В Нижнем Тагиле хулиганы испортили несколько автомобилей с наклейками Z

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле на улице Зари неизвестные закрасили наклейку с изображением буквы Z на одном из припаркованных во дворе автомобилей. Об этом в сообществе «Перец Нижний Тагил» во «ВКонтакте» рассказала подписчица. Информацию о случившемся АН «Между строк» подтвердили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». По данному факту проводится проверка.

Похожая публикация о порче ещё одного автомобиля с литерой Z на стекле появилась сегодня в паблике «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Неизвестные нацарапали букву Z на окнах автомобиля Lada Kalina, припаркованного на проспекте Мира. Как утверждает автор публикации, он также написал заявление в полицию.