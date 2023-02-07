В Нижнем Тагиле Honda сбила ребёнка, который сбежал из дома

Накануне, 6 февраля, в 16:15 в Нижнем Тагиле на Вагонке у дома № 30б на Ленинградском проспекте произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний школьник. 43-летний мужчина за рулём Honda Accord, следуя со стороны Ленинградского проспекта в сторону улицы Алтайской, сбил мальчика, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте рядом с пешеходным переходом. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, после инцидента водитель вышел из автомобиля, узнал у мальчика о самочувствии, а после его ответа «всё хорошо» уехал с места ДТП.

Госавтоинспекторы нашли водителя иномарки. Мужчина признался полицейским, что не сообщил о факте ДТП и не вызвал медиков, так как растерялся, а мальчик тем временем быстро убежал.

О случившемся стало известно только от работников торговой точки, куда ребёнок пришёл после инцидента. Врачи установили у него ушибы мягких тканей головы, затем отпустили домой. Сотрудники ГИБДД выяснили, что пострадавший школьник состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних из-за самовольных уходов из дома. В тот день его мама была на работе и не смогла проконтролировать побег ребёнка из квартиры. Сам пострадавший сказал, что, перебегая дорогу, не смотрел по сторонам и машину не видел.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП. Наказание по этой статье предусматривает лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток.

Госавтоинспекторы проводят расследование, в ходе которого определят окончательную причину ДТП.​

«Напоминаем, что водитель обязан принять меры по факту ДТП, а именно не передвигать автомобиль, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую, о факте ДТП сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции и ждать дальнейших указанных действий во избежание более серьёзных последствий», — уточнили в отделе пропаганды ГИБДД.