В Нижнем Тагиле хулиганов и дебоширов вербуют для службы в армии по контракту

В Свердловской области полиция предлагает подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО лицам, находящимся на профилактическом учёте. Об этом Е1 рассказал заместитель начальника полиции Екатеринбурга по охране общественного порядка Андрей Ершов.

«Летом в основном правонарушения происходят на улице. С наступлением холодов начинаются вызовы в квартиры. Там [в квартирах] сидят все известные [полицейским] лица. Вышел участковый, провёл профилактическую беседу, и [нарушитель] уехал в спецприёмник. 15 дней посидит, восстановится, потом возвращается. Месяц, два, три — тишина. Если это повторяется, снова проводим с ним профилактическую беседу, он уезжает на СВО: зарабатывать деньги и Родину защищать», — поясняет полицейский.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что такая практика существует и в Нижнем Тагиле.

«У нас есть соответствующие буклеты. Лица, которые состоят на профилактическом учёте [как ранее судимые], получают разъяснения, что их снимут с учёта, если они подпишут контракт с военными. Хочет [заключить договор с Минобороны], пожалуйста, это его право. Если он сделает это, то юридически будет несудимый и отправится защищать Родину. А на учёт к нам попадают по разным категориям: за разбой, за наркотики, за кражу и так далее», — говорит Ершов.