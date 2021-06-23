В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге развернули КТ-центры для больных коронавирусом

В Екатеринбурге открыли три амбулаторных центра КТ-диагностики для пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Амбулаторные пациенты с подозрением на COVID-19 могут сделать компьютерную томографию в ГКБ № 14, Областном противотуберкулёзном диспансере и Госпитале ветеранов войн.

Кроме того, дополнительные КТ-центры открыли и в Нижнем Тагиле, они находятся в городской инфекционной больнице и ГБ № 1.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев объявил о наступлении третьей волны коронавируса и анонсировал отмену фестиваля «Уральская ночь музыки», школьных выпускных и работы фан-зоны Евро-2020. В городах региона идет активная прививочная кампания, ужесточается масочный режим. Накануне в больницах Свердловской области коек для коронавирусных больных стало почти на 1000 больше.