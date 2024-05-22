В Нижнем Тагиле хотят повысить оклады чиновников на 18,5%

В Нижнетагильской городской думе рассмотрят проект увеличения должностных окладов чиновников на 18,5%. Проиндексировать зарплаты предложили в мэрии.

Согласно документу, индексация коснётся лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе. К числу последних относятся глава города Владислав Пинаев, спикер и вице-спикер городской думы.

«Увеличить (индексировать) с 1 октября 2024 года в 1,185 раза размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности города Нижний Тагил на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нижний Тагил», — говорится в проекте документа.

В прошлом году с 1 июля оклады тагильских чиновников были проиндексированы на 30%, но размер индексации варьировался в зависимости от размера первоначального оклада и трудового стажа.

Помимо оклада, муниципальные служащие имеют ряд дополнительных выплат, пишет vtagile.ru. К ним относятся ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, премия и материальная помощь.

Оклад зависит от должности и варьируется от 11,5 тысячи рублей для специалиста первой категории до 47 тысяч рублей для заместителя мэра.

Размер оклада мэра с 1 июля 2023 года составляет 62 тысячи рублей, председателя гордумы — 55,5 тысячи рублей, заместителя председателя — почти 50 тысяч рублей.