2, 43-1, 43-2, 45-1; Геологов проезд 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 7, 8, 9; часть жилого дома Геологов 45 кв.2

6 с 01.04.2022 14:00 по 01.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Ильича 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, Зари; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7-1, 7-3, 8, 9; Радистов 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15В, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радистов проезд 18а; Свердлова 29; СНТ Белая Ватиха 69, 70, 86; садовый дом СТ Белая Ватиха уч.№ 4; садовый дом СТ" Белая Ватиха"; Опора Дружбы 66, 0; индивидуальный жилой дом Ильича 83-85; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 369,3 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж 360 кв.м); нежилое помещение Пихтовая 20 (1 этаж слева); нежилое помещение Пихтовая 20 (2 этаж 360 кв.м); Садоводческое товарищество "Белая Ватиха" Дзержинский район остановка профилакторий "Пихтовые горы"; садовый дом СНТ Белая Ватиха участок 66; наружное освещение ТП-2021 ; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная; РУ-6кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения овощехранилища Пихтовая

7 с 01.04.2022 14:30 по 01.04.2022 15:30 г. Нижний Тагил: 2-ая Апрельская 1, 13, 14, 15, 3, 8; Апрельская 1, 10, 12, 14, 15Г, 15б, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 5гар, 6, 7, 8, 9

8 с 02.04.2022 23:00 по 03.04.2022 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 25, 26а, 28, 32, 32-3, 32а, 34, 34-1, 34-2, 34а, 36; Дзержинского 49, 51, 53, 55; Коминтерна 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68; Тимирязева 52, 54, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Энтузиастов 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Реклама Вагоностроителей - Дзержинского ( у к/т Россия); магазин "Промышленные товары" Вагоностроителей 32 (бывш. кв. 16); Магазин "Ученик" Вагоностроителей 32, кв.10,11; Магазин "Золотая антилопа" Вагоностроителей 32-1,2; магазин пром. товаров Вагоностроителей 32-15; магазин " Садовод" Вагоностроителей 32-17; Магазин - ателье "Метелица" Вагоностроителей 34(пл.бывш кв № 16,17,20); Магазин Головные уборы "Виола" Вагоностроителей 34-10; Магазин "Мадина" Вагоностроителей 34-11; Магазин Вагоностроителей 36-12; Рекламная конструкция Вагоностроителей 45 м-н "Зенит"; Реклама Вагоностроителей у дома № 23; Реклама Вагоностроителей у дома № 28; Магазин Дзержинского 51-55; РСПД Коминтерна /Тимирязева, 61/56; Спортивное помещение Коминтерна 58 (1 этаж); светофорный объект Т7 Коминтерна 59 (МБОУ СОШ № 77); Офисное помещение Коминтерна 64, кв.12; Монтажная будка Коминтерна 68,52,55; Офис Энтузиастов 35, 1 эт, № 110; наружное освещение ТП-2064 ; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2015 Тимирязева

9 с 04.04.2022 08:00 по 04.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 36; Свердлова 19

10 с 04.04.2022 09:00 по 04.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Киоск "Мороженое" Юности 51

11 с 04.04.2022 09:00 по 04.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Алтайская 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 148; Калужская 103, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 140, 155, 97; Урожайная 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160

12 с 04.04.2022 09:30 по 04.04.2022 09:30 г. Нижний Тагил: Носова 79; Челюскинцев 107, 109, 109а, 111, 113, 69, 71, 71-2, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90а, 91, 92, 92а, 93, 95а, 97, 97а; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

13 с 04.04.2022 09:30 по 04.04.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Набережная 1; Садоводов 36; Смоленская 1, 2, 3, 4, 6; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9

14 с 04.04.2022 09:30 по 04.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 54; Карла Маркса 30А; Красноармейская 38а, 40; Ленина 23, 34-9; Первомайская 25, 25-1, 25а; гаражный бокс № 19 Красноармейская 38, бокс №19; Гараж Красноармейская 38, бокс №24; гаражный бокс Красноармейская 38, бокс №27; РСПД (Распред. сеть передачи данных) Ленина 23 п.3; РСПД (Распред. сеть передачи данных) Ленина 23 п.6; Гараж Ленина 23-110; П/о № 1 Ленина 23/40; Гараж Ленина 23/40; Кафетерий №1 Ленина 23/40; мастерская по ремонту обуви Ленина 23/40; Нежилое помещение Ленина 23/40; сервисный центр Ленина 23/40; Жилой дом Ленина 23/40; Киоск Ленина 23/40; склад цветочной продукции Ленина 23/40; Интернет Ленина 23/40; Аптека Ленина 23/40; Врачебно-физкультурный диспансер Ленина 23/40; Офисное помещение Ленина 23/40; Нежилое помещение Ленина 23/40 литер А1; Квартира для проживания студентов Ленина 23/40, кв. 89; Офис, недвиж. "Усадьба" Ленина 23/40-1; Гараж Ленина 23/40-120; магазин "GrossHaus" Ленина 23/40-2,3,4; Магазин Ленина 23/40-35; Офис Ленина 23/40-36; шкаф управления комплексом автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД Ленина перекресток с у.Первомайская; Гараж Мира 6 (13боксов); Кофейня Первомайская 25-43; Магазин промтоваров Первомайская 25-62; Светофор Ленина- Красноармейская; Светофор Ленина - Первомайская

15 с 04.04.2022 09:30 по 04.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Декабристов 17А; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов

16 с 04.04.2022 09:30 по 04.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Декабристов 21, 23, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60а; Доменная 100, 101, 102, 104, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Лисогорская 114, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139; Гараж Декабристов 21гар; жилой дом Лисогорская участок 122 А

17 с 04.04.2022 09:30 по 04.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. - Лисогорская; Опора Лисогорская

18 с 04.04.2022 09:30 по 04.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Лисогорская 100, 102а, 104, 106, 108, 109, 110, 110А, 113, 117а, 71, 73, 74, 74а, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 90а, 92, 93, 94, 96, 97, 98-2, 98а, 99; Носова 48; Н/о ТП-4032 Лисогорская /пер. Тихий; Опора Лисогорская

19 с 04.04.2022 09:30 по 04.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Челюскинцев 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 13-4, 14, 15, 15а, 15б, 18, 18-2, 1б, 20, 22, 23, 25, 26, 28-1, 28-2, 28а, 29, 3, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

20 с 04.04.2022 10:00 по 04.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 179а, 181, 181а, 181б, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Гаева 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 121, 122, 124, 124а, 126, 128, 41, 49, 53, 53а, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 96а, 96б, 97, 98, 99; Декабристов 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 9, 90, 92; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Доменная 100, 101, 102, 104, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62а, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72-1, 72-2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 А, 49а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 117а, 118, 118а, 119, 120, 120а, 122, 122а, 123а, 124а, 125, 125а, 126, 127, 127а, 129, 129а, 130, 130а, 132, 133, 134, 135, 137а, 138, 139, 139а, 140, 141, 142, 143, 143а, 143б, 143в, 144, 145, 145а, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166, 94, 96а, 98, 98а, 99; Лисогорская 100, 102, 102а, 103, 104, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 110А, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117а, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139, 47, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98-2, 98а, 99; Малая Гальянская 130, 132; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 120а, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 36, 38, 40, 42а, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75, 77а, 77б, 79, 83, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Павлика Морозова 101, 21, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8; Рябиновая 101, 103, 105, 107, 109, 116, 118, 120, 122, 124, 99; Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113, 116а, 116б, 118, 120, 123а, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1б, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9; Тихий 11, 2, 3, 7, 9, 9а; Торфяная 1, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 9; Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 74, 75, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Челюскинцев 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106а, 107, 108а, 109, 109а, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 69, 70, 71, 71-2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90, 90а, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 95а, 96, 96а, 97, 97а, 98, 99; Штурмовая 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61 Б, 61а, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а; Гараж Декабристов 21гар; Дом Коммуны 111-1; Н/о ТП-4035 Коммуны 52/Соревнования; магазин продовольственных товаров Коммуны район жилого дома № 127; Н/о ТП-4032 Лисогорская /пер. Тихий; жилой дом Лисогорская участок 122 А; ШУО-0,4 кВ от ТРП-4036 Носова / Союзная; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар; Н/о ТП-4059 Союзная /Гаева (у лакокрасочного завода); Н/о ТП-4051 Тихий /Гаева; Гараж Торфяная 27гар; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны; ПУ-4029А Н.О. Декабристов; Дом Доменная; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная; Опора Лисогорская; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; ЛЭП 10 кВ для электроснабжения тонского отвала Трудовая; ЛЭП-10 кВ ТП-10/0, 4 кВ для строительства объекта тонского отвала для производства строительного щебня Трудовая; Пост "Южный" Голый Камень; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

21 с 04.04.2022 11:00 по 04.04.2022 12:00 п. Черноисточинск: Восточная 17, 21, 37, 38, 39, 43, 45, 60, 61, 70

22 с 04.04.2022 23:00 по 05.04.2022 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 25, 26а, 28, 32, 32-3, 32а, 34, 34-1, 34-2, 34а, 36; Дзержинского 49, 51, 53, 55; Коминтерна 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68; Тимирязева 52, 54, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Энтузиастов 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Реклама Вагоностроителей - Дзержинского ( у к/т Россия); магазин "Промышленные товары" Вагоностроителей 32 (бывш. кв. 16); Магазин "Ученик" Вагоностроителей 32, кв.10,11; Магазин "Золотая антилопа" Вагоностроителей 32-1,2; магазин пром. товаров Вагоностроителей 32-15; магазин " Садовод" Вагоностроителей 32-17; Магазин - ателье "Метелица" Вагоностроителей 34(пл.бывш кв № 16,17,20); Магазин Головные уборы "Виола" Вагоностроителей 34-10; Магазин "Мадина" Вагоностроителей 34-11; Магазин Вагоностроителей 36-12; Рекламная конструкция Вагоностроителей 45 м-н "Зенит"; Реклама Вагоностроителей у дома № 23; Реклама Вагоностроителей у дома № 28; Магазин Дзержинского 51-55; РСПД Коминтерна /Тимирязева, 61/56; Спортивное помещение Коминтерна 58 (1 этаж); светофорный объект Т7 Коминтерна 59 (МБОУ СОШ № 77); Офисное помещение Коминтерна 64, кв.12; Монтажная будка Коминтерна 68,52,55; Офис Энтузиастов 35, 1 эт, № 110; наружное освещение ТП-2064 ; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2015 Тимирязева

23 с 05.04.2022 00:00 по 05.04.2022 23:00 г. Нижний Тагил: Носова 100, 100., 66, 88, 90, 92, 94; Трудовая 15а; Штурмовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 4в, 5, 6а, 6б, 7, 8, 8А, 9; Дом Штурмовая 20 кв.1; Дом Штурмовая 20 кв.2; Дом Штурмовая 27а-1; Дом Штурмовая 27а-2

24 с 05.04.2022 09:00 по 05.04.2022 13:00 п. Черноисточинск: Гоголя 16, 19; Карла Маркса 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Кирова 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83; Мира 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78А, 80, 82, 84А, 88; Садовая 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А; Тургенева 6; Ударная 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 14А, 14а, 15, 16, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 8, 9; 2-я Советская 7Б; 1-я Советская 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 2 Б, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шадрина пер. 1, 11, 11 Б, 11А, 11Ж, 13Ж, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7Б, 7В, 7Д; Шадрина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 29, 3, 31, 33, 35, 37а, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; скважина (п.Черноисточинск) Мира 57а(скважина); Наружное освещение ТП-5001 Садовая; Наружное освещение ТП-5090 (Ударная, К.Маркса, Сад., Мира, Шадрина) Ударная

25 с 05.04.2022 09:00 по 05.04.2022 14:00 г. Нижний Тагил: Зари 105; Калинина 109, 111

26 с 05.04.2022 09:00 по 05.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Локомотивная 2а, 2-32, 1-13, 13а; Степная 89; Песчаная 1-25, 2-22; Узкая 27

27 с 05.04.2022 09:00 по 05.04.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Республиканская 1, 10, 11, 12, 13, 2, 2аа, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Степная 10, 2, 2а, 4, 6; Труда 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Фестивальная 1, 1аа, 2; Героев труда 6; Дом Республиканская 7 кв.1; светофорный объект Фестивальная ул.Республиканская

28 с 05.04.2022 09:00 по 05.04.2022 20:00 г. Нижний Тагил: Алмазная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 9; Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 9; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 7, 9; Трудовая 110; Голый Камень .; ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на; Гараж Малахитовая 14гар; Повысит.насосная станция №28 Носова в районе здания № 194Б; нежилое здание (магазин в СНТ №15) (НЕТ) СНТ № 15; шкаф управления н.о. от ТП-4528 Свердловская область , г.Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г.Екатеринбург-Н-Тагил-Серов; сооружение связи (многофункциональная опора) Малая; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова; ШУО-0,4кВ от ТП-1527 Голый Камень

29 с 05.04.2022 09:30 по 05.04.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Киевская 83-145

30 с 05.04.2022 09:30 по 05.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Балакинская 121-161 (нечетн.); Каховская 17, 19, 23, 27, 20/1, 20/2-52 (четн.); Перова 138-148 (четн.), 143, 145, 147; Волгодонская 86-92/145; Лермонтова 78, 84, 86

31 с 05.04.2022 09:30 по 05.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Голубая 15, 17; Лермонтова 44; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52

32 с 05.04.2022 09:30 по 05.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Жданова 22, 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер.Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

33 с 05.04.2022 09:30 по 05.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Жданова 49, 49 А; Кольцова 148, 162, 163, 62, 64, 70-1, 70-2, 76; Рудничная 11, 15, 17, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 17; Передвижная (Черноист) 3

34 с 05.04.2022 09:30 по 05.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Каховская 1/1-14/2, 13; Вишневая 47-57; Волочаевская 2

35 с 05.04.2022 10:00 по 05.04.2022 11:00 г. Нижний Тагил: Отдыха 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9

36 с 05.04.2022 10:00 по 05.04.2022 13:00 п. Черноисточинск: Куйбышева 105, 106г, 107, 109, 112, 113, 117

37 с 05.04.2022 11:00 по 05.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 18, 25; Узкая 39, 41, 43

38 с 05.04.2022 13:00 по 05.04.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 1; Окунева 31; Энтузиастов 2, 2-2, 2а, 6; Светофор Окунева - Энтузиастов

39 с 06.04.2022 09:00 по 06.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гайдара 101, 103, 105, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 99; Калинина 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85; Котовского 71, 73, 75, 77, 79; Юннатов 1, 2, 3, 4; жилой дом Калинина 66-68; часть жилого дома,представляющая собой четырехкомнатную квартиру № 1 Калинина 71-73

40 с 06.04.2022 09:00 по 06.04.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: кафе "Сливки" Горошникова напротив д. 84

41 с 06.04.2022 09:00 по 06.04.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 28, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 21

42 с 06.04.2022 09:00 по 06.04.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 58А

43 с 06.04.2022 09:30 по 06.04.2022 11:30 г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 41; Красногорская 1-1, 1-2, 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16-1, 16-2, 7-1, 7-2, 9-1, 9-2; Розы Люксембург 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2;

44 с 06.04.2022 09:30 по 06.04.2022 15:00 г. Нижний Тагил: 70-летия Победы 89, 92, 93

45 с 06.04.2022 09:30 по 06.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Коммуны 1, 10, 10-2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9; Рабочая 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 2а, 34; жилой дом Коммуны 6 гараж

46 с 06.04.2022 09:30 по 06.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 94, 96а, 98, 98а, 99; Павлика Морозова 21, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59; Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113; Тихий 11; Дом Коммуны 111-1; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны;

47 с 06.04.2022 09:30 по 06.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Коммуны 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 49 А, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 67 Б, 67А, 68, 68а, 69, 69 А, 70, 72, 73, 74, 75, 75Б, 76, 77, 77а, 78, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 89; Павлика Морозова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рабочая 38, 40, 42/1, 42/2, 42а, 62; газорегуляторный пункт ПГБ-50Н-2 Черноисточинское шоссе мкр "Старая Гальянка"

48 с 06.04.2022 09:30 по 06.04.2022 17:00 г. Нижний Тагил: Космонавтов 41а; Оплетина 11а; Черемшанская 37

49 с 06.04.2022 10:00 по 06.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 131, 131а

50 с 06.04.2022 13:30 по 06.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 54, 56, 56-2, 58, 58 А, 58А, 60, 60-6, 62; Ленина 52, 54, 56, 56 А, 58, 58-1, 58-3; Мира 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 55; гаражный бокс в кв.№ 33 жилого дома № 24по пр.Мира; РСПД (Распред. сеть передачи данных) Карла Маркса 54/28; Интернет Карла Маркса 54/28 Мира; Магазин Карла Маркса 54/28 Мира-28; Магазин Карла Маркса 54/Мира 28; Магазин "Книги, канцтовары" Карла Маркса 54/Мира 28; Жилой дом Карла Маркса 54/Мира 28; м-н промышленных товаров "Интерьер плюс" Карла Маркса 56-3,4,5,6; магазин Карла Маркса 60 (3,4); нежилое помещение Карла Маркса 62 помещение 1001; Магазин промтоваров Карла Маркса 62-10; РК NTG 020 GGPP Ленина 52 м-н Честер; Салон сотовой связи "Связной" Ленина 54-14; Магазин промышленных товаров Ленина 54-21; Салон полиграфии "Графика" Ленина 54-23; Офис Ленина 54-23; Магазин "Карапуз"(подвальное помещ.) Ленина 54-3,13; М-н Ленина 58-13; Магазин "Panasonic" Ленина 58-14; Магазин "Левайс" Ленина 58-21; Магазин Мира 22 (кв.23-27); Офис Мира 22-17,24; Стоматологический кабинет Мира 22-26; Гараж Мира 26 у ТП; Магазин промтоваров Мира 28/54; ООО "НКС" Мира 28/К.Маркса 54; Телекоммутационное оборудование Мира 28/К.Маркса 54; гаражный бокс Мира р-н ж/д №24

51 с 06.04.2022 23:00 по 07.04.2022 23:59 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Гастелло 1, 1/22, 19, 3, 4, 6, 7; Металлургов 24; Чернышевского 16, 2, 4, 6; Парикмахерская Гастелло 21-35; многоквартирный жилой дом Чернышевского 14,16;

52 с 07.04.2022 09:30 по 07.04.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Горбуновская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54

53 с 07.04.2022 09:30 по 07.04.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Черничная 1-5, 2-8;

54 с 07.04.2022 09:30 по 07.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Коммуны 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166; Малая Гальянская 130, 132

55 с 07.04.2022 09:30 по 07.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Коммуны 117, 117а, 118, 118а, 119, 120, 122, 122а, 123а, 124а, 125, 125а, 126, 127, 127а, 130, 130а, 132, 134, 138, 140, 142, 144; Соревнования 116а, 116б, 118, 120, 123а, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139; магазин продовольственных товаров Коммуны район жилого дома № 127

56 с 07.04.2022 09:30 по 07.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Рабочая 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

57 с 07.04.2022 09:30 по 07.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Рабочая 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44а, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56 А, 57, 58, 59, 59а, 60А, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а; ШР-18 Рабочая опора № 7

58 с 07.04.2022 11:00 по 07.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Носова 130, 134, 134а, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194; Дом Носова 152-1; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; Пост "Южный" Голый Камень

59 с 07.04.2022 13:30 по 07.04.2022 14:30 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 3, 4, 5, 8, 9; 2-ая Апрельская 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28; 2-ой семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

60 с 07.04.2022 13:30 по 07.04.2022 14:30 с. Покровское: Пушкина 4-24, 1-21; Школьная 14-18; Победы 12, 14, 15, 17а; Космонавтов 3, 4-8

61 с 08.04.2022 09:00 по 08.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Шевченко 2, 4; КЛ-0,22кВ для электроснабжения поста видеонаблюдения Шевченко в районе жилого дома № 19; ГЭК "Черемушкины горки" Шевченко

62 с 08.04.2022 09:30 по 08.04.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Зеленстроевская 3-37, 2-24; Степная 95/1; Смоленская 2, 3, 4, 6; Набережная 1; Проезд Зеленстроевский 1, 2, 3, 4, 5; Садоводов 36

63 с 08.04.2022 09:30 по 08.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Рябиновая 60, 62, 64, 68, 70, 72, 80; Соревнования 101, 103, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86-2, 86/1, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97а, 98, 99

64 с 08.04.2022 09:30 по 08.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Соревнования 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16а, 19а, 20, 21, 22б, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 3 а, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 7, 8, 9; жилой дом Соревнования 2 литер Б

65 с 08.04.2022 09:30 по 08.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 40 (вв.1); Бригадная 159 (Реквием); Тихий переулок 8-10, 13-19; Магазин "У камня"; Соревнования 112-114а, 115-123; Светофорный объект; Видеофиксация

66 с 08.04.2022 11:00 по 08.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 54; Садовая 101, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2

67 с 10.04.2022 23:00 по 11.04.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Захарова 10, 10а, 12, 14, 6, 8; Удовенко 10, 8; Черноисточинское шоссе 63а, 65; строительство детского сада на 170 мест мкр. 4 жилого района "Муринские пруды"; Киоск "Пресса" Захарова 10; магазин Захарова в районе жилого дома № 10; Жилой дом Удовенко 8 (26); ПУ-1304 н.о.

68 с 11.04.2022 09:30 по 11.04.2022 10:30 п. Черноисточинск: Ленина 118А, 66 А; Свердлова 36, 38, 44; Ушкова 10Б, 16Б, 2В, 4А, 4Г, 4Е, 7Б, 7а, 8Б

69 с 11.04.2022 09:30 по 11.04.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Киевская 83-145

70 с 11.04.2022 09:30 по 11.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 179а, 181, 181а, 181б, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Коммуны 120а, 129, 129а, 133, 135, 137а, 139, 139а, 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166; Малая Гальянская 130, 132; Рябиновая 101, 103, 105, 107, 109, 116, 118, 120, 122, 124, 99

71 с 11.04.2022 09:30 по 11.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Бригадная 119, 121, 123, 123а, 125, 127, 127а, 129, 131, 131а, 133, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 162а, 164, 166, 168, 170, 172; Дальневосточная 11, 12, 13, 14; Рябиновая 63; индивидуальный жилой дом Бригадная 117 А; садовый центр Бригадная 155 А; ШР-3 Бригадная опора № 20; ШР-1 Бригадная опора № 8

72 с 11.04.2022 09:30 по 11.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Бригадная 37, 37а, 39, 41, 45, 45 А, 45а, 47, 47а, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62А, 62б, 63, 64, 64 б, 64А, 65, 66, 66а, 68, 68а, 69а, 69н, 71, 72, 73, 74, 76, 76а, 77, 78, 80а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 98; Рябиновая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Соревнования 17а, 19

73 с 11.04.2022 09:30 по 11.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: М.Гальянская 82а, 84а; Бригадная 108-132, 91-115, 134-148, 150а; МБДОУ д/с "Академия детства" ул.Бригадная,104;

74 с 11.04.2022 13:30 по 11.04.2022 14:30 п. Черноисточинск: Кирова 16-44, 3-33; Калинина 1-5, 2-10; Ленина 2-4; Кирова 14; ООО "Торгресурс"(предпр.общепита) Ввод 2;

75 с 11.04.2022 13:30 по 11.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Кушвинская 30; Кулибина 44, 46, 54, 56, 60, 60б; Менделеева 16а, 20, 27

76 с 11.04.2022 15:00 по 11.04.2022 16:00 п. Черноисточинск: Куйбышева 73-103, 96-106

77 с 11.04.2022 23:00 по 12.04.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Захарова 10, 12, 12а, 14; Удовенко 10; Черноисточинское шоссе 63, 63а, 65; Жилой дом Удовенко 8 (26); детский сад на 170 мест

78 с 11.04.2022 23:00 по 12.04.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кирова 22 б, 26, 27-2, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50, 51; Трудовая 3; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Кирова 44 у "Антолла"; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

79 с 12.04.2022 09:00 по 12.04.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Восточная 3, 3-1, 7, 7/2

80 с 12.04.2022 09:30 по 12.04.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Космонавтов 29; Магазин Космонавтов 29-19,20; Магазин продовольствен. товаров Космонавтов 29-34

81 с 12.04.2022 09:30 по 12.04.2022 15:00 г. Нижний Тагил: Черничная 1-5, 2-8;

82 с 12.04.2022 09:30 по 12.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Кирова 13, 14, 15, 15-2, 15-4, 15-5, 16, 16а, 18, 2, 20, 25, 3, 3а, 5, 7, 9; Коммунальная 2, 4, 4гар; Максима Горького 11, 13, 15Б, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8; Рудянская 1, 12-1, 12-2, 14, 14-2, 16, 18, 1б, 1б-2, 2, 26, 29, 3, 38, 38а, 3А, 4, 40, 42-1, 42-2, 42/2, 7, 8; Семенова 2, 4а; Тагильская 1, 10, 12а, 15, 16, 18А, 20, 22-с, 22-ш, 24, 26, 4, 4а-2, 5, 8; Финансовый 1, 10, 12, 2, 3, 4; жилой дом Кирова 12-14; Дом Кирова 15-4а; нежилое помещение Максима Горького в районе жилого дома № 2; ШУО-0,4кВ от П-1048 ; АЗС №123 Тагильская

83 с 12.04.2022 09:30 по 12.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Набережная 1; Садоводов 36; Смоленская 1, 2, 3, 4, 6; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9

84 с 12.04.2022 13:30 по 12.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Азовская 8; Гагарина 7, 9; Каспийская 14, 16, 18, 20; Наружное освещение ТП-2703 п.Старатель ; Оборудование СКТ и СПД п.Старатель

85 с 12.04.2022 13:30 по 12.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Космонавтов 29, 29а, 29в, 31, 31а; Удаленный блок станции (УБ-12) Космонавтов (в р-не жил. дома 29б); магазин Космонавтов 29А (пл. бывш кв.36); Магазин "EMEX" Космонавтов 29а (б.кв.34); магазин промтоваров Космонавтов 29а-19

86 с 12.04.2022 23:00 по 13.04.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 43, 45, 49, 53, 55

87 с 13.04.2022 09:00 по 14.04.2022 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Алтайская 114, 116, 138, 140; Калужская 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 138, 153, 156, 158, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Урожайная 109, 136; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина; жилой дом Урожайная 118 А

88 с 13.04.2022 09:30 по 13.04.2022 15:00 г. Нижний Тагил: 70-летия Победы 89, 92, 93

89 с 13.04.2022 09:30 по 13.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Дальняя 49, 51, 51-1, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Садоводов 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Зеленстроевская 69, 71, 73; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар

90 с 13.04.2022 09:30 по 15.04.2022 16:30 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Садоводов 38; Узкая 44, 49, 51; Зеленстроевская 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"

91 с 13.04.2022 10:00 по 13.04.2022 12:00 пос. Антоновский: БССС "Антон" Антоновск; детский оздоровительный комплекс "Антоновский" Антоновск

92 с 13.04.2022 23:00 по 14.04.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 43, 45, 49, 53

93 с 13.04.2022 23:00 по 14.04.2022 23:59 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Фрунзе 15, 17; Черных 17А, 17а, 30; РК NTG 051 GGBB Фрунзе /Черных (м-н Линия света); РК NTG 043 GGBB Фрунзе /Черных у Рудоуправ.; РК NTG 124 GGBB Фрунзе Юбилейный у в/ч; Гараж Черных 30 бокс №1; ПУ-1238 н.о.

94 с 13.04.2022 23:00 по 20.04.2022 07:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Юности 12 Г, 14, 14а, 45а; наружное освещение ТП-2403 ; АЗС № 88 Юности

95 с 14.04.2022 09:00 по 14.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 23; светофорный объект Восточное шоссе ул.Кулибина; АГНКС-2 (резерв) Восточное шоссе; АЗС № 4 Восточное шоссе

96 с 14.04.2022 09:00 по 14.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Металлургов 7а; щит 0,4 кВ для нужд строительства торгового центра Металлургов

97 с 14.04.2022 09:00 по 15.04.2022 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Алтайская 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 138, 140, 148; Калужская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 140, 153, 155, 156, 158, 97, 99; Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 141, 143, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Урожайная 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП--2037 Алтайская -Киевская; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина; жилой дом Урожайная 118 А; КНС-8 б 3 совхоз

98 с 14.04.2022 09:30 по 14.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Дальняя 63; Садоводов 10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 8; Смоленская 7; Степная 93

99 с 14.04.2022 09:30 по 14.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Зеленстроевская 3-37, 2-24; Степная 95/1; Смоленская 2, 3, 4, 6; Набережная 1; Проезд Зеленстроевский 1, 2, 3, 4, 5; Садоводов 36

100 с 14.04.2022 09:30 по 15.04.2022 16:30 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Монтажников 60; Смоленская 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б

101 с 14.04.2022 09:30 по 15.04.2022 16:30 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

102 с 14.04.2022 10:00 по 14.04.2022 16:00 п. Висимо-Уткинск: Первомайская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ООО "Центр исследований экстримальных ситуаций"

103 с 14.04.2022 11:00 по 14.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Высотная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Серебрянский тракт 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132; Дом Серебрянский тракт 116-1; Дом Серебрянский тракт 116-2; Квартира Серебрянский тракт 134-1; Квартира Серебрянский тракт 134-2; пост ДПТП Серебрянский тракт ул.Высотная (в р-не д.116)

104 с 14.04.2022 23:00 по 15.04.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А; Жданова 18; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 31; Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Красной Звезды 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31А; Лермонтова 26, 3, 3-1, 6; Мраморная 75; Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73, 94, 96, 98; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64; Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; жилой дом Лермонтова участок 16; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская

105 с 15.04.2022 09:00 по 15.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Учительская 26, 28; магазин пром. товаров Учительская 26 (пл. бывш.кв.3)

106 с 15.04.2022 09:00 по 15.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Брусничная 28; Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Волгодонская 100, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 95, 96, 97, 98; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9; Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Каховская 1, 1-2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9; Красной Звезды 16; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9; Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Перова 110, 112, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155; Ракетная 37; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская - Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н.о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; н.о. от ТП-3859 ; КНС № 5 Перова

107 с 15.04.2022 09:00 по 15.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Развлекательный центр "Империя" (Горошникова 64)

108 с 15.04.2022 09:00 по 15.04.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Чащино: Таёжная 1 В, 1Б; Лесная 1, 10, 12, 3, 4, 5, 7, 7-2, 8, 8а, 9; Брикетная 12, 17; Базовая станция сотовой связи "Чащино" Лесная в районе жилого дома № 2

109 с 15.04.2022 09:30 по 15.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89; Авиационная 13, 15

110 с 15.04.2022 09:30 по 15.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Урожайная 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49-1, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

111 с 15.04.2022 10:00 по 15.04.2022 15:00 п. Висим: МБОУ СОШ N 7 (Мамина-Сибиряка 6); Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим)

112 с 18.04.2022 09:00 по 18.04.2022 17:00 г. Нижний Тагил: 2-ая Радужная 1, 3, 5, 7; Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 4, 6; Береговая 1, 1 а, 11, 11а, 1Б, 1а, 2, 3, 3 Б, 3а, 4, 5, 7, 7а, 9; Луговая 1, 2; Окраинная 1, 10, 1А, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4 б, 4а, 5, 5а, 6, 6а; Радужная 1, 10, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; садовый участок Восточная уч. №10, с/т "Леба" пос. Горбуново; ШУО-0,4кВ от ТП-4026 Радужная Окраинная, Береговая; БССС Радужная Радужная; К/сад "Восход" Горбуново

113 с 18.04.2022 09:00 по 19.04.2022 15:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Алтайская , 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66-1, 68, 70, 72, 74, 74 А, 8; Боровая 32а; Калужская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 74 А, 75, 76, 77, 78, 79, 9; Киевская 13, 15, 17, 19, 20, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 71; Советская 62; Урожайная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49-1, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 9; Светоточки подключенные к распредсетям(65св) Алтайская , Боровая, Калужская, Киевская, Урожайная; Гаражные боксы Алтайская п.Сухоложский; автосервис-автомагазин Алтайская р-он дома № 72; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2444 Алтайская

114 с 18.04.2022 09:30 по 18.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Береговая-Краснокаменская 31а, Котельная "Букатино" вв.2, гаражные боксы ТСК "РесурсСтрой", автостоянка ИП Ильясов, рынок "Приречный"

115 с 18.04.2022 09:30 по 18.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Дружинина 60, 60 А, 62, 64, 66; Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 62, 63, 64, 64а, 65, 65а, 66, 67, 67В, 67а, 67б, 67г, 68, 69б, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 80, 80а, 84, 86, 90, 92, 94, 94а, 96, 98; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Светофор Дружинина / пр. Уральский

116 с 18.04.2022 09:30 по 18.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 56а; Энгельса 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

117 с 18.04.2022 09:30 по 18.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Алтайская 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66-1, 68, 70, 72, 74, 74 А; Урожайная 33, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80

118 с 18.04.2022 09:30 по 18.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Большевистская 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25; Дальняя 1, 11, 11а, 22, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 44, 46, 5, 7, 9; Кондукторская 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 32, 34, 36, 38, 5, 9; Моховая 31

119 с 18.04.2022 09:30 по 18.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Верескова 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108А, 109, 109а, 110а, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 122, 122а, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 144а, 146а, 93, 94а, 96, 97, 98, 99; Гараж Верескова 130гар.; индивидуальный жилой дом Верескова 135 А; ШР-15 Верескова опора № 36

120 с 18.04.2022 09:30 по 18.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Верескова 39, 41, 43, 44, 45а, 47, 48/1, 49, 50, 52, 52а, 56; Краснодонская 10; Новаторов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 5, 6, 7, 8, 9; Трейлер"Купава" Верескова

121 с 18.04.2022 09:30 по 18.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Заречная 1; Зеленая 10а, 11, 12а, 15, 15а, 17, 19, 2, 21, 21аа, 23, 2а, 3, 4, 41 А, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Обороны 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Хрустальная 7; Квартира Зеленая 10а-2; Квартира Зеленая 6баня

122 с 18.04.2022 09:30 по 18.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Лиственная 2-8, 5-9; Сиреневый бульвар 25-29;

123 с 18.04.2022 09:30 по 18.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Сланцевая 47А, 59, 61, 72, 78

124 с 18.04.2022 09:30 по 18.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Совхозная 89, 91, 93, 95, 97, 99

125 с 19.04.2022 09:00 по 19.04.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Красная 4, 6, 8

126 с 19.04.2022 09:00 по 19.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Матросова 12а, 8; Металлургов 12, 14; Техническая 3

127 с 19.04.2022 09:00 по 19.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 50, 50А; жилой дом Черноисточинское шоссе 50 п. 2; СТК 001 Черноисточинское шоссе 50(1); СКТ 001 Черноисточинское шоссе 50(2)

128 с 19.04.2022 09:30 по 19.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 14, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Корабельный 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Красногвардейская 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Петрокаменская 14; Ползунова 1, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8

129 с 19.04.2022 09:30 по 19.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Береговая-Краснокаменская 31а, Котельная "Букатино" вв.1, ИП Шустов, Автостоянка, АБК Береговая-Краснокаменская

130 с 19.04.2022 09:30 по 19.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свердлова 53, 55, 57

131 с 19.04.2022 09:30 по 19.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Березовая 63, 65; Боровая 14, 20, 9; Кедровая 19, 21, 23, 25, 31; Коксовая 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56; Проезжая 44, 54, 54А, 58; Самолетная 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сульфатная 15, 17, 21, 3, 5

132 с 19.04.2022 09:30 по 19.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Киевская 83-145

133 с 19.04.2022 09:30 по 19.04.2022 16:30 г. Нижний Тагил: Янтарная 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34

134 с 19.04.2022 09:30 по 19.04.2022 16:30 п. Черноисточинск: 2кв.ж/д; АЗС ООО "Нефтесервис"; Фабричная 34а

135 с 19.04.2022 09:30 по 19.04.2022 16:30 п. Черноисточинск: Красных Партизан 20, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; Максима Горького 15А; Скважина Красных Партизан скважина

136 с 19.04.2022 09:30 по 19.04.2022 16:30 п. Черноисточинск: Куйбышева 1, 2, 3; Ломоносова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9

137 с 19.04.2022 11:00 по 19.04.2022 12:00 п. Висим: Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7; Чапаева 51

138 с 20.04.2022 09:00 по 20.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Октябрьский просп 24, 26, 28, 28а; Уральский 58а, 62; Уральский пр. 64; Магазин Октябрьский просп 28 (бывш. кв.145); Стоматологический салон "Консул" Октябрьский просп 28-(253-256); Художественный салон Октябрьский просп 28-146; магазин "Орион" Октябрьский просп 28-147; магазин промтоваров Октябрьский просп 28-181,182; Офис Октябрьский просп 28-291; Магазин "Головные уборы" Октябрьский просп 28-292; Магазин "Магнолия" Октябрьский просп 28-326; Общежитие Уральский 64-440

139 с 20.04.2022 09:00 по 20.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 15; Матросова 10, 12, 12а, 14, 4, 4/14, 6, 8; Металлургов 12, 14; Техническая 5, 7, 9; Торговый киоск Металлургов 14 / Матросова 2

140 с 20.04.2022 09:30 по 20.04.2022 13:00 г. Нижний Тагил: Кирова 14, 16, 16а, 18, 2, 20; жилой дом Кирова 12-14

141 с 20.04.2022 13:30 по 20.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Октябрьский просп 24, 26, 28, 28а; Уральский 58а, 62, 64; Уральский пр. 64; Магазин Октябрьский просп 28 (бывш. кв.145); Стоматологический салон "Консул" Октябрьский просп 28-(253-256); Магазин "Цветы" Октябрьский просп 28-110; Офис Октябрьский просп 28-111; Художественный салон Октябрьский просп 28-146; магазин "Орион" Октябрьский просп 28-147; магазин промтоваров Октябрьский просп 28-181,182; Офис Октябрьский просп 28-291; Магазин "Головные уборы" Октябрьский просп 28-292; Магазин "Магнолия" Октябрьский просп 28-326; Общежитие Уральский 64-440; н/о ТП-1691 ; светофорный объект (ТК "Лента) Уральский пр.

142 с 21.04.2022 09:30 по 21.04.2022 10:30 г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 4, 5, 7, 8, 9; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9; опора двойного назначения Дружинина в районе дома 5 Б

143 с 21.04.2022 11:00 по 21.04.2022 12:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 9; Бригадная 2, 21; Летная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фотеевская 1, 3, 3а, 5

144 с 22.04.2022 09:00 по 22.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Мартеновская 20, 20-3; Металлургов 40, 46, 46б, 48б, 58а; Попова 17, 19; РСПД Металлургов 48б подъезд 3; Магазин Попова 19 - 118а; салон красоты "ДанЛи" Попова 19-47

145 с 26.04.2022 09:30 по 26.04.2022 16:00 г. Нижний Тагил: Августовская 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52; Горбуновская 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68