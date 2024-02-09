В Нижнем Тагиле хотят ремонтировать внутридворовые проезды за счёт городского бюджета

В Нижнем Тагиле на заседании рабочей группы депутаты городской думы вместе с мэром Владиславом Пинаевым обсудили создание муниципальной программы по ремонту внутриквартальных проездов. Прежде из городской казны выделялись средства только на обновление магистральных дорог, а дворовые дороги жителям предлагали ремонтировать за свой счёт. Начать ремонт внутриквартальных проездов городские власти хотят с весны этого года.

«Приняли принципиальное решение о формировании перечня внутриквартальных проездов, которые будут отремонтированы за счёт муниципального бюджета. Он ляжет в основу муниципальной программы на 2024–2026 годы. В ближайшее время будут созданы кадастровые карты и паспорта, чтобы понять масштаб предстоящих работ и определить приоритетные объекты», — рассказал глава города Владислав Пинаев телекомпании «Тагил-ТВ».

В первую очередь ремонтировать будут дороги, которые ведут к детским садам, спортклубам, поликлиникам, а также те, что используются для подвоза продуктов к социальным объектам, пожарными и другими экстренными службами. В аварийном состоянии находится около 153 км внутриквартальных дорог.

«Очень важно начать реализацию программы, показать и для жителей, и для прокуратуры, что мы видим и понимаем эту проблему. Чтобы это не осталось у нас просто на бумаге, а мы делом показали, что мы приняли решение и его реализуем. С депутатами определим, какую сумму можно выделить из бюджета города на этот год. С дальнейшим финансированием определимся. При наличии действующей программы у муниципалитета появится основание обращаться в правительство Свердловской области с заявками на выделение целевых денег», — сказал мэр.