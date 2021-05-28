В Нижнем Тагиле и на севере Свердловской области из-за диверсии неустановленных лиц пропали интернет и ТВ

В Нижнем Тагиле и ряде северных городов Свердловской области ранним утром 28 мая пропал интернет и интерактивное телевидение у пользователей «Ростелекома», «Сети», «УГМК-Телекома».

Как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», 28 мая в 04:33 на участке Нижний Тагил — Красноуральск был зафиксирован обрыв магистрального волоконно-оптического кабеля. Без связи остались жители Нижнего Тагила, Красноуральска, Серова и Краснотурьинска.

«В настоящее время у нас возникла аварийная ситуация. Возможны ограничения к услугам ТВ и интернета. Над устранением аварии уже работают наши специалисты», — говорится в автоответчике «Ростелекома».