В Нижнем Тагиле ХК «Кристалл» одержал волевую победу

17 декабря в ФОК «Президентский» тагильский ХК «Кристалл» принимал на домашней арене «Авто-Верхняя Пышма». Начало встречи осталось за гостями, и к концу второго периода «Авто» вёл в счёте 1:4. Переломной стала третья двадцатиминутка, когда тагильчане смогли сравнять счёт — 4:4. Победителя удалось выявить только в серии послематчевых буллитов, где сильнее оказались хозяева — 5:4.

После четырёх игр «Кристалл» занимает вторую строчку в турнирной таблице. 23 декабря тагильчане дома принимают ХК «Серов».