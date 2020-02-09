В Нижнем Тагиле ХК «Спутник» взял реванш у новоуральского «Кедра»

Накануне, 8 февраля, в ДЛС им. Сотникова нижнетагильский «Спутник» принимал «Кедр» из Новоуральска. Напомним, что первая встреча этих команд закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов, поэтому тагильчане мечтали взять реванш. Первую шайбу в ворота «Кедра» уже на третьей минуте забросил Сергей Медведев, а Макар Макаров ещё до перерыва второй раз огорчил голкипера гостей. После перерыва Сергей Медведев и Артём Захаров удваивают преимущество тагильской команды. Гости в начале третьей двадцатиминутки смогли сократить счёт, но Александр Гиберт поставил точку в этой игре — 5:1.

Командам осталось провести ещё по три игры, после чего начнётся плей-офф. 15 февраля «Спутник» на выезде встречается с «Энергией» из Рефтинского.