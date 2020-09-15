В Нижнем Тагиле и Качканаре стартовал грантовый конкурс ЕВРАЗа, на который выделили 6,5 млн рублей 

15 сентября ЕВРАЗ объявил о старте ежегодного грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Нижнем Тагиле и Качканаре. В этом году компания выделила на реализацию идей общественности 6,5 млн рублей. Итоги конкурса подведут в декабре.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие общественные организации и объединения, муниципальные и частные образовательные, медицинские, социальные учреждения, учреждения культуры и спорта.

По словам директора Благотворительного уральского фонда ЕВРАЗа Елены Раундштейн, в этом году из-за новых реалий, скорее всего, будут востребованы идеи в формате онлайн.

«Объявляя грантовый конкурс, ЕВРАЗ прежде всего стремится найти партнёров в лице горожан — талантливых, отзывчивых, инициативных, готовых внести свой вклад в развитие и процветание Нижнего Тагила и Качканара. Не упустите шанс сделать добро и возможность получить грант на реализацию своего проекта: в Нижнем Тагиле до 500 тысяч рублей, в Качканаре до 300 тысяч рублей», — отметила Елена Раудштейн.

Чтобы подать свою идею, нужно оформить заявку, шаблон которой находится в положении конкурса на сайте гранта. Приём заявок начинается с 15 сентября, а закончится 15 ноября. Итоги конкурса будут объявлены в декабре после защиты проектов.

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится в Нижнем Тагиле и Качканаре каждый год. В 2019 году компания ЕВРАЗ поддержала 30 социальных и творческих проектов на Урале. Благодаря конкурсу в Нижнетагильском музее изобразительных искусств появились новые скульптуры, а в микрорайоне Рудник им. III Интернационала — спортивная площадка, также компания выделила средства на создание новой зоны отдыха для тагильчан за зданием Драматического театра.