В Нижнем Тагиле и на севере Свердловской области из-за диверсии неустановленных лиц пропали интернет и ТВ

В Нижнем Тагиле и ряде северных городов Свердловской области ранним утром 28 мая пропал интернет и интерактивное телевидение у пользователей «Ростелекома», «Сети», «УГМК-Телекома».
Как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», 28 мая в 04:33 на участке Нижний Тагил — Красноуральск был зафиксирован обрыв магистрального волоконно-оптического кабеля. Без связи остались жители Нижнего Тагила, Красноуральска, Серова и Краснотурьинска.
«В настоящее время у нас возникла аварийная ситуация. Возможны ограничения к услугам ТВ и интернета. Над устранением аварии уже работают наши специалисты», — говорится в автоответчике «Ростелекома».
«28 мая в 04.33 зафиксирован обрыв магистрального волоконно-оптического кабеля на участке г. Нижний Тагил — Красноуральск, — сообщают в "УГМК-Телекоме". — В связи с аварийной ситуацией в Серове и Краснотурьинске недоступны услуги интернета и частично кабельного телевидения. По характеру и масштабу повреждения текущая ситуация идентична той, что произошла 02.08.2019. По данным систем мониторинга, резервные каналы связи отключились в 03.47 и через 50 минут — основные каналы связи. В ходе выяснения обстоятельств аварии были выявлены преднамеренные повреждения линий связи, вызваны правоохранительные органы», — сообщает «Вечерний Краснотурьинск».